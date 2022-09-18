https://ria.ru/20220918/sobaka-1817663648.html

В Подмосковье возбудили дело после нападения собаки на девочку

В Подмосковье возбудили дело после нападения собаки на девочку - РИА Новости, 18.09.2022

В Подмосковье возбудили дело после нападения собаки на девочку

Уголовное дело возбуждено после нападения собаки на 13-летнюю девочку в подмосковном поселке Дрожжино, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T14:10

2022-09-18T14:10

2022-09-18T14:26

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

видное

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после нападения собаки на 13-летнюю девочку в подмосковном поселке Дрожжино, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.Ранее сообщалось, что вечером в субботу в поселке Дрожжино Ленинского городского округа на 13-летнюю девочку напала собака. Подростка госпитализировали с множественными рваными ранами."По требованию прокуратуры отделом дознания УМВД России по Ленинскому городскому округу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.Также в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области сообщили о ходатайстве перед прокурором о передаче дела из органов полиции в следственный отдел по городу Видное СУ СК России по Подмосковью для проведения объективного и всестороннего расследования.

https://ria.ru/20220915/ubiystvo-1816910717.html

https://ria.ru/20220918/izbienie-1817652631.html

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, видное, следственный комитет россии (ск рф)