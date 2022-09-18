23:41 18.09.2022 (обновлено: 23:44 18.09.2022)
Слуцкий назвал "места для русскоязычных" в рижском автобусе фашизмом
Слуцкий назвал обыкновенным фашизмом табличку в Риге о "местах для русскоязычных"
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал появившуюся в соцсетях фотографию якобы объявления из автобуса Риги про отдельные места для русскоязычных пассажиров, назвав ее "обыкновенным фашизмом".
"По сети гуляет фотография таблички с "объявлением" из автобуса Риги про отдельные места для русскоязычных граждан "на задней площадке" салона. Фейк или не фейк - стали выяснять даже депутаты латвийского сейма. Желаю им докопаться до истины со всеми вытекающими правовыми последствиями... Можно сейчас много умных слов сказать про сегрегацию и отсутствие настоящей демократии с такими подходами в целом… Есть и более доходчивые устоявшиеся выражения: "обыкновенный фашизм", например", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Лидер ЛДПР также подчеркнул, что в августе президент Латвии Эгилс Левитс призывал "разобраться и изолировать от общества" тех, кто "не поддерживает проводимую в стране политику пещерной русофобии".
В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек. Из них около 40% - русскоязычные. Левитс 24 августа заявил, что нелояльных к стране членов русского сообщества следует изолировать.
Ранее Латвия с 1 августа приостановила действие ряда соглашений с РФ, в том числе об экономическом сотрудничестве и упрощении взаимных поездок для жителей приграничных регионов. С 16 мая Латвией были приостановлены межправсоглашения с Россией об избежании двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы, а также статья 13 межправсоглашения "о социальной защите военных пенсионеров Российской Федерации и членов их семей, проживающих на территории Латвии", что позволило парламенту вынести разрешение на снос памятника Освободителям Риги.