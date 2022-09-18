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Слуцкий назвал "места для русскоязычных" в рижском автобусе фашизмом - РИА Новости, 18.09.2022
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Слуцкий назвал "места для русскоязычных" в рижском автобусе фашизмом
Слуцкий назвал "места для русскоязычных" в рижском автобусе фашизмом - РИА Новости, 18.09.2022
Слуцкий назвал "места для русскоязычных" в рижском автобусе фашизмом
Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал появившуюся в соцсетях фотографию якобы объявления из автобуса Риги... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T23:41
2022-09-18T23:44
в мире
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал появившуюся в соцсетях фотографию якобы объявления из автобуса Риги про отдельные места для русскоязычных пассажиров, назвав ее "обыкновенным фашизмом"."По сети гуляет фотография таблички с "объявлением" из автобуса Риги про отдельные места для русскоязычных граждан "на задней площадке" салона. Фейк или не фейк - стали выяснять даже депутаты латвийского сейма. Желаю им докопаться до истины со всеми вытекающими правовыми последствиями... Можно сейчас много умных слов сказать про сегрегацию и отсутствие настоящей демократии с такими подходами в целом… Есть и более доходчивые устоявшиеся выражения: "обыкновенный фашизм", например", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Лидер ЛДПР также подчеркнул, что в августе президент Латвии Эгилс Левитс призывал "разобраться и изолировать от общества" тех, кто "не поддерживает проводимую в стране политику пещерной русофобии".В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек. Из них около 40% - русскоязычные. Левитс 24 августа заявил, что нелояльных к стране членов русского сообщества следует изолировать.Ранее Латвия с 1 августа приостановила действие ряда соглашений с РФ, в том числе об экономическом сотрудничестве и упрощении взаимных поездок для жителей приграничных регионов. С 16 мая Латвией были приостановлены межправсоглашения с Россией об избежании двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы, а также статья 13 межправсоглашения "о социальной защите военных пенсионеров Российской Федерации и членов их семей, проживающих на территории Латвии", что позволило парламенту вынести разрешение на снос памятника Освободителям Риги.
https://ria.ru/20220918/proverka-1817617286.html
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в мире, леонид слуцкий (тренер), рига, латвия, россия, лдпр, эгилс левитс
В мире, Леонид Слуцкий (Тренер), Рига, Латвия, Россия, ЛДПР, Эгилс Левитс
23:41 18.09.2022 (обновлено: 23:44 18.09.2022)
 
Слуцкий назвал "места для русскоязычных" в рижском автобусе фашизмом

Слуцкий назвал обыкновенным фашизмом табличку в Риге о "местах для русскоязычных"

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал появившуюся в соцсетях фотографию якобы объявления из автобуса Риги про отдельные места для русскоязычных пассажиров, назвав ее "обыкновенным фашизмом".
"По сети гуляет фотография таблички с "объявлением" из автобуса Риги про отдельные места для русскоязычных граждан "на задней площадке" салона. Фейк или не фейк - стали выяснять даже депутаты латвийского сейма. Желаю им докопаться до истины со всеми вытекающими правовыми последствиями... Можно сейчас много умных слов сказать про сегрегацию и отсутствие настоящей демократии с такими подходами в целом… Есть и более доходчивые устоявшиеся выражения: "обыкновенный фашизм", например", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Рига - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
Вчера, 03:35
Латвийский депутат возмутился русофобской провокацией в Риге
Лидер ЛДПР также подчеркнул, что в августе президент Латвии Эгилс Левитс призывал "разобраться и изолировать от общества" тех, кто "не поддерживает проводимую в стране политику пещерной русофобии".
В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек. Из них около 40% - русскоязычные. Левитс 24 августа заявил, что нелояльных к стране членов русского сообщества следует изолировать.
Ранее Латвия с 1 августа приостановила действие ряда соглашений с РФ, в том числе об экономическом сотрудничестве и упрощении взаимных поездок для жителей приграничных регионов. С 16 мая Латвией были приостановлены межправсоглашения с Россией об избежании двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы, а также статья 13 межправсоглашения "о социальной защите военных пенсионеров Российской Федерации и членов их семей, проживающих на территории Латвии", что позволило парламенту вынести разрешение на снос памятника Освободителям Риги.
Рига - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 00:15
Глава МВД Латвии заявил, что его ведомству нечем платить за электричество
 
В миреЛеонид Слуцкий (Тренер)РигаЛатвияРоссияЛДПРЭгилс Левитс
 
 
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