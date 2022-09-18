https://ria.ru/20220918/sk-1817665080.html
СК осмотрел место обстрела центра Донецка, где погиб мирный житель
СК осмотрел место обстрела центра Донецка, где погиб мирный житель - РИА Новости, 18.09.2022
СК осмотрел место обстрела центра Донецка, где погиб мирный житель
Следователи Следственного комитета РФ прибыли на место ночного обстрела центра Донецка, в результате которого погиб один человек и было повреждено здание МЧС... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T14:21
2022-09-18T14:21
2022-09-18T14:21
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Следователи Следственного комитета РФ прибыли на место ночного обстрела центра Донецка, в результате которого погиб один человек и было повреждено здание МЧС ДНР, передает корреспондент РИА Новости.Оперативная группа провела осмотр места ночного обстрела центра Донецка. В результате прямого попадания боеприпаса в многоэтажный дом погибла мирная жительница. Кроме того, осколками повреждено здание МЧС и уничтожены несколько личных автомобилей спасателей.Следователи провели осмотр места происшествия, зафиксировали факты обстрела, пообщались со свидетелями.
https://ria.ru/20220609/boepripasy-1794136404.html
донецк (днр)
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донецк (днр), следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
СК осмотрел место обстрела центра Донецка, где погиб мирный житель
Следователи СК прибыли на место обстрела Донецка, в ходе которого погиб один человек