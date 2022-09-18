https://ria.ru/20220918/obstrel-1817724346.html

Глава "Сорока Сороков" заявил, что его и комбата "Востока" обстреляли ВСУ

Глава "Сорока Сороков" заявил, что его и комбата "Востока" обстреляли ВСУ - РИА Новости, 18.09.2022

Глава "Сорока Сороков" заявил, что его и комбата "Востока" обстреляли ВСУ

Глава общественного движения "Сорок Сороков" Андрей Кормухин заявил РИА Новости, что машина, в которой находился он и командир батальона "Восток" Александр... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T21:05

2022-09-18T21:05

2022-09-18T21:05

специальная военная операция на украине

александр ходаковский

владимир путин

волновахский район

донбасс

донецкая народная республика

московская патриархия

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Глава общественного движения "Сорок Сороков" Андрей Кормухин заявил РИА Новости, что машина, в которой находился он и командир батальона "Восток" Александр Ходаковский, подорвалась на мине и попала под обстрел по пути в Николо-Васильевский монастырь в Волновахском районе в ДНР, пассажиры не пострадали."Мы с 2015 года возим гуманитарную помощь на Донбасс, сейчас вот привезли квадрокоптеры. Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский предложил съездить в Николо-Васильевский монастырь (Волновахский район - ред.), где проповедовал очень известный старец Зосима. Монастырь подвергается постоянным обстрелам, и мы поехали пообщаться с монахами, чтобы принять решение об их эвакуации. И в непосредственной близости от линии соприкосновения на подъезде к монастырю две наши машины подорвались на минах, над нами завис беспилотник, потом начался обстрел, под снарядами пришлось менять колесо. Слава Богу, никто не пострадал", - рассказал Кормухин.По его словам, доехать до монастыря не удалось, так как были повреждены не только колеса, но и другие части автомобиля.В 2001 году, согласно информации на сайте Московской патриархии, Свято-Николаевской сестринской общине села Никольское был дан статус монастыря, в 2002 году был зарегистрирован Свято-Васильевский мужской монастырь. Основателем и настоятелем Николо-Васильевского монастыря был знаменитый схиархимандрит Зосима (Сокур). Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в 2009 году посетил монастырь, совершив в нем малое освящение Успенского собора – копии одноименного собора в Московском Кремле, 28 марта при обстреле Николо-Васильевского монастыря был ранен викарий Донецкой епархии епископ Волновахский Амвросий (Скобиола).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220918/elenovka-1817723066.html

https://ria.ru/20220918/vagner-1817721783.html

волновахский район

донбасс

донецкая народная республика

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александр ходаковский, владимир путин, волновахский район, донбасс, донецкая народная республика, московская патриархия