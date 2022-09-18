https://ria.ru/20220918/shkoly-1817651187.html

Белгородские школы в приграничной зоне перевели на дистанционное обучение

Белгородские школы в приграничной зоне перевели на дистанционное обучение - РИА Новости, 18.09.2022

Белгородские школы в приграничной зоне перевели на дистанционное обучение

Школы Белгородского района в 10-километровой приграничной зоне переходят на дистанционный формат обучения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T12:27

2022-09-18T12:27

2022-09-18T12:27

образование - общество

белгородский район

белгородская область

вячеслав гладков

украина

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БЕЛГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Школы Белгородского района в 10-километровой приграничной зоне переходят на дистанционный формат обучения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Также он сообщил, что продолжает объезжать приграничные районы, в которых за последние несколько дней были обстрелы со стороны украинских силовиков.Он добавил, что в результате обстрела со стороны Украины в селе Красный Хутор повреждено 30 домовладений и один Дворец культуры, два дома придётся отстраивать заново.В результате субботнего обстрела села Красный Хутор в Белгородском районе погибла одна местная жительница, еще двое человек получили легкие ранения. Ранее сообщалось, что школы, расположенные в 5-километровой приграничной зоне Белгородской области переходят на формат дистанционного обучения.

https://ria.ru/20220917/belgorod-1817588659.html

белгородский район

белгородская область

украина

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Ольга Фомченкова

образование - общество, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, украина