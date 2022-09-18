https://ria.ru/20220918/sklad-1817657283.html
ВС России уничтожили крупный склад ВСУ со снарядами к западному оружию
ВС России уничтожили крупный склад ВСУ со снарядами к западному оружию - РИА Новости, 18.09.2022
ВС России уничтожили крупный склад ВСУ со снарядами к западному оружию
Российская авиация и артиллерия поразили три украинских пункта управления, а также склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ со снарядами к западным... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T13:23
2022-09-18T13:23
2022-09-18T17:07
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
харьков
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николаевская область
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Российская авиация и артиллерия поразили три украинских пункта управления, а также склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ со снарядами к западным артиллерийским системам, сообщили в воскресенье в Минобороны."В районе Харькова уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ, на котором находилось более семи с половиной тысяч снарядов к западным артиллерийским системам и склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады в районе Долинка Запорожской области", - заявили в военном ведомстве.
https://ria.ru/20220918/spetsoperatsiya-1817660756.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьков, харьковская область, николаевская область
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13:23 18.09.2022 (обновлено: 17:07 18.09.2022)
ВС России уничтожили крупный склад ВСУ со снарядами к западному оружию
Под Харьковом российские силы уничтожили склад с 7,5 тысячи снарядов к западному оружию