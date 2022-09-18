https://ria.ru/20220918/palomniki-1817646328.html

Елисаветинский крестный ход соберет не менее полутора тысяч паломников

Елисаветинский крестный ход соберет не менее полутора тысяч паломников - РИА Новости, 18.09.2022

Елисаветинский крестный ход соберет не менее полутора тысяч паломников

Организаторы Елисаветинского крестного хода в Подмосковье ожидают сотни паломников, рассказала журналистам председатель наблюдательного совета фонда содействия... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T11:56

2022-09-18T11:56

2022-09-18T17:02

религия

россия

москва

елисаветинско-сергиевское просветительское общество

московский синодальный хор

московская область (подмосковье)

сергий радонежский

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Организаторы Елисаветинского крестного хода в Подмосковье ожидают сотни паломников, рассказала журналистам председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова."Мы рассчитываем, что придет сегодня не меньше полутора тысяч человек", — сказала она.Как уточнили в пресс-службе ЕСПО, на шествие приедут люди из Калининграда, Казани, Брянска, Перми и даже монахини из Гефсимании.Елисаветинский крестный ход ежегодно проводится в имении Ильинское-Усово в память в о его августейших владельцах: императоре Александре II, императрице Марии Александровне, великом князе Сергее Александровиче и святой преподобномученице великой княгине Елисавете Феодоровне. В этом году он приурочен к 600-летию обретения мощей преподобного Сергия Радонежского — небесного покровителя великого князя Сергея Александровича, 30-летию прославления как новомучеников великой княгини Елисаветы Феодоровны и крестовой сестры Варвары и 150-летию со дня рождения святой императрицы Александры Феодоровны.Шествие начнется в 12:30 от храма Ильи Пророка в селе Ильинское. При переправе через Москву-реку будет читаться акафист святой преподобномученице великой княгине Елисавете Феодоровне. Затем паломники пройдут к школе, основанной императрицей Марией Александровной в Усово, там будет читаться Евангелие. Завершится крестный ход молитвой преподобномученицам великой княгине Елисавете Феодоровне и крестовой сестре Варваре у Спасского храма в селе Усово.После этого состоится концерт Московского синодального хора под управлением заслуженного артиста России Алексея Пузакова.

https://ria.ru/20220918/monakhini-1817627115.html

https://ria.ru/20220907/krestovozdvizhenie-1815148582.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, московский синодальный хор, московская область (подмосковье), сергий радонежский