https://ria.ru/20220918/obstrel-1817632484.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 18.09.2022

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина

При обстреле ВСУ Петровского района Донецка получили повреждения школа и Дворец культуры, есть пострадавшие, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T09:53

2022-09-18T09:53

2022-09-18T11:20

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

петровский район

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 18 сен — РИА Новости. При обстреле ВСУ Петровского района Донецка получили повреждения школа и Дворец культуры, есть пострадавшие, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин."По уточненной информации, в результате обстрела Петровского района повреждены здания ДК Петровского и школы № 101", — написал он.Позже штаб территориальной обороны ДНР уточнил, что в районе школы № 101 получила ранения мирная жительница 1991 года рождения.По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 7:35 украинские войска выпустили по Петровскому району шесть снарядов калибра 152 миллиметра.За минувшие сутки ВСУ 45 раз открывали огонь по Донецку и другим городам и селам ДНР, обрушив на них более 200 снарядов разного калибра. Жертвами этих обстрелов стали девять мирных граждан, еще 17 получили ранения.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

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Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), петровский район, алексей кулемзин (донецк)