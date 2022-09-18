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При затоплении шахты в Китае погибли четырнадцать человек - РИА Новости, 18.09.2022
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При затоплении шахты в Китае погибли четырнадцать человек
При затоплении шахты в Китае погибли четырнадцать человек - РИА Новости, 18.09.2022
При затоплении шахты в Китае погибли четырнадцать человек
По меньшей мере 14 человек погибли, еще один пропал без вести в результате затопления железнорудной шахты в китайской провинции Хэбэй в начале сентября,... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T00:50
2022-09-18T00:50
в мире
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ПЕКИН, 18 сен - РИА Новости. По меньшей мере 14 человек погибли, еще один пропал без вести в результате затопления железнорудной шахты в китайской провинции Хэбэй в начале сентября, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.Как отмечает агентство, инцидент произошел 2 сентября на железнорудной шахте в уезде Цяньси в городском округе Таншань.По данным агентства, расследование инцидента продолжается.
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в мире, китай, хэбэй
В мире, Китай, Хэбэй
00:50 18.09.2022
 
При затоплении шахты в Китае погибли четырнадцать человек

При затоплении шахты в Китае 2 сентября погибли четырнадцать человек

© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Китае
Автомобиль скорой помощи в Китае - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Автомобиль скорой помощи в Китае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 18 сен - РИА Новости. По меньшей мере 14 человек погибли, еще один пропал без вести в результате затопления железнорудной шахты в китайской провинции Хэбэй в начале сентября, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Как отмечает агентство, инцидент произошел 2 сентября на железнорудной шахте в уезде Цяньси в городском округе Таншань.
По данным агентства, расследование инцидента продолжается.

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