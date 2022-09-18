https://ria.ru/20220918/oon-1817638290.html
Полянский заявил о продолжении диалога между постоянными членами СБ ООН
Полянский заявил о продолжении диалога между постоянными членами СБ ООН - РИА Новости, 18.09.2022
Полянский заявил о продолжении диалога между постоянными членами СБ ООН
Профессиональный диалог между постоянными членами Совета безопасности ООН (Россией, США, Китаем, Великобританией и Францией) продолжается, заявил в интервью РИА РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T10:57
2022-09-18T10:57
2022-09-18T11:07
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ООН, 18 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Профессиональный диалог между постоянными членами Совета безопасности ООН (Россией, США, Китаем, Великобританией и Францией) продолжается, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Говоря об атмосфере между членами "пятерки" в целом, дипломат указал, что ООН и Совбез устроены так, что без взаимодействия России, Великобритании, Китая, Франции и США никакой вопрос решить невозможно."То есть ни мы, ни наши коллеги не можем, например, не общаться друг с другом, какими бы ни были наши двусторонние отношения. Это касается работы над резолюциями, другими документами СБ ООН. Поэтому могу сказать, что внутри "пятерки" мы продолжаем профессиональный диалог, друг с другом на ежедневной основе работают наши эксперты", - заключил он.Читайте полный текст интервью Дмитрия Полянского >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, оон, россия, сша, китай, совет безопасности оон, дмитрий полянский
В мире, ООН, Россия, США, Китай, Совет Безопасности ООН, Дмитрий Полянский
10:57 18.09.2022 (обновлено: 11:07 18.09.2022)
Полянский заявил о продолжении диалога между постоянными членами СБ ООН
Полянский: профессиональный диалог между постоянными членами СБ ООН продолжается
ООН, 18 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Профессиональный диалог между постоянными членами Совета безопасности ООН (Россией, США, Китаем, Великобританией и Францией) продолжается, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Не раскрою секрета, если скажу, что после начала специальной военной операции на Украине
западные члены СБ, пребывая в угаре, хотели распространить свою линию на "изоляцию" России и на совет. Однако очень скоро они поняли, что это невозможно", - сказал Полянский.
Говоря об атмосфере между членами "пятерки" в целом, дипломат указал, что ООН и Совбез устроены так, что без взаимодействия России, Великобритании, Китая, Франции и США никакой вопрос решить невозможно.
"То есть ни мы, ни наши коллеги не можем, например, не общаться друг с другом, какими бы ни были наши двусторонние отношения. Это касается работы над резолюциями, другими документами СБ ООН. Поэтому могу сказать, что внутри "пятерки" мы продолжаем профессиональный диалог, друг с другом на ежедневной основе работают наши эксперты", - заключил он.