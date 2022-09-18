Рейтинг@Mail.ru
Латвийский депутат возмутился русофобской провокацией в Риге - РИА Новости, 18.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220918/proverka-1817617286.html
Латвийский депутат возмутился русофобской провокацией в Риге
Латвийский депутат возмутился русофобской провокацией в Риге - РИА Новости, 18.09.2022
Латвийский депутат возмутился русофобской провокацией в Риге
Депутат сейма Латвии Андрей Юдин призвал провести проверку после публикации информации о дискриминационном "объявлении" в общественном транспорте в Риге. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T03:35
2022-09-18T03:35
в мире
латвия
рига
андрей юдин (депутат сейма)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569191995_0:149:2000:1274_1920x0_80_0_0_d5d36bf11ed2145d8a1ed192aae8fa28.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Депутат сейма Латвии Андрей Юдин призвал провести проверку после публикации информации о дискриминационном "объявлении" в общественном транспорте в Риге.Ранее в Сети появились сообщения о том, что в салоне одного из автобусов в латвийской столице якобы появилась табличка, согласно которой "места для русскоязычных находятся только на задней площадке".Парламентарий отметил, что Службе госбезопасности Латвии следует выяснить, размещалось ли это "объявление" в действительности.В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек. Из них около 40 процентов — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский. Русский язык обладает статусом иностранного.
https://ria.ru/20220830/izolyatsiya-1813206689.html
латвия
рига
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569191995_182:0:1959:1333_1920x0_80_0_0_440da62e2649c7d5c6f0629ae632f54e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, латвия, рига, андрей юдин (депутат сейма)
В мире, Латвия, Рига, Андрей Юдин (депутат Сейма)
03:35 18.09.2022
 
Латвийский депутат возмутился русофобской провокацией в Риге

Депутат Сейма Юдин призвал проверить информацию о русофобском объявлении в автобусе в Риге

© Depositphotos / Vitalez1988Рига
Рига - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© Depositphotos / Vitalez1988
Рига. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Депутат сейма Латвии Андрей Юдин призвал провести проверку после публикации информации о дискриминационном "объявлении" в общественном транспорте в Риге.
Ранее в Сети появились сообщения о том, что в салоне одного из автобусов в латвийской столице якобы появилась табличка, согласно которой "места для русскоязычных находятся только на задней площадке".
Дискриминационное "объявление" на латышском языке
Дискриминационное объявление на латышском языке
Дискриминационное "объявление" на латышском языке
Парламентарий отметил, что Службе госбезопасности Латвии следует выяснить, размещалось ли это "объявление" в действительности.
"Снова работа для СГБ. Статья 78 УК. Деяние, направленное на возбуждение национальной ненависти и розни путем составления, изготовления и распространения таких ложных объявлений", — написал Юдин в Twitter.
В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек. Из них около 40 процентов — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский. Русский язык обладает статусом иностранного.

Читайте также:

 
В миреЛатвияРигаАндрей Юдин (депутат Сейма)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала