https://ria.ru/20220918/pvo-1817641071.html
Украинские войска обстреливают Новую Каховку, работает ПВО
Украинские войска обстреливают Новую Каховку, работает ПВО - РИА Новости, 18.09.2022
Украинские войска обстреливают Новую Каховку, работает ПВО
Воздушная тревога звучит в Новой Каховке Херсонской области, украинские войска обстреливают город, работает система ПВО, сообщает администрация города. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T11:17
2022-09-18T11:17
2022-09-18T11:29
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
херсонская область
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ХЕРСОН, 18 сен - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Новой Каховке Херсонской области, украинские войска обстреливают город, работает система ПВО, сообщает администрация города."11.04. В Новой Каховке работает ПВО", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Новой Каховки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новая каховка, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка, Херсонская область
11:17 18.09.2022 (обновлено: 11:29 18.09.2022)
Украинские войска обстреливают Новую Каховку, работает ПВО
Администрация Новой Каховки сообщила о работе системы ПВО в небе над городом