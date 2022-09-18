Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили убрать в СБП комиссию при переводах между своими счетами - РИА Новости, 18.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220918/perevod-1817616935.html
В ГД предложили убрать в СБП комиссию при переводах между своими счетами
В ГД предложили убрать в СБП комиссию при переводах между своими счетами - РИА Новости, 18.09.2022
В ГД предложили убрать в СБП комиссию при переводах между своими счетами
Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме и председатель комитета по соцполитике Ярослав Нилов предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной убрать в Системе быстрых... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T03:21
2022-09-18T03:27
система быстрых платежей (сбп)
экономика
технологии
ярослав нилов
эльвира набиуллина
россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781039061_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_d40203d42eba4f4f586998557ca6a41d.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме и председатель комитета по соцполитике Ярослав Нилов предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной убрать в Системе быстрых платежей лимит на переводы без комиссии для физических лиц между своими счетами в разных банках, копия письма есть в распоряжении РИА Новости.По мнению парламентария, эта мера повысит доверие к финансовой системе России и поспособствует повышению благосостояния граждан. В то же время инициатива не повлечет за собой ощутимых издержек для банков, уверен Нилов.СБП — это сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру телефона. Сейчас с помощью СБП можно переводить в другие банки без комиссии до ста тысяч рублей в месяц.
https://radiosputnik.ria.ru/20220824/sbp-1811854874.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781039061_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_453f807d699abde642afff34e379d559.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
система быстрых платежей (сбп), экономика, технологии, ярослав нилов, эльвира набиуллина, россия, госдума рф
Система быстрых платежей (СБП), Экономика, Технологии, Ярослав Нилов, Эльвира Набиуллина, Россия, Госдума РФ
03:21 18.09.2022 (обновлено: 03:27 18.09.2022)
 
В ГД предложили убрать в СБП комиссию при переводах между своими счетами

В ГД предложили убрать в СБП лимит на переводы без комиссии между своими счетами физлиц

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЛоготип Системы быстрых платежей на экране смартфона
Логотип Системы быстрых платежей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Логотип Системы быстрых платежей на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме и председатель комитета по соцполитике Ярослав Нилов предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной убрать в Системе быстрых платежей лимит на переводы без комиссии для физических лиц между своими счетами в разных банках, копия письма есть в распоряжении РИА Новости.

"Предлагаем ввести дополнительную опцию в работе Системе быстрых платежей (СБП) — безлимитные и бесплатные для физических лиц переводы между своими счетами в разных кредитных организациях. При этом все действующие лимиты на переводы без комиссии между счетами разных физлиц могут быть сохранены", — говорится в документе.

По мнению парламентария, эта мера повысит доверие к финансовой системе России и поспособствует повышению благосостояния граждан. В то же время инициатива не повлечет за собой ощутимых издержек для банков, уверен Нилов.
"В период международной политической турбулентности и масштабных санкций граждане России оказались лишены части финансовых возможностей и инструментов сохранения и преумножения накоплений. Это увеличило количество переводов средств из одного банка в другой ради более высоких ставок по вкладам или иных более благоприятных условий обслуживания. При этом отдельные российские банки начали вводить собственные дополнительные комиссии на переводы денег из одной кредитной организации в другую, что, на наш взгляд, избыточно ограничивает финансовую свободу граждан", — отмечается в письме.
СБП — это сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру телефона. Сейчас с помощью СБП можно переводить в другие банки без комиссии до ста тысяч рублей в месяц.
Логотип Системы быстрых платежей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 15:36В России
Зачисление зарплаты через СБП тестируют в пяти российских банках
 
Система быстрых платежей (СБП)ЭкономикаТехнологииЯрослав НиловЭльвира НабиуллинаРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала