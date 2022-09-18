https://ria.ru/20220918/soveschanie-1817696146.html

Глава ВГА Херсона Сальдо принял участие в совещании после госпитализации

Глава ВГА Херсона Сальдо принял участие в совещании после госпитализации - РИА Новости, 18.09.2022

Глава ВГА Херсона Сальдо принял участие в совещании после госпитализации

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо впервые после госпитализации принял участие в совещании, сообщил замглавы администрации региона Кирилл... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T17:31

2022-09-18T17:31

2022-09-18T17:31

херсонская область

владимир сальдо

кирилл стремоусов

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792986772_0:5:1024:581_1920x0_80_0_0_f2fc386b07a47b4610cef506cb71e884.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо впервые после госпитализации принял участие в совещании, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов."С Владимиром Сальдо мы проводили первое (после госпитализации – ред.) совещание, я думаю, мы запишем совместное видео… Владимир Сальдо жив, здоров, чувствует себя хорошо", - сказал Стремоусов в эфире "Соловьев. Live".Сальдо был срочно госпитализирован в начале августа в связи с резким ухудшением здоровья. Он был перевезен в Крым, а затем в Москву, где проходил лечение в НИИ Склифосовского. В СК РФ позднее заявили, что следователи зафиксируют сведения об отравлении Сальдо боевыми отравляющими веществами. 12 сентября он впервые после вынужденного перерыва обратился к жителям области, его видеообращение опубликовано в Telegram-канале администрации.

https://ria.ru/20220916/kherson-1817470669.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

херсонская область , владимир сальдо, кирилл стремоусов, следственный комитет россии (ск рф), в мире