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В Подмосковье возбудили дело после нападения собаки на девочку - РИА Новости, 18.09.2022
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В Подмосковье возбудили дело после нападения собаки на девочку
В Подмосковье возбудили дело после нападения собаки на девочку - РИА Новости, 18.09.2022
В Подмосковье возбудили дело после нападения собаки на девочку
Уголовное дело возбуждено после нападения собаки на 13-летнюю девочку в подмосковном поселке Дрожжино, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T14:10
2022-09-18T14:26
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
видное
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после нападения собаки на 13-летнюю девочку в подмосковном поселке Дрожжино, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.Ранее сообщалось, что вечером в субботу в поселке Дрожжино Ленинского городского округа на 13-летнюю девочку напала собака. Подростка госпитализировали с множественными рваными ранами."По требованию прокуратуры отделом дознания УМВД России по Ленинскому городскому округу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.Также в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области сообщили о ходатайстве перед прокурором о передаче дела из органов полиции в следственный отдел по городу Видное СУ СК России по Подмосковью для проведения объективного и всестороннего расследования.
https://ria.ru/20220915/ubiystvo-1816910717.html
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, видное, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Видное, Следственный комитет России (СК РФ)
14:10 18.09.2022 (обновлено: 14:26 18.09.2022)
 
В Подмосковье возбудили дело после нападения собаки на девочку

В Подмосковье возбудили дело после нападения собаки на тринадцатилетнюю девочку

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкНемецкая овчарка
Немецкая овчарка - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Немецкая овчарка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после нападения собаки на 13-летнюю девочку в подмосковном поселке Дрожжино, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
Ранее сообщалось, что вечером в субботу в поселке Дрожжино Ленинского городского округа на 13-летнюю девочку напала собака. Подростка госпитализировали с множественными рваными ранами.
"По требованию прокуратуры отделом дознания УМВД России по Ленинскому городскому округу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.
Также в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области сообщили о ходатайстве перед прокурором о передаче дела из органов полиции в следственный отдел по городу Видное СУ СК России по Подмосковью для проведения объективного и всестороннего расследования.

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