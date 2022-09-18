https://ria.ru/20220918/sanktsii-1817702399.html

Ле Пен назвала антироссийские санкции геополитической ошибкой Франции

Ле Пен назвала антироссийские санкции геополитической ошибкой Франции - РИА Новости, 18.09.2022

Ле Пен назвала антироссийские санкции геополитической ошибкой Франции

Решение Франции присоединиться к антироссийским санкциям стало крупным просчетом руководства страны и спровоцировало энергетический кризис, заявила лидер... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T18:23

2022-09-18T18:23

2022-09-18T22:29

в мире

санкции в отношении россии

франция

марин ле пен

евросоюз

украина

россия

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Решение Франции присоединиться к антироссийским санкциям стало крупным просчетом руководства страны и спровоцировало энергетический кризис, заявила лидер фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Ее слова приводит BFM TV."(Правительство. — Прим. ред.) совершило геополитическую ошибку, введя вместе в Евросоюзом, который находится в состоянии истерии из-за Украины, неуместные и необдуманные санкции", — сказала она.По мнению Ле Пен, политика ЕС превращается из федеральной в имперскую, она больше не направлена на продвижение мира и сотрудничества в регионе.Западные страны, включая Францию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в этих странах во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220901/makron-1813725902.html

https://ria.ru/20220820/sanktsii-1810905691.html

франция

украина

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, санкции в отношении россии, франция, марин ле пен, евросоюз, украина, россия