https://ria.ru/20220918/sobaka-1817663648.html
В Подмосковье возбудили дело после нападения собаки на девочку
В Подмосковье возбудили дело после нападения собаки на девочку - РИА Новости, 18.09.2022
В Подмосковье возбудили дело после нападения собаки на девочку
Уголовное дело возбуждено после нападения собаки на 13-летнюю девочку в подмосковном поселке Дрожжино, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T14:10
2022-09-18T14:10
2022-09-18T14:26
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
видное
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150012/20/1500122032_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_8470ea16e6223f589db008ae4e331692.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после нападения собаки на 13-летнюю девочку в подмосковном поселке Дрожжино, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.Ранее сообщалось, что вечером в субботу в поселке Дрожжино Ленинского городского округа на 13-летнюю девочку напала собака. Подростка госпитализировали с множественными рваными ранами."По требованию прокуратуры отделом дознания УМВД России по Ленинскому городскому округу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.Также в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области сообщили о ходатайстве перед прокурором о передаче дела из органов полиции в следственный отдел по городу Видное СУ СК России по Подмосковью для проведения объективного и всестороннего расследования.
https://ria.ru/20220915/ubiystvo-1816910717.html
https://ria.ru/20220918/izbienie-1817652631.html
московская область (подмосковье)
россия
видное
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150012/20/1500122032_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_9c473ddffacfacf0dc732eba2252615c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия, видное, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Видное, Следственный комитет России (СК РФ)
14:10 18.09.2022 (обновлено: 14:26 18.09.2022)
В Подмосковье возбудили дело после нападения собаки на девочку
В Подмосковье возбудили дело после нападения собаки на тринадцатилетнюю девочку