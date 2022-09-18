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Латвийский депутат возмутился русофобской провокацией в Риге
Латвийский депутат возмутился русофобской провокацией в Риге - РИА Новости, 18.09.2022
Латвийский депутат возмутился русофобской провокацией в Риге
Депутат сейма Латвии Андрей Юдин призвал провести проверку после публикации информации о дискриминационном "объявлении" в общественном транспорте в Риге. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T03:35
2022-09-18T03:35
2022-09-18T03:35
в мире
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рига
андрей юдин (депутат сейма)
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Депутат сейма Латвии Андрей Юдин призвал провести проверку после публикации информации о дискриминационном "объявлении" в общественном транспорте в Риге.Ранее в Сети появились сообщения о том, что в салоне одного из автобусов в латвийской столице якобы появилась табличка, согласно которой "места для русскоязычных находятся только на задней площадке".Парламентарий отметил, что Службе госбезопасности Латвии следует выяснить, размещалось ли это "объявление" в действительности.В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек. Из них около 40 процентов — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский. Русский язык обладает статусом иностранного.
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в мире, латвия, рига, андрей юдин (депутат сейма)
В мире, Латвия, Рига, Андрей Юдин (депутат Сейма)
Латвийский депутат возмутился русофобской провокацией в Риге
Депутат Сейма Юдин призвал проверить информацию о русофобском объявлении в автобусе в Риге
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Депутат сейма Латвии Андрей Юдин призвал провести проверку после публикации информации о дискриминационном "объявлении" в общественном транспорте в Риге.
Ранее в Сети появились сообщения о том, что в салоне одного из автобусов в латвийской столице якобы появилась табличка, согласно которой "места для русскоязычных находятся только на задней площадке".
Парламентарий отметил, что Службе госбезопасности Латвии следует выяснить, размещалось ли это "объявление" в действительности.
"Снова работа для СГБ. Статья 78 УК. Деяние, направленное на возбуждение национальной ненависти и розни путем составления, изготовления и распространения таких ложных объявлений", — написал Юдин в Twitter.
В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек. Из них около 40 процентов — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский. Русский язык обладает статусом иностранного.