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Партия "Шор" намерена сделать протесты в Кишиневе бессрочными - РИА Новости, 18.09.2022
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Партия "Шор" намерена сделать протесты в Кишиневе бессрочными
Партия "Шор" намерена сделать протесты в Кишиневе бессрочными - РИА Новости, 18.09.2022
Партия "Шор" намерена сделать протесты в Кишиневе бессрочными
Оппозиционная молдавская партия "Шор" намерена проводить бессрочные протесты в центре Кишинева, пока власти Молдавии не уйдут в отставку, планируется установить РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T16:09
2022-09-18T16:09
в мире
молдавия
кишинев
майя санду
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КИШИНЕВ, 18 сен - РИА Новости. Оппозиционная молдавская партия "Шор" намерена проводить бессрочные протесты в центре Кишинева, пока власти Молдавии не уйдут в отставку, планируется установить палатки, заявил член партии "Шор" Дину Цуркану, возглавляющий Оргеевский районный совет республики.Оппозиционная партия "Шор" проводит в воскресенье в центре Кишинева акцию протеста, чтобы добиться отставки президента Майи Санду и досрочных парламентских выборов."Мы объявляем протесты нон-стоп до тех пор, пока власти не уйдут в отставку. День и ночь мы будем тут, на ступенях парламента и администрации президента, пока они не уйдут", - сказал Цуркану со сцены всем собравшимся на акции.По его словам, организаторы намерены установить палатки, чтобы протестующим было где ночевать. Он добавил, что участников митинга было бы гораздо больше, если бы полиция не мешала им добраться до Кишинева из разных районов Молдавии.Движение транспорта в периметрах улиц, где расположены парламент страны и президентский дворец, перекрыто. Полиция следит за порядком, не вмешиваясь в действия протестующих. Манифестанты с флагами Молдавии скандируют требования досрочных выборов и отставки Санду, лозунги "Долой власть", "Меняем Санду на дрова", "Нет политическому преследованию оппозиции", "Мы хотим жить", "Не уничтожайте страну".Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние двадцать лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20220918/kishinev-1817675239.html
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в мире, молдавия, кишинев, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Майя Санду
16:09 18.09.2022
 
Партия "Шор" намерена сделать протесты в Кишиневе бессрочными

Партия "Шор" намерена сделать антиправительственные протесты в Кишиневе бессрочными

© Sputnik / Дмитрий Осматеско / Перейти в медиабанкПротестующие перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе с требованием освободить депутата от Партии "Шор" Марину Таубер и прекратить давление на оппозицию
Протестующие перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе с требованием освободить депутата от Партии Шор Марину Таубер и прекратить давление на оппозицию - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Протестующие перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе с требованием освободить депутата от Партии "Шор" Марину Таубер и прекратить давление на оппозицию. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 18 сен - РИА Новости. Оппозиционная молдавская партия "Шор" намерена проводить бессрочные протесты в центре Кишинева, пока власти Молдавии не уйдут в отставку, планируется установить палатки, заявил член партии "Шор" Дину Цуркану, возглавляющий Оргеевский районный совет республики.
Оппозиционная партия "Шор" проводит в воскресенье в центре Кишинева акцию протеста, чтобы добиться отставки президента Майи Санду и досрочных парламентских выборов.
LIVE: Митинг против правительства в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
Вчера, 15:49
В Кишиневе началась массовая акция протеста сторонников оппозиции
"Мы объявляем протесты нон-стоп до тех пор, пока власти не уйдут в отставку. День и ночь мы будем тут, на ступенях парламента и администрации президента, пока они не уйдут", - сказал Цуркану со сцены всем собравшимся на акции.
По его словам, организаторы намерены установить палатки, чтобы протестующим было где ночевать. Он добавил, что участников митинга было бы гораздо больше, если бы полиция не мешала им добраться до Кишинева из разных районов Молдавии.
Движение транспорта в периметрах улиц, где расположены парламент страны и президентский дворец, перекрыто. Полиция следит за порядком, не вмешиваясь в действия протестующих. Манифестанты с флагами Молдавии скандируют требования досрочных выборов и отставки Санду, лозунги "Долой власть", "Меняем Санду на дрова", "Нет политическому преследованию оппозиции", "Мы хотим жить", "Не уничтожайте страну".
Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние двадцать лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Бывший президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 12:46
Додон призвал жителей Молдавии присоединиться к протестам оппозиции
 
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