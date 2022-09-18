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ШОС работает не для того, чтобы дружить против кого-то, заявил Песков - РИА Новости, 18.09.2022
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ШОС работает не для того, чтобы дружить против кого-то, заявил Песков
ШОС работает не для того, чтобы дружить против кого-то, заявил Песков - РИА Новости, 18.09.2022
ШОС работает не для того, чтобы дружить против кого-то, заявил Песков
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) работает не для того, чтобы "дружить против кого-то", а для выгоды государств, которые в нее входят, заявил... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T14:48
2022-09-18T14:48
россия
шос
павел зарубин
дмитрий песков
в мире
владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) работает не для того, чтобы "дружить против кого-то", а для выгоды государств, которые в нее входят, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это не про то, чтобы дружить против кого-то. Это про то, чтобы дружить во имя каких-то более высоких идеалов и во имя выгоды народов стран, которые участвуют в ШОС", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", говоря о целях объединения.На вопрос, является ли ШОС противовесом "Большой семерке", как теперь пытаются говорить на Западе, представитель Кремля ответил отрицательно.
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россия, шос, павел зарубин, дмитрий песков, в мире, владимир путин
Россия, ШОС, Павел Зарубин, Дмитрий Песков, В мире, Владимир Путин
14:48 18.09.2022
 
ШОС работает не для того, чтобы дружить против кого-то, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков заявил, что ШОС работает не для того, чтобы дружить против кого-то

© РИА Новости / МИД России / Перейти в медиабанкУчастники заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС в Ташкенте
Участники заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / МИД России
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Участники заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС в Ташкенте. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) работает не для того, чтобы "дружить против кого-то", а для выгоды государств, которые в нее входят, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это не про то, чтобы дружить против кого-то. Это про то, чтобы дружить во имя каких-то более высоких идеалов и во имя выгоды народов стран, которые участвуют в ШОС", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", говоря о целях объединения.
На вопрос, является ли ШОС противовесом "Большой семерке", как теперь пытаются говорить на Западе, представитель Кремля ответил отрицательно.

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