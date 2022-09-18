https://ria.ru/20220918/napadenie-1817692353.html
В полиции прокомментировали инцидент с нападением собаки в Подмосковье
В полиции прокомментировали инцидент с нападением собаки в Подмосковье - РИА Новости, 18.09.2022
В полиции прокомментировали инцидент с нападением собаки в Подмосковье
Полицейские не обнаружили на месте происшествия хозяина собаки, напавшей на 13-летнюю девочку в Подмосковье, со слов очевидцев, мужчина и его питомец скрылись,... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T17:14
2022-09-18T17:14
2022-09-18T17:14
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Полицейские не обнаружили на месте происшествия хозяина собаки, напавшей на 13-летнюю девочку в Подмосковье, со слов очевидцев, мужчина и его питомец скрылись, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.Ранее в воскресенье подмосковная прокуратура сообщала о начале проверки после нападения собаки на 13-летнюю девочку в поселке Дрожжино Ленинского городского округа. По данным надзорного ведомства, инцидент произошел накануне. Позднее сообщалось о возбуждении уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (часть 1 статьи 118 УК РФ).Как в свою очередь рассказали РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД, после сообщения о нападении на девочку полицейские незамедлительно прибыли к месту происшествия.
https://ria.ru/20220609/sobaka-1794134758.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), гумвд по московской области
Происшествия, Московская область (Подмосковье), ГУМВД по Московской области
В полиции прокомментировали инцидент с нападением собаки в Подмосковье
Полиция не нашла хозяина собаки, напавшей девочку в Дрожжино, он ушел с места происшествия