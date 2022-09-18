https://ria.ru/20220918/shos-1817668450.html

ШОС работает не для того, чтобы дружить против кого-то, заявил Песков

ШОС работает не для того, чтобы дружить против кого-то, заявил Песков - РИА Новости, 18.09.2022

ШОС работает не для того, чтобы дружить против кого-то, заявил Песков

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) работает не для того, чтобы "дружить против кого-то", а для выгоды государств, которые в нее входят, заявил... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T14:48

2022-09-18T14:48

2022-09-18T14:48

россия

шос

павел зарубин

дмитрий песков

в мире

владимир путин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) работает не для того, чтобы "дружить против кого-то", а для выгоды государств, которые в нее входят, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это не про то, чтобы дружить против кого-то. Это про то, чтобы дружить во имя каких-то более высоких идеалов и во имя выгоды народов стран, которые участвуют в ШОС", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", говоря о целях объединения.На вопрос, является ли ШОС противовесом "Большой семерке", как теперь пытаются говорить на Западе, представитель Кремля ответил отрицательно.

https://ria.ru/20220917/shos-1817462192.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, шос, павел зарубин, дмитрий песков, в мире, владимир путин