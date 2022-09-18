https://ria.ru/20220918/soveschanie-1817696146.html
Глава ВГА Херсона Сальдо принял участие в совещании после госпитализации
Глава ВГА Херсона Сальдо принял участие в совещании после госпитализации - РИА Новости, 18.09.2022
Глава ВГА Херсона Сальдо принял участие в совещании после госпитализации
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо впервые после госпитализации принял участие в совещании, сообщил замглавы администрации региона Кирилл... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T17:31
2022-09-18T17:31
2022-09-18T17:31
херсонская область
владимир сальдо
кирилл стремоусов
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо впервые после госпитализации принял участие в совещании, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов."С Владимиром Сальдо мы проводили первое (после госпитализации – ред.) совещание, я думаю, мы запишем совместное видео… Владимир Сальдо жив, здоров, чувствует себя хорошо", - сказал Стремоусов в эфире "Соловьев. Live".Сальдо был срочно госпитализирован в начале августа в связи с резким ухудшением здоровья. Он был перевезен в Крым, а затем в Москву, где проходил лечение в НИИ Склифосовского. В СК РФ позднее заявили, что следователи зафиксируют сведения об отравлении Сальдо боевыми отравляющими веществами. 12 сентября он впервые после вынужденного перерыва обратился к жителям области, его видеообращение опубликовано в Telegram-канале администрации.
https://ria.ru/20220916/kherson-1817470669.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо, кирилл стремоусов, следственный комитет россии (ск рф), в мире
Херсонская область , Владимир Сальдо, Кирилл Стремоусов, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
Глава ВГА Херсона Сальдо принял участие в совещании после госпитализации
Глава ВГА Херсонской области Сальдо впервые после госпитализации участвовал в совещании