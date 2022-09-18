https://ria.ru/20220918/siriya-1817740721.html
База США в Сирии подверглась мощному обстрелу, сообщил источник
База США в Сирии подверглась мощному обстрелу, сообщил источник - РИА Новости, 18.09.2022
База США в Сирии подверглась мощному обстрелу, сообщил источник
Крупнейшая военная база США вблизи нефтяного месторождения на северо-востоке Сирии в воскресенье вечером подверглась ракетному обстрелу, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T23:50
2022-09-18T23:50
2022-09-18T23:50
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ДОХА, 18 сен - РИА Новости. Крупнейшая военная база США вблизи нефтяного месторождения на северо-востоке Сирии в воскресенье вечером подверглась ракетному обстрелу, сообщил РИА Новости местный источник."Ракетный удар был нанесен по американской базе на нефтяном месторождении Аль-Омар, были слышны звуки взрывов внутри американской базы", - отметил источник.По его словам, в районе месторождения после обстрела поднялись дым и пламя, туда выехали машины скорой помощи и пожарные, пока американские войска проводили разведку местности с военных самолетов над месторождением Аль-Омар и его окрестностями.Однако сообщений о ранениях или жертвах среди американских солдат, проживающих в этом месте, не поступало.Согласно сообщениям сирийских СМИ, аналогичное нападение было предпринято на американскую базу несколько дней назад.
https://ria.ru/20220918/udar-1817732165.html
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в мире, сша, сирия
Война в Сирии, В мире, США, Сирия
База США в Сирии подверглась мощному обстрелу, сообщил источник
Источник: база США на нефтяном месторождении Аль-Омар в Сирии подверглась мощному обстрелу
ДОХА, 18 сен - РИА Новости. Крупнейшая военная база США вблизи нефтяного месторождения на северо-востоке Сирии в воскресенье вечером подверглась ракетному обстрелу, сообщил РИА Новости местный источник.
"Ракетный удар был нанесен по американской базе на нефтяном месторождении Аль-Омар, были слышны звуки взрывов внутри американской базы", - отметил источник.
По его словам, в районе месторождения после обстрела поднялись дым и пламя, туда выехали машины скорой помощи и пожарные, пока американские войска проводили разведку местности с военных самолетов над месторождением Аль-Омар и его окрестностями.
Однако сообщений о ранениях или жертвах среди американских солдат, проживающих в этом месте, не поступало.
Согласно сообщениям сирийских СМИ, аналогичное нападение было предпринято на американскую базу несколько дней назад.