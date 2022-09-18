https://ria.ru/20220918/shkoly-1817651187.html
Белгородские школы в приграничной зоне перевели на дистанционное обучение
Белгородские школы в приграничной зоне перевели на дистанционное обучение - РИА Новости, 18.09.2022
Белгородские школы в приграничной зоне перевели на дистанционное обучение
Школы Белгородского района в 10-километровой приграничной зоне переходят на дистанционный формат обучения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T12:27
2022-09-18T12:27
2022-09-18T12:27
образование - общество
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
украина
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БЕЛГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Школы Белгородского района в 10-километровой приграничной зоне переходят на дистанционный формат обучения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Также он сообщил, что продолжает объезжать приграничные районы, в которых за последние несколько дней были обстрелы со стороны украинских силовиков.Он добавил, что в результате обстрела со стороны Украины в селе Красный Хутор повреждено 30 домовладений и один Дворец культуры, два дома придётся отстраивать заново.В результате субботнего обстрела села Красный Хутор в Белгородском районе погибла одна местная жительница, еще двое человек получили легкие ранения. Ранее сообщалось, что школы, расположенные в 5-километровой приграничной зоне Белгородской области переходят на формат дистанционного обучения.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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образование - общество, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, украина
Образование - Общество, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Украина
Белгородские школы в приграничной зоне перевели на дистанционное обучение
Белгородские школы в 10-километровой приграничной зоне перейдут на дистант с 19 сентября
БЕЛГОРОД, 18 сен - РИА Новости.
Школы Белгородского района в 10-километровой приграничной зоне переходят на дистанционный формат обучения, сообщил
губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Принял решение, что с завтрашнего дня школы в Белгородском районе в 10-километровой зоне вдоль границы переводим на дистанционное обучение. В детских садах будут работать дежурные группы", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Также он сообщил, что продолжает объезжать приграничные районы, в которых за последние несколько дней были обстрелы со стороны украинских силовиков.
Он добавил, что в результате обстрела со стороны Украины в селе Красный Хутор повреждено 30 домовладений и один Дворец культуры, два дома придётся отстраивать заново.
"Почти всех жителей села вывезли, часть из них остановилась у родственников, часть сейчас проживает в пунктах временного размещения. Чуть позже обязательно заеду к ним. Завтра организуем вывоз из села домашних животных: у кого-то это коровы, у кого-то собаки и кошки", - уточнил губернатор.
В результате субботнего обстрела села Красный Хутор в Белгородском районе погибла одна местная жительница, еще двое человек получили легкие ранения. Ранее сообщалось, что школы, расположенные в 5-километровой приграничной зоне Белгородской области переходят на формат дистанционного обучения.