https://ria.ru/20220918/obysk-1817671993.html

СМИ: у украинского олигарха Коломойского прошел обыск

СМИ: у украинского олигарха Коломойского прошел обыск - РИА Новости, 18.09.2022

СМИ: у украинского олигарха Коломойского прошел обыск

У украинского олигарха Игоря Коломойского прошли обыски по делу о завладении имуществом компании "Укрнафта", сообщила газета "Зеркало недели" со ссылкой на... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T15:21

2022-09-18T15:21

2022-09-18T16:11

украина

укрнафта

игорь коломойский

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

приватбанк

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. У украинского олигарха Игоря Коломойского прошли обыски по делу о завладении имуществом компании "Укрнафта", сообщила газета "Зеркало недели" со ссылкой на свидетелей."У Игоря Коломойского детективами НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины. — Прим. ред.) был проведен обыск, в ходе которого изъяты документы, гаджет, а также скачано его содержимое", — пишет издание.По словам очевидцев, следователи пришли по месту проживания олигарха на курорте Буковель в 5 часов утра.Источники ZN.UA в НАБУ подтвердили эту информацию, отметив, что об обыске, "едва ли не впервые на их памяти", никого не предупреждали. Также сообщается, что Коломойский пока не проходит по этому делу как обвиняемый, подозрение ему не объявлялось. "Но он является совладельцем "Укрнафты", где на днях прокурорами САП и детективами НАБУ были объявлены подозрения в финансовых махинациях", — говорится в статье.США ввели санкции против Коломойского и его семьи по обвинению в коррупционной деятельности в отношении ПриватБанка, который тот основал. По данным американского Минюста, олигарх выводил из банка крупные суммы под предлогом кредитов аффилированным организациям. В 2016 году украинские власти национализировали ПриватБанк. В 2019 году Коломойский добился отмены этого решения в суде, но Верховная рада приняла специальный закон, который не позволяет ему вернуть банк себе.Министерство юстиции США также потребовало от американского суда конфисковать принадлежащие бизнесмену три здания стоимостью около 60 миллионов долларов, обвиняя его в том, что эти инвестиции были сделаны сообщниками Коломойского на украденные из ПриватБанка деньги.

https://ria.ru/20220728/kolomoyskiy-1805526858.html

https://ria.ru/20220725/kolomoyskiy-1804839293.html

https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768159980.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, укрнафта, игорь коломойский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), приватбанк