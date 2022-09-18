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В полиции прокомментировали инцидент с нападением собаки в Подмосковье - РИА Новости, 18.09.2022
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В полиции прокомментировали инцидент с нападением собаки в Подмосковье
В полиции прокомментировали инцидент с нападением собаки в Подмосковье - РИА Новости, 18.09.2022
В полиции прокомментировали инцидент с нападением собаки в Подмосковье
Полицейские не обнаружили на месте происшествия хозяина собаки, напавшей на 13-летнюю девочку в Подмосковье, со слов очевидцев, мужчина и его питомец скрылись,... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T17:14
2022-09-18T17:14
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Полицейские не обнаружили на месте происшествия хозяина собаки, напавшей на 13-летнюю девочку в Подмосковье, со слов очевидцев, мужчина и его питомец скрылись, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.Ранее в воскресенье подмосковная прокуратура сообщала о начале проверки после нападения собаки на 13-летнюю девочку в поселке Дрожжино Ленинского городского округа. По данным надзорного ведомства, инцидент произошел накануне. Позднее сообщалось о возбуждении уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (часть 1 статьи 118 УК РФ).Как в свою очередь рассказали РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД, после сообщения о нападении на девочку полицейские незамедлительно прибыли к месту происшествия.
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происшествия, московская область (подмосковье), гумвд по московской области
Происшествия, Московская область (Подмосковье), ГУМВД по Московской области
17:14 18.09.2022
 
В полиции прокомментировали инцидент с нападением собаки в Подмосковье

Полиция не нашла хозяина собаки, напавшей девочку в Дрожжино, он ушел с места происшествия

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Полицейские не обнаружили на месте происшествия хозяина собаки, напавшей на 13-летнюю девочку в Подмосковье, со слов очевидцев, мужчина и его питомец скрылись, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Ранее в воскресенье подмосковная прокуратура сообщала о начале проверки после нападения собаки на 13-летнюю девочку в поселке Дрожжино Ленинского городского округа. По данным надзорного ведомства, инцидент произошел накануне. Позднее сообщалось о возбуждении уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (часть 1 статьи 118 УК РФ).
Собака - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
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На Чукотке собака насмерть загрызла четырехлетнюю девочку
Как в свою очередь рассказали РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД, после сообщения о нападении на девочку полицейские незамедлительно прибыли к месту происшествия.
"Сотрудники полиции, прибыв по вышеуказанному адресу, данную собаку не обнаружили, так как со слов очевидцев, она с мужчиной ушла в неизвестном направлении", - рассказал собеседник агентства.
В поселке Советский Республики Крым на девочку, гостившую у дедушки, напала собака породы ротвейлер - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ГУМВД по Московской области
 
 
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