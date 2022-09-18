https://ria.ru/20220918/sklad-1817657283.html

ВС России уничтожили крупный склад ВСУ со снарядами к западному оружию

ВС России уничтожили крупный склад ВСУ со снарядами к западному оружию - РИА Новости, 18.09.2022

ВС России уничтожили крупный склад ВСУ со снарядами к западному оружию

Российская авиация и артиллерия поразили три украинских пункта управления, а также склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ со снарядами к западным... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T13:23

2022-09-18T13:23

2022-09-18T17:07

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Российская авиация и артиллерия поразили три украинских пункта управления, а также склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ со снарядами к западным артиллерийским системам, сообщили в воскресенье в Минобороны."В районе Харькова уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ, на котором находилось более семи с половиной тысяч снарядов к западным артиллерийским системам и склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады в районе Долинка Запорожской области", - заявили в военном ведомстве.

https://ria.ru/20220918/spetsoperatsiya-1817660756.html

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николаевская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьков, харьковская область, николаевская область