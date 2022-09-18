https://ria.ru/20220918/spetsoperatsiya-1817628184.html

У ВСУ нет сил наступать на Васильевском направлении, заявил доброволец

У ВСУ нет сил наступать на Васильевском направлении, заявил доброволец - РИА Новости, 18.09.2022

У ВСУ нет сил наступать на Васильевском направлении, заявил доброволец

Украинские подразделения потеряли способность наступать на Васильевском направлении в Запорожской области после того, как их позиции уничтожила российская... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T09:14

2022-09-18T09:14

2022-09-18T11:22

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

запорожская область

россия

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805542186_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a41f66cf620b2234306aae8780132d02.jpg

ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская область), 18 сен — РИА Новости. Украинские подразделения потеряли способность наступать на Васильевском направлении в Запорожской области после того, как их позиции уничтожила российская артиллерия, заявил РИА Новости заместитель командира добровольческого казачьего штурмового батальона "Таврида" с позывным Андрей."До этого мы наблюдали, а теперь мы приступили к следующей фазе — поражение и уничтожение противника по всем известным нам координатам. У нас есть подтверждение с "птиц" уничтожения всех целей. По сути, мы оголили целый участок фронта (противника. — Прим. ред.)", — сказал он.По словам собеседника агентства, техники у украинских подразделений на Васильевском направлении нет."На случай нашего прорыва они становятся в оборону. Речи о каком-то наступлении ВСУ в зоне ответственности добровольческого батальона быть не может", — добавил замкомандира батальона.Он также поблагодарил артиллеристов за поддержку и оперативное взаимодействие, подчеркнув, что "это их снаряды приближают нашу победу".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую. Там работают новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, введен в оборот рубль. Оба региона объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220917/minoborony-1817523291.html

запорожская область

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, запорожская область, россия, херсонская область