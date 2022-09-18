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ВС России уничтожили крупный склад ВСУ со снарядами к западному оружию - РИА Новости, 18.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220918/sklad-1817657283.html
ВС России уничтожили крупный склад ВСУ со снарядами к западному оружию
ВС России уничтожили крупный склад ВСУ со снарядами к западному оружию - РИА Новости, 18.09.2022
ВС России уничтожили крупный склад ВСУ со снарядами к западному оружию
Российская авиация и артиллерия поразили три украинских пункта управления, а также склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ со снарядами к западным... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T13:23
2022-09-18T17:07
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
харьков
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николаевская область
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Российская авиация и артиллерия поразили три украинских пункта управления, а также склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ со снарядами к западным артиллерийским системам, сообщили в воскресенье в Минобороны."В районе Харькова уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ, на котором находилось более семи с половиной тысяч снарядов к западным артиллерийским системам и склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады в районе Долинка Запорожской области", - заявили в военном ведомстве.
https://ria.ru/20220918/spetsoperatsiya-1817660756.html
россия
харьков
харьковская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьков, харьковская область, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Харьков, Харьковская область, Николаевская область
13:23 18.09.2022 (обновлено: 17:07 18.09.2022)
 
ВС России уничтожили крупный склад ВСУ со снарядами к западному оружию

Под Харьковом российские силы уничтожили склад с 7,5 тысячи снарядов к западному оружию

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Российская авиация и артиллерия поразили три украинских пункта управления, а также склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ со снарядами к западным артиллерийским системам, сообщили в воскресенье в Минобороны.
"В районе Харькова уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ, на котором находилось более семи с половиной тысяч снарядов к западным артиллерийским системам и склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады в районе Долинка Запорожской области", - заявили в военном ведомстве.

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