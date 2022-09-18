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Елисаветинский крестный ход соберет не менее полутора тысяч паломников - РИА Новости, 18.09.2022
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Религия
https://ria.ru/20220918/palomniki-1817646328.html
Елисаветинский крестный ход соберет не менее полутора тысяч паломников
Елисаветинский крестный ход соберет не менее полутора тысяч паломников - РИА Новости, 18.09.2022
Елисаветинский крестный ход соберет не менее полутора тысяч паломников
Организаторы Елисаветинского крестного хода в Подмосковье ожидают сотни паломников, рассказала журналистам председатель наблюдательного совета фонда содействия... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T11:56
2022-09-18T17:02
религия
россия
москва
елисаветинско-сергиевское просветительское общество
московский синодальный хор
московская область (подмосковье)
сергий радонежский
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Организаторы Елисаветинского крестного хода в Подмосковье ожидают сотни паломников, рассказала журналистам председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова."Мы рассчитываем, что придет сегодня не меньше полутора тысяч человек", — сказала она.Как уточнили в пресс-службе ЕСПО, на шествие приедут люди из Калининграда, Казани, Брянска, Перми и даже монахини из Гефсимании.Елисаветинский крестный ход ежегодно проводится в имении Ильинское-Усово в память в о его августейших владельцах: императоре Александре II, императрице Марии Александровне, великом князе Сергее Александровиче и святой преподобномученице великой княгине Елисавете Феодоровне. В этом году он приурочен к 600-летию обретения мощей преподобного Сергия Радонежского — небесного покровителя великого князя Сергея Александровича, 30-летию прославления как новомучеников великой княгини Елисаветы Феодоровны и крестовой сестры Варвары и 150-летию со дня рождения святой императрицы Александры Феодоровны.Шествие начнется в 12:30 от храма Ильи Пророка в селе Ильинское. При переправе через Москву-реку будет читаться акафист святой преподобномученице великой княгине Елисавете Феодоровне. Затем паломники пройдут к школе, основанной императрицей Марией Александровной в Усово, там будет читаться Евангелие. Завершится крестный ход молитвой преподобномученицам великой княгине Елисавете Феодоровне и крестовой сестре Варваре у Спасского храма в селе Усово.После этого состоится концерт Московского синодального хора под управлением заслуженного артиста России Алексея Пузакова.
https://ria.ru/20220918/monakhini-1817627115.html
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россия, москва, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, московский синодальный хор, московская область (подмосковье), сергий радонежский
Религия, Россия, Москва, Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, Московский синодальный хор, Московская область (Подмосковье), Сергий Радонежский
11:56 18.09.2022 (обновлено: 17:02 18.09.2022)
 
Елисаветинский крестный ход соберет не менее полутора тысяч паломников

Елисаветинский крестный ход в Подмосковье соберет не менее полутора тысяч паломников

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкXI Елисаветинский крестный ход
XI Елисаветинский крестный ход - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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XI Елисаветинский крестный ход
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Организаторы Елисаветинского крестного хода в Подмосковье ожидают сотни паломников, рассказала журналистам председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова.
"Мы рассчитываем, что придет сегодня не меньше полутора тысяч человек", — сказала она.
Как уточнили в пресс-службе ЕСПО, на шествие приедут люди из Калининграда, Казани, Брянска, Перми и даже монахини из Гефсимании.
Елисаветинский крестный ход ежегодно проводится в имении Ильинское-Усово в память в о его августейших владельцах: императоре Александре II, императрице Марии Александровне, великом князе Сергее Александровиче и святой преподобномученице великой княгине Елисавете Феодоровне. В этом году он приурочен к 600-летию обретения мощей преподобного Сергия Радонежского — небесного покровителя великого князя Сергея Александровича, 30-летию прославления как новомучеников великой княгини Елисаветы Феодоровны и крестовой сестры Варвары и 150-летию со дня рождения святой императрицы Александры Феодоровны.
Шествие начнется в 12:30 от храма Ильи Пророка в селе Ильинское. При переправе через Москву-реку будет читаться акафист святой преподобномученице великой княгине Елисавете Феодоровне. Затем паломники пройдут к школе, основанной императрицей Марией Александровной в Усово, там будет читаться Евангелие. Завершится крестный ход молитвой преподобномученицам великой княгине Елисавете Феодоровне и крестовой сестре Варваре у Спасского храма в селе Усово.
После этого состоится концерт Московского синодального хора под управлением заслуженного артиста России Алексея Пузакова.

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РелигияРоссияМоскваЕлисаветинско-Сергиевское просветительское обществоМосковский синодальный хорМосковская область (Подмосковье)Сергий Радонежский
 
 
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