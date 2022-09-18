https://ria.ru/20220918/orban-1817637343.html

Премьер Венгрии рассказал, сколько Украина потеряет территорий

Премьер Венгрии рассказал, сколько Украина потеряет территорий - РИА Новости, 18.09.2022

Премьер Венгрии рассказал, сколько Украина потеряет территорий

Украина может лишиться значительной части своих земель, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытой встрече партии "Фидес — Венгерский гражданский... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T10:47

2022-09-18T10:47

2022-09-18T16:36

виктор орбан

владимир путин

украина

венгрия

россия

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Украина может лишиться значительной части своих земель, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытой встрече партии "Фидес — Венгерский гражданский союз", пишет газета Nepszava. "Конфликт на Украине грозит затянуться до 2030 года, и Киев по итогу может потерять треть или половину своей территории", — сказал Орбан. При этом он возложил на Запад вину за полномасштабные боевые действия. "Конфликт на Украине был бы локальным, но вмешался Запад и сделал его глобальным", — считает премьер. Кроме того, он в очередной раз назвал антироссийские санкции выстрелом Евросоюза себе в ногу. "Из-за энергетического кризиса, вызванного санкциями, зимой может остановиться до 40 процентов европейской промышленности", — предупредил Орбан, добавив, что выступает против санкций.Венгерский премьер постоянно критикует ЕС за антироссийскую политику. Он отмечал, что против России действуют тысячи санкций, но они не пошатнули Москву, тогда как Европа потеряла уже четыре правительства и находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. Кроме того, считает Орбан, страны Евросоюза упустили шанс на посредничество в конфликте на Украине, поскольку не смогли обеспечить выполнение Минских соглашений.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а власти вынуждены вводить меры экономии из-за энергокризиса.

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https://ria.ru/20220826/polsha-1812351165.html

https://ria.ru/20220917/reparatsii-1817487133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

виктор орбан, владимир путин, украина, венгрия, россия, евросоюз, в мире