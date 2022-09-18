09:14 18.09.2022 (обновлено: 11:22 18.09.2022)
У ВСУ нет сил наступать на Васильевском направлении, заявил доброволец
Доброволец сообщил о невозможности наступления ВСУ на Васильевском направлении в Запорожье
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская область), 18 сен — РИА Новости. Украинские подразделения потеряли способность наступать на Васильевском направлении в Запорожской области после того, как их позиции уничтожила российская артиллерия, заявил РИА Новости заместитель командира добровольческого казачьего штурмового батальона "Таврида" с позывным Андрей.
"До этого мы наблюдали, а теперь мы приступили к следующей фазе — поражение и уничтожение противника по всем известным нам координатам. У нас есть подтверждение с "птиц" уничтожения всех целей. По сути, мы оголили целый участок фронта (противника. — Прим. ред.)", — сказал он.
По словам собеседника агентства, техники у украинских подразделений на Васильевском направлении нет.
"На случай нашего прорыва они становятся в оборону. Речи о каком-то наступлении ВСУ в зоне ответственности добровольческого батальона быть не может", — добавил замкомандира батальона.
Он также поблагодарил артиллеристов за поддержку и оперативное взаимодействие, подчеркнув, что "это их снаряды приближают нашу победу".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую. Там работают новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, введен в оборот рубль. Оба региона объявили о планах войти в состав России.