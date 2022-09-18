18:23 18.09.2022 (обновлено: 22:29 18.09.2022)
Ле Пен назвала антироссийские санкции геополитической ошибкой Франции
Политик Ле Пен назвала участие Франции в санкциях против России геополитической ошибкой
© AP Photo / Michel EulerМарин Ле Пен
© AP Photo / Michel Euler
Марин Ле Пен. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Решение Франции присоединиться к антироссийским санкциям стало крупным просчетом руководства страны и спровоцировало энергетический кризис, заявила лидер фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Ее слова приводит BFM TV.
"(Правительство. — Прим. ред.) совершило геополитическую ошибку, введя вместе в Евросоюзом, который находится в состоянии истерии из-за Украины, неуместные и необдуманные санкции", — сказала она.
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По мнению Ле Пен, политика ЕС превращается из федеральной в имперскую, она больше не направлена на продвижение мира и сотрудничества в регионе.
Западные страны, включая Францию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в этих странах во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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