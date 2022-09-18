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У ВСУ нет сил наступать на Васильевском направлении, заявил доброволец - РИА Новости, 18.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220918/spetsoperatsiya-1817628184.html
У ВСУ нет сил наступать на Васильевском направлении, заявил доброволец
У ВСУ нет сил наступать на Васильевском направлении, заявил доброволец - РИА Новости, 18.09.2022
У ВСУ нет сил наступать на Васильевском направлении, заявил доброволец
Украинские подразделения потеряли способность наступать на Васильевском направлении в Запорожской области после того, как их позиции уничтожила российская... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T09:14
2022-09-18T11:22
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
запорожская область
россия
херсонская область
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ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская область), 18 сен — РИА Новости. Украинские подразделения потеряли способность наступать на Васильевском направлении в Запорожской области после того, как их позиции уничтожила российская артиллерия, заявил РИА Новости заместитель командира добровольческого казачьего штурмового батальона "Таврида" с позывным Андрей."До этого мы наблюдали, а теперь мы приступили к следующей фазе — поражение и уничтожение противника по всем известным нам координатам. У нас есть подтверждение с "птиц" уничтожения всех целей. По сути, мы оголили целый участок фронта (противника. — Прим. ред.)", — сказал он.По словам собеседника агентства, техники у украинских подразделений на Васильевском направлении нет."На случай нашего прорыва они становятся в оборону. Речи о каком-то наступлении ВСУ в зоне ответственности добровольческого батальона быть не может", — добавил замкомандира батальона.Он также поблагодарил артиллеристов за поддержку и оперативное взаимодействие, подчеркнув, что "это их снаряды приближают нашу победу".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую. Там работают новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, введен в оборот рубль. Оба региона объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220917/minoborony-1817523291.html
запорожская область
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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, запорожская область, россия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Россия, Херсонская область
09:14 18.09.2022 (обновлено: 11:22 18.09.2022)
 
У ВСУ нет сил наступать на Васильевском направлении, заявил доброволец

Доброволец сообщил о невозможности наступления ВСУ на Васильевском направлении в Запорожье

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская область), 18 сен — РИА Новости. Украинские подразделения потеряли способность наступать на Васильевском направлении в Запорожской области после того, как их позиции уничтожила российская артиллерия, заявил РИА Новости заместитель командира добровольческого казачьего штурмового батальона "Таврида" с позывным Андрей.
"До этого мы наблюдали, а теперь мы приступили к следующей фазе — поражение и уничтожение противника по всем известным нам координатам. У нас есть подтверждение с "птиц" уничтожения всех целей. По сути, мы оголили целый участок фронта (противника. — Прим. ред.)", — сказал он.
По словам собеседника агентства, техники у украинских подразделений на Васильевском направлении нет.
"На случай нашего прорыва они становятся в оборону. Речи о каком-то наступлении ВСУ в зоне ответственности добровольческого батальона быть не может", — добавил замкомандира батальона.
Он также поблагодарил артиллеристов за поддержку и оперативное взаимодействие, подчеркнув, что "это их снаряды приближают нашу победу".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую. Там работают новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, введен в оборот рубль. Оба региона объявили о планах войти в состав России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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