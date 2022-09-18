https://ria.ru/20220918/obstrely-1817652179.html

Украинские войска вновь обстреливают Новую Каховку, работает ПВО

Украинские войска вновь обстреливают Новую Каховку, работает ПВО - РИА Новости, 18.09.2022

Украинские войска вновь обстреливают Новую Каховку, работает ПВО

Украинские войска второй раз за день обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, работает российская ПВО, в небе прозвучали пять взрывов, сообщает... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T12:32

2022-09-18T12:32

2022-09-18T12:33

специальная военная операция на украине

в мире

новая каховка

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807034397_0:0:782:440_1920x0_80_0_0_4fe97ee6bddc116a8aaa881433b88dee.jpg

ХЕРСОН, 18 сен – РИА Новости. Украинские войска второй раз за день обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, работает российская ПВО, в небе прозвучали пять взрывов, сообщает администрация города."12.06 (совпадает с мск – ред.). В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Вторая... Работает ПВО: 5 воздушных взрывов", - говорится в сообщении, размещенном на Telegram-канале администрации Новой Каховки.Ранее в воскресенье сообщалось об обстреле Новой Каховки со стороны украинских военных в 11:04.

новая каховка

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, новая каховка, херсонская область