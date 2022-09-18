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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 18.09.2022
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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 18.09.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина
При обстреле ВСУ Петровского района Донецка получили повреждения школа и Дворец культуры, есть пострадавшие, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T09:53
2022-09-18T11:20
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
петровский район
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 18 сен — РИА Новости. При обстреле ВСУ Петровского района Донецка получили повреждения школа и Дворец культуры, есть пострадавшие, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин."По уточненной информации, в результате обстрела Петровского района повреждены здания ДК Петровского и школы № 101", — написал он.Позже штаб территориальной обороны ДНР уточнил, что в районе школы № 101 получила ранения мирная жительница 1991 года рождения.По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 7:35 украинские войска выпустили по Петровскому району шесть снарядов калибра 152 миллиметра.За минувшие сутки ВСУ 45 раз открывали огонь по Донецку и другим городам и селам ДНР, обрушив на них более 200 снарядов разного калибра. Жертвами этих обстрелов стали девять мирных граждан, еще 17 получили ранения.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), петровский район, алексей кулемзин (донецк)
В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Петровский район, Алексей Кулемзин (Донецк)
09:53 18.09.2022 (обновлено: 11:20 18.09.2022)
 
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина

Обстрел ВСУ Петровского района Донецка повредил здание школы, пострадала женщина

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВыбитые стекла жилого дома в результате обстрела центральной части города Донецка
Выбитые стекла жилого дома в результате обстрела центральной части города Донецка - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Выбитые стекла жилого дома в результате обстрела центральной части города Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 сен — РИА Новости. При обстреле ВСУ Петровского района Донецка получили повреждения школа и Дворец культуры, есть пострадавшие, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.
"По уточненной информации, в результате обстрела Петровского района повреждены здания ДК Петровского и школы № 101", — написал он.
Позже штаб территориальной обороны ДНР уточнил, что в районе школы № 101 получила ранения мирная жительница 1991 года рождения.
По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 7:35 украинские войска выпустили по Петровскому району шесть снарядов калибра 152 миллиметра.
За минувшие сутки ВСУ 45 раз открывали огонь по Донецку и другим городам и селам ДНР, обрушив на них более 200 снарядов разного калибра. Жертвами этих обстрелов стали девять мирных граждан, еще 17 получили ранения.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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В миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Петровский районАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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