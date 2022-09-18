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Украинские войска вновь обстреливают Новую Каховку, работает ПВО
Украинские войска вновь обстреливают Новую Каховку, работает ПВО - РИА Новости, 18.09.2022
Украинские войска вновь обстреливают Новую Каховку, работает ПВО
Украинские войска второй раз за день обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, работает российская ПВО, в небе прозвучали пять взрывов, сообщает... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T12:32
2022-09-18T12:32
2022-09-18T12:33
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
херсонская область
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ХЕРСОН, 18 сен – РИА Новости. Украинские войска второй раз за день обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, работает российская ПВО, в небе прозвучали пять взрывов, сообщает администрация города."12.06 (совпадает с мск – ред.). В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Вторая... Работает ПВО: 5 воздушных взрывов", - говорится в сообщении, размещенном на Telegram-канале администрации Новой Каховки.Ранее в воскресенье сообщалось об обстреле Новой Каховки со стороны украинских военных в 11:04.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новая каховка, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка, Херсонская область
12:32 18.09.2022 (обновлено: 12:33 18.09.2022)
Украинские войска вновь обстреливают Новую Каховку, работает ПВО
В администрации Новой Каховки сообщили о пяти взрывах, после обстрелов ВСУ сработала ПВО