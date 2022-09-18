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СМИ: у украинского олигарха Коломойского прошел обыск - РИА Новости, 18.09.2022
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СМИ: у украинского олигарха Коломойского прошел обыск
СМИ: у украинского олигарха Коломойского прошел обыск - РИА Новости, 18.09.2022
СМИ: у украинского олигарха Коломойского прошел обыск
У украинского олигарха Игоря Коломойского прошли обыски по делу о завладении имуществом компании "Укрнафта", сообщила газета "Зеркало недели" со ссылкой на... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T15:21
2022-09-18T16:11
украина
укрнафта
игорь коломойский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
приватбанк
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. У украинского олигарха Игоря Коломойского прошли обыски по делу о завладении имуществом компании "Укрнафта", сообщила газета "Зеркало недели" со ссылкой на свидетелей."У Игоря Коломойского детективами НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины. — Прим. ред.) был проведен обыск, в ходе которого изъяты документы, гаджет, а также скачано его содержимое", — пишет издание.По словам очевидцев, следователи пришли по месту проживания олигарха на курорте Буковель в 5 часов утра.Источники ZN.UA в НАБУ подтвердили эту информацию, отметив, что об обыске, "едва ли не впервые на их памяти", никого не предупреждали. Также сообщается, что Коломойский пока не проходит по этому делу как обвиняемый, подозрение ему не объявлялось. "Но он является совладельцем "Укрнафты", где на днях прокурорами САП и детективами НАБУ были объявлены подозрения в финансовых махинациях", — говорится в статье.США ввели санкции против Коломойского и его семьи по обвинению в коррупционной деятельности в отношении ПриватБанка, который тот основал. По данным американского Минюста, олигарх выводил из банка крупные суммы под предлогом кредитов аффилированным организациям. В 2016 году украинские власти национализировали ПриватБанк. В 2019 году Коломойский добился отмены этого решения в суде, но Верховная рада приняла специальный закон, который не позволяет ему вернуть банк себе.Министерство юстиции США также потребовало от американского суда конфисковать принадлежащие бизнесмену три здания стоимостью около 60 миллионов долларов, обвиняя его в том, что эти инвестиции были сделаны сообщниками Коломойского на украденные из ПриватБанка деньги.
https://ria.ru/20220728/kolomoyskiy-1805526858.html
https://ria.ru/20220725/kolomoyskiy-1804839293.html
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украина, укрнафта, игорь коломойский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), приватбанк
Украина, Укрнафта, Игорь Коломойский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), ПриватБанк
15:21 18.09.2022 (обновлено: 16:11 18.09.2022)
 
СМИ: у украинского олигарха Коломойского прошел обыск

"ZN.UA": у олигарха Коломойского прошел обыск по делу о завладении имуществом "Укрнафты"

© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в медиабанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Игорь Коломойский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. У украинского олигарха Игоря Коломойского прошли обыски по делу о завладении имуществом компании "Укрнафта", сообщила газета "Зеркало недели" со ссылкой на свидетелей.
"У Игоря Коломойского детективами НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины. — Прим. ред.) был проведен обыск, в ходе которого изъяты документы, гаджет, а также скачано его содержимое", — пишет издание.
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 12:10
В офисе Зеленского допустили выдачу Коломойского США
По словам очевидцев, следователи пришли по месту проживания олигарха на курорте Буковель в 5 часов утра.
Источники ZN.UA в НАБУ подтвердили эту информацию, отметив, что об обыске, "едва ли не впервые на их памяти", никого не предупреждали.
Также сообщается, что Коломойский пока не проходит по этому делу как обвиняемый, подозрение ему не объявлялось.
"Но он является совладельцем "Укрнафты", где на днях прокурорами САП и детективами НАБУ были объявлены подозрения в финансовых махинациях", — говорится в статье.
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
25 июля, 17:16
Украинский паспорт Коломойского признали недействительным
США ввели санкции против Коломойского и его семьи по обвинению в коррупционной деятельности в отношении ПриватБанка, который тот основал. По данным американского Минюста, олигарх выводил из банка крупные суммы под предлогом кредитов аффилированным организациям. В 2016 году украинские власти национализировали ПриватБанк. В 2019 году Коломойский добился отмены этого решения в суде, но Верховная рада приняла специальный закон, который не позволяет ему вернуть банк себе.
Министерство юстиции США также потребовало от американского суда конфисковать принадлежащие бизнесмену три здания стоимостью около 60 миллионов долларов, обвиняя его в том, что эти инвестиции были сделаны сообщниками Коломойского на украденные из ПриватБанка деньги.
Петр Порошенко в самолете перед вылетом в Киев из Варшавы - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 10:21
Коломойский имеет решающее влияние на решения Зеленского, заявил Порошенко
 
УкраинаУкрнафтаИгорь КоломойскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ПриватБанк
 
 
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