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Ле Пен назвала антироссийские санкции геополитической ошибкой Франции - РИА Новости, 18.09.2022
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Ле Пен назвала антироссийские санкции геополитической ошибкой Франции
Ле Пен назвала антироссийские санкции геополитической ошибкой Франции - РИА Новости, 18.09.2022
Ле Пен назвала антироссийские санкции геополитической ошибкой Франции
Решение Франции присоединиться к антироссийским санкциям стало крупным просчетом руководства страны и спровоцировало энергетический кризис, заявила лидер... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T18:23
2022-09-18T22:29
в мире
санкции в отношении россии
франция
марин ле пен
евросоюз
украина
россия
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Решение Франции присоединиться к антироссийским санкциям стало крупным просчетом руководства страны и спровоцировало энергетический кризис, заявила лидер фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Ее слова приводит BFM TV."(Правительство. — Прим. ред.) совершило геополитическую ошибку, введя вместе в Евросоюзом, который находится в состоянии истерии из-за Украины, неуместные и необдуманные санкции", — сказала она.По мнению Ле Пен, политика ЕС превращается из федеральной в имперскую, она больше не направлена на продвижение мира и сотрудничества в регионе.Западные страны, включая Францию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в этих странах во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220901/makron-1813725902.html
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в мире, санкции в отношении россии, франция, марин ле пен, евросоюз, украина, россия
В мире, Санкции в отношении России, Франция, Марин Ле Пен, Евросоюз, Украина, Россия
18:23 18.09.2022 (обновлено: 22:29 18.09.2022)
 
Ле Пен назвала антироссийские санкции геополитической ошибкой Франции

Политик Ле Пен назвала участие Франции в санкциях против России геополитической ошибкой

© AP Photo / Michel EulerМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© AP Photo / Michel Euler
Марин Ле Пен. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Решение Франции присоединиться к антироссийским санкциям стало крупным просчетом руководства страны и спровоцировало энергетический кризис, заявила лидер фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Ее слова приводит BFM TV.
"(Правительство. — Прим. ред.) совершило геополитическую ошибку, введя вместе в Евросоюзом, который находится в состоянии истерии из-за Украины, неуместные и необдуманные санкции", — сказала она.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
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По мнению Ле Пен, политика ЕС превращается из федеральной в имперскую, она больше не направлена на продвижение мира и сотрудничества в регионе.
Западные страны, включая Францию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в этих странах во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
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В миреСанкции в отношении РоссииФранцияМарин Ле ПенЕвросоюзУкраинаРоссия
 
 
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