https://ria.ru/20220918/sobaka-1817649599.html

Прокуратура начала проверку после нападения собаки на девочку в Подмосковье

Прокуратура начала проверку после нападения собаки на девочку в Подмосковье - РИА Новости, 18.09.2022

Прокуратура начала проверку после нападения собаки на девочку в Подмосковье

Прокуратура начала проверку по факту нападения собаки на 13-летнюю девочку в поселке Дрожжино, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T12:15

2022-09-18T12:15

2022-09-18T16:54

московская область (подмосковье)

происшествия

россия

видное

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту нападения собаки на 13-летнюю девочку в поселке Дрожжино, сообщается в Telegram-канале ведомства."Прокуратура Московской области поручила Видновской городской прокуратуре провести проверку в связи с нападением собаки на 13-летнюю девочку", — говорится в заявлении.Уточняется, что инцидент произошел накануне вечером. Потерпевшую госпитализировали со множественными рваными ранами.Управление МВД по Ленинскому городскому округу завело уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".Кроме того, управление Следственного комитета по Московской области попросило прокурора передать дело в следственный отдел в Видном для проведения объективного расследования.

https://ria.ru/20220831/sobaki-1813544533.html

https://ria.ru/20220407/napadenie-1782201979.html

московская область (подмосковье)

россия

видное

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

московская область (подмосковье), происшествия, россия, видное