https://ria.ru/20220918/shakhta-1817613325.html

При затоплении шахты в Китае погибли четырнадцать человек

При затоплении шахты в Китае погибли четырнадцать человек - РИА Новости, 18.09.2022

При затоплении шахты в Китае погибли четырнадцать человек

По меньшей мере 14 человек погибли, еще один пропал без вести в результате затопления железнорудной шахты в китайской провинции Хэбэй в начале сентября,... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T00:50

2022-09-18T00:50

2022-09-18T00:50

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ПЕКИН, 18 сен - РИА Новости. По меньшей мере 14 человек погибли, еще один пропал без вести в результате затопления железнорудной шахты в китайской провинции Хэбэй в начале сентября, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.Как отмечает агентство, инцидент произошел 2 сентября на железнорудной шахте в уезде Цяньси в городском округе Таншань.По данным агентства, расследование инцидента продолжается.

https://ria.ru/20211012/shakhta-1754129144.html

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в мире, китай, хэбэй