https://ria.ru/20220918/napadenie-1817692353.html

В полиции прокомментировали инцидент с нападением собаки в Подмосковье

В полиции прокомментировали инцидент с нападением собаки в Подмосковье - РИА Новости, 18.09.2022

В полиции прокомментировали инцидент с нападением собаки в Подмосковье

Полицейские не обнаружили на месте происшествия хозяина собаки, напавшей на 13-летнюю девочку в Подмосковье, со слов очевидцев, мужчина и его питомец скрылись,... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T17:14

2022-09-18T17:14

2022-09-18T17:14

происшествия

московская область (подмосковье)

гумвд по московской области

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Полицейские не обнаружили на месте происшествия хозяина собаки, напавшей на 13-летнюю девочку в Подмосковье, со слов очевидцев, мужчина и его питомец скрылись, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.Ранее в воскресенье подмосковная прокуратура сообщала о начале проверки после нападения собаки на 13-летнюю девочку в поселке Дрожжино Ленинского городского округа. По данным надзорного ведомства, инцидент произошел накануне. Позднее сообщалось о возбуждении уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (часть 1 статьи 118 УК РФ).Как в свою очередь рассказали РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД, после сообщения о нападении на девочку полицейские незамедлительно прибыли к месту происшествия.

https://ria.ru/20220609/sobaka-1794134758.html

https://ria.ru/20220511/rotveyler-1787854799.html

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), гумвд по московской области