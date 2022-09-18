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Встреча под "Варежкой" или у "Битлов"? Откуда у памятников народные клички - РИА Новости, 18.09.2022
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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Откуда берутся новые слова и куда исчезают старые? А ещё цитаты из культовых фильмов, разборы известных книг и истории писателей и режиссеров.
https://ria.ru/20220918/pamyatniki-1817312832.html
Встреча под "Варежкой" или у "Битлов"? Откуда у памятников народные клички
Встреча под "Варежкой" или у "Битлов"? Откуда у памятников народные клички - РИА Новости, 18.09.2022
Встреча под "Варежкой" или у "Битлов"? Откуда у памятников народные клички
Как в Москве попасть на "мясокомбинат" и найти там "Деда Мазая"? Где в России Бивис и Батхед стали символом целого города? И как "Битлз" оказались одной из главных достопримечательностей Липецка? Разбираемся, откуда взялись народные названия знаменитых памятников.
2022-09-18T12:00
2022-09-18T12:00
как это по-русски
памятники
история
культура
россия
государственный русский музей
липецк
москва
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Встреча под "Варежкой" или у "Битлов"? Откуда у памятников народные клички
Как в Москве попасть на «мясокомбинат» и найти там «Деда Мазая»? Где в России Бивис и Батхед стали символом целого города? И как «Битлз» оказались одной из главных достопримечательностей Липецка? Разбираемся, откуда взялись народные названия знаменитых памятников.
audio/mpeg
Встреча под "Варежкой" или у "Битлов"? Откуда у памятников народные клички
Как в Москве попасть на «мясокомбинат» и найти там «Деда Мазая»? Где в России Бивис и Батхед стали символом целого города? И как «Битлз» оказались одной из главных достопримечательностей Липецка? Разбираемся, откуда взялись народные названия знаменитых памятников.
audio/mpeg
Об истории памятников и их народных названиях нам рассказали научные сотрудники Музея истории Екатеринбурга Дмитрий Киряев и Евгений Бурденков, заведующий ярославским выставочным залом имени Николая Нужина Олег Непоспехов, руководитель отдела памятников и мемориальных досок Государственного музея городской скульптуры Екатерина Шишкина и заведующая сектором скульптуры XVIII – начала XX века Государственного Русского музея Елена КарповаСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Сценарий эпизода: Руслан ЖигаловГолоса эпизода: Руслан Жигалов, Артем Буфтяк, Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти
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памятники, история, культура, россия, государственный русский музей, липецк, москва, екатеринбург, ярославль, санкт-петербург, аудио
Как это по-русски, Памятники, история, Культура, Россия, Государственный Русский музей, Липецк, Москва, Екатеринбург, Ярославль, Санкт-Петербург
12:00 18.09.2022
 

Встреча под "Варежкой" или у "Битлов"? Откуда у памятников народные клички

Как это по-русски
Встреча под "Варежкой" или у "Битлов"? Откуда у памятников народные клички
Вчера, 12:00
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Как в Москве попасть на "мясокомбинат" и найти там "Деда Мазая"? Где в России Бивис и Батхед стали символом целого города? И как "Битлз" оказались одной из главных достопримечательностей Липецка? Разбираемся, откуда взялись народные названия знаменитых памятников.
Об истории памятников и их народных названиях нам рассказали научные сотрудники Музея истории Екатеринбурга Дмитрий Киряев и Евгений Бурденков, заведующий ярославским выставочным залом имени Николая Нужина Олег Непоспехов, руководитель отдела памятников и мемориальных досок Государственного музея городской скульптуры Екатерина Шишкина и заведующая сектором скульптуры XVIII – начала XX века Государственного Русского музея Елена Карпова
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
________
Сценарий эпизода: Руслан Жигалов
Голоса эпизода: Руслан Жигалов, Артем Буфтяк, Артур Арушанян
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
 
Как это по-русскиПамятникиисторияКультураРоссияГосударственный Русский музейЛипецкМоскваЕкатеринбургЯрославльСанкт-Петербург
 
 
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