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Прокуратура начала проверку после нападения собаки на девочку в Подмосковье - РИА Новости, 18.09.2022
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Прокуратура начала проверку после нападения собаки на девочку в Подмосковье
Прокуратура начала проверку после нападения собаки на девочку в Подмосковье - РИА Новости, 18.09.2022
Прокуратура начала проверку после нападения собаки на девочку в Подмосковье
Прокуратура начала проверку по факту нападения собаки на 13-летнюю девочку в поселке Дрожжино, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T12:15
2022-09-18T16:54
московская область (подмосковье)
происшествия
россия
видное
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту нападения собаки на 13-летнюю девочку в поселке Дрожжино, сообщается в Telegram-канале ведомства."Прокуратура Московской области поручила Видновской городской прокуратуре провести проверку в связи с нападением собаки на 13-летнюю девочку", — говорится в заявлении.Уточняется, что инцидент произошел накануне вечером. Потерпевшую госпитализировали со множественными рваными ранами.Управление МВД по Ленинскому городскому округу завело уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".Кроме того, управление Следственного комитета по Московской области попросило прокурора передать дело в следственный отдел в Видном для проведения объективного расследования.
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московская область (подмосковье), происшествия, россия, видное
Московская область (Подмосковье), Происшествия, Россия, Видное
12:15 18.09.2022 (обновлено: 16:54 18.09.2022)
 
Прокуратура начала проверку после нападения собаки на девочку в Подмосковье

Прокуратура проводит проверку после нападения собаки на 13-летнюю девочку в Дрожжино

© Depositphotos / belchonockБродячая собака
Бродячая собака - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© Depositphotos / belchonock
Бродячая собака. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту нападения собаки на 13-летнюю девочку в поселке Дрожжино, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Прокуратура Московской области поручила Видновской городской прокуратуре провести проверку в связи с нападением собаки на 13-летнюю девочку", — говорится в заявлении.
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Уточняется, что инцидент произошел накануне вечером. Потерпевшую госпитализировали со множественными рваными ранами.
Управление МВД по Ленинскому городскому округу завело уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".
Кроме того, управление Следственного комитета по Московской области попросило прокурора передать дело в следственный отдел в Видном для проведения объективного расследования.
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