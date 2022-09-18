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Аналитик объяснил, на какие запросы смартфона нужно отвечать отказом
Аналитик объяснил, на какие запросы смартфона нужно отвечать отказом - РИА Новости, 18.09.2022
Аналитик объяснил, на какие запросы смартфона нужно отвечать отказом
При установке приложений на смартфон программы зачастую запрашивают разрешения на доступ к камере, микрофону, файлам, контактам и так далее, однако не нужно его РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T02:15
2022-09-18T02:15
2022-09-18T02:15
технологии
общество
россия
татьяна лынова
angara security
смартфоны
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. При установке приложений на смартфон программы зачастую запрашивают разрешения на доступ к камере, микрофону, файлам, контактам и так далее, однако не нужно его давать, рассказала агентству "Прайм" аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова.По словам эксперта, нужно отталкиваться от здравого смысла и разрешать доступ там, где он необходим для работы в принципе.Эксперт посоветовала внимательно изучить возможности приложения на смартфонах, чтобы определить, насколько необходим доступ к тем или иным данным.Источники установки тоже играют важную роль, так как от этого зависит, стоит ли доверять разработчику или нет, резюмировала Лынова.
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технологии, общество, россия, татьяна лынова, angara security, смартфоны
Технологии, Общество, Россия, Татьяна Лынова, Angara Security, Смартфоны
Аналитик объяснил, на какие запросы смартфона нужно отвечать отказом
Аналитик Лынова посоветовала отказывать на неуместные запросы разрешений в смартфоне