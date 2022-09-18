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Латвийский депутат возмутился русофобской провокацией в Риге

Латвийский депутат возмутился русофобской провокацией в Риге - РИА Новости, 18.09.2022

Латвийский депутат возмутился русофобской провокацией в Риге

Депутат сейма Латвии Андрей Юдин призвал провести проверку после публикации информации о дискриминационном "объявлении" в общественном транспорте в Риге. РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T03:35

2022-09-18T03:35

2022-09-18T03:35

в мире

латвия

рига

андрей юдин (депутат сейма)

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Депутат сейма Латвии Андрей Юдин призвал провести проверку после публикации информации о дискриминационном "объявлении" в общественном транспорте в Риге.Ранее в Сети появились сообщения о том, что в салоне одного из автобусов в латвийской столице якобы появилась табличка, согласно которой "места для русскоязычных находятся только на задней площадке".Парламентарий отметил, что Службе госбезопасности Латвии следует выяснить, размещалось ли это "объявление" в действительности.В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек. Из них около 40 процентов — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский. Русский язык обладает статусом иностранного.

https://ria.ru/20220830/izolyatsiya-1813206689.html

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в мире, латвия, рига, андрей юдин (депутат сейма)