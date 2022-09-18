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Украинский военный рассказал о тяжелых потерях ВСУ в Донбассе

Украинский военный рассказал о тяжелых потерях ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 18.09.2022

Украинский военный рассказал о тяжелых потерях ВСУ в Донбассе

ВСУ несут тяжелые потери в Донбассе и уступают территорию под натиском Вооруженных сил России, рассказал New York Times украинский солдат, сражающийся на... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T02:10

2022-09-18T02:10

2022-09-18T06:11

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. ВСУ несут тяжелые потери в Донбассе и уступают территорию под натиском Вооруженных сил России, рассказал New York Times украинский солдат, сражающийся на передовой.Собеседник газеты, в частности, обратил внимание на масштаб работы российской артиллерии.Военнослужащий отметил, что российская армия добивается успеха и постепенно выбивает ВСУ с занятых позиций.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220912/donetsk-1816275730.html

россия

украина

донбасс

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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины