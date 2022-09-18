11:56 18.09.2022 (обновлено: 17:02 18.09.2022)
Елисаветинский крестный ход соберет не менее полутора тысяч паломников
Елисаветинский крестный ход в Подмосковье соберет не менее полутора тысяч паломников
XI Елисаветинский крестный ход
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Организаторы Елисаветинского крестного хода в Подмосковье ожидают сотни паломников, рассказала журналистам председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова.
"Мы рассчитываем, что придет сегодня не меньше полутора тысяч человек", — сказала она.
Как уточнили в пресс-службе ЕСПО, на шествие приедут люди из Калининграда, Казани, Брянска, Перми и даже монахини из Гефсимании.
Елисаветинский крестный ход ежегодно проводится в имении Ильинское-Усово в память в о его августейших владельцах: императоре Александре II, императрице Марии Александровне, великом князе Сергее Александровиче и святой преподобномученице великой княгине Елисавете Феодоровне. В этом году он приурочен к 600-летию обретения мощей преподобного Сергия Радонежского — небесного покровителя великого князя Сергея Александровича, 30-летию прославления как новомучеников великой княгини Елисаветы Феодоровны и крестовой сестры Варвары и 150-летию со дня рождения святой императрицы Александры Феодоровны.
Шествие начнется в 12:30 от храма Ильи Пророка в селе Ильинское. При переправе через Москву-реку будет читаться акафист святой преподобномученице великой княгине Елисавете Феодоровне. Затем паломники пройдут к школе, основанной императрицей Марией Александровной в Усово, там будет читаться Евангелие. Завершится крестный ход молитвой преподобномученицам великой княгине Елисавете Феодоровне и крестовой сестре Варваре у Спасского храма в селе Усово.
После этого состоится концерт Московского синодального хора под управлением заслуженного артиста России Алексея Пузакова.