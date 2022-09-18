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Встреча под "Варежкой" или у "Битлов"? Откуда у памятников народные клички

Встреча под "Варежкой" или у "Битлов"? Откуда у памятников народные клички - РИА Новости, 18.09.2022

Встреча под "Варежкой" или у "Битлов"? Откуда у памятников народные клички

Как в Москве попасть на "мясокомбинат" и найти там "Деда Мазая"? Где в России Бивис и Батхед стали символом целого города? И как "Битлз" оказались одной из главных достопримечательностей Липецка? Разбираемся, откуда взялись народные названия знаменитых памятников.

2022-09-18T12:00

2022-09-18T12:00

2022-09-18T12:00

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Встреча под "Варежкой" или у "Битлов"? Откуда у памятников народные клички Как в Москве попасть на «мясокомбинат» и найти там «Деда Мазая»? Где в России Бивис и Батхед стали символом целого города? И как «Битлз» оказались одной из главных достопримечательностей Липецка? Разбираемся, откуда взялись народные названия знаменитых памятников. audio/mpeg

Встреча под "Варежкой" или у "Битлов"? Откуда у памятников народные клички Как в Москве попасть на «мясокомбинат» и найти там «Деда Мазая»? Где в России Бивис и Батхед стали символом целого города? И как «Битлз» оказались одной из главных достопримечательностей Липецка? Разбираемся, откуда взялись народные названия знаменитых памятников. audio/mpeg

Об истории памятников и их народных названиях нам рассказали научные сотрудники Музея истории Екатеринбурга Дмитрий Киряев и Евгений Бурденков, заведующий ярославским выставочным залом имени Николая Нужина Олег Непоспехов, руководитель отдела памятников и мемориальных досок Государственного музея городской скульптуры Екатерина Шишкина и заведующая сектором скульптуры XVIII – начала XX века Государственного Русского музея Елена КарповаСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Сценарий эпизода: Руслан ЖигаловГолоса эпизода: Руслан Жигалов, Артем Буфтяк, Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти

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