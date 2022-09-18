https://ria.ru/20220918/perevod-1817616935.html

В ГД предложили убрать в СБП комиссию при переводах между своими счетами

В ГД предложили убрать в СБП комиссию при переводах между своими счетами - РИА Новости, 18.09.2022

В ГД предложили убрать в СБП комиссию при переводах между своими счетами

Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме и председатель комитета по соцполитике Ярослав Нилов предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной убрать в Системе быстрых... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T03:21

2022-09-18T03:21

2022-09-18T03:27

система быстрых платежей (сбп)

экономика

технологии

ярослав нилов

эльвира набиуллина

россия

госдума рф

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме и председатель комитета по соцполитике Ярослав Нилов предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной убрать в Системе быстрых платежей лимит на переводы без комиссии для физических лиц между своими счетами в разных банках, копия письма есть в распоряжении РИА Новости.По мнению парламентария, эта мера повысит доверие к финансовой системе России и поспособствует повышению благосостояния граждан. В то же время инициатива не повлечет за собой ощутимых издержек для банков, уверен Нилов.СБП — это сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру телефона. Сейчас с помощью СБП можно переводить в другие банки без комиссии до ста тысяч рублей в месяц.

https://radiosputnik.ria.ru/20220824/sbp-1811854874.html

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система быстрых платежей (сбп), экономика, технологии, ярослав нилов, эльвира набиуллина, россия, госдума рф