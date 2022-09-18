03:21 18.09.2022 (обновлено: 03:27 18.09.2022)
В ГД предложили убрать в СБП комиссию при переводах между своими счетами
В ГД предложили убрать в СБП лимит на переводы без комиссии между своими счетами физлиц
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЛоготип Системы быстрых платежей на экране смартфона
Логотип Системы быстрых платежей на экране смартфона. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме и председатель комитета по соцполитике Ярослав Нилов предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной убрать в Системе быстрых платежей лимит на переводы без комиссии для физических лиц между своими счетами в разных банках, копия письма есть в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаем ввести дополнительную опцию в работе Системе быстрых платежей (СБП) — безлимитные и бесплатные для физических лиц переводы между своими счетами в разных кредитных организациях. При этом все действующие лимиты на переводы без комиссии между счетами разных физлиц могут быть сохранены", — говорится в документе.
По мнению парламентария, эта мера повысит доверие к финансовой системе России и поспособствует повышению благосостояния граждан. В то же время инициатива не повлечет за собой ощутимых издержек для банков, уверен Нилов.
"В период международной политической турбулентности и масштабных санкций граждане России оказались лишены части финансовых возможностей и инструментов сохранения и преумножения накоплений. Это увеличило количество переводов средств из одного банка в другой ради более высоких ставок по вкладам или иных более благоприятных условий обслуживания. При этом отдельные российские банки начали вводить собственные дополнительные комиссии на переводы денег из одной кредитной организации в другую, что, на наш взгляд, избыточно ограничивает финансовую свободу граждан", — отмечается в письме.
СБП — это сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру телефона. Сейчас с помощью СБП можно переводить в другие банки без комиссии до ста тысяч рублей в месяц.