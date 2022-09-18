Рейтинг@Mail.ru
В Москве в офисах "Мои документы" проходят технические работы - РИА Новости, 18.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220918/moskva-1817698340.html
В Москве в офисах "Мои документы" проходят технические работы
В Москве в офисах "Мои документы" проходят технические работы - РИА Новости, 18.09.2022
В Москве в офисах "Мои документы" проходят технические работы
Отдельные услуги в московских офисах "Мои документы" недоступны из-за технических работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичных центров госуслуг. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T17:52
2022-09-18T17:52
общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732991075_0:24:2001:1149_1920x0_80_0_0_fbf6610ba73345df5d9f0f07b7d2ed5f.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Отдельные услуги в московских офисах "Мои документы" недоступны из-за технических работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичных центров госуслуг.Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что в некоторых МФЦ наблюдаются сбои с выдачей документов, особенно загранпаспортов, также не работает система выдачи талонов, их выдают вручную."На данный момент электронная очередь в московских центрах госуслуг работает в штатном режиме. Подавляющее большинство социально значимых услуг доступны для получения в офисах "Мои документы". Отдельные услуги временно недоступны в связи с проведением заключительного этапа технических работ в информационных системах, непосредственно связанных с порталом mos.ru", - заявили в пресс-службе.Там добавили, что все услуги можно будет получить после завершения работ.
https://ria.ru/20220918/pogoda-1817659480.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732991075_0:0:1671:1253_1920x0_80_0_0_0431075e79fc6377ef3bc149a5351d8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва
Общество, Москва
17:52 18.09.2022
 
В Москве в офисах "Мои документы" проходят технические работы

Отдельные услуги в офисах "Мои документы" в Москве недоступны из-за технических работ

© РИА Новости / Варвара ГертьеМногофункциональный центр государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Отдельные услуги в московских офисах "Мои документы" недоступны из-за технических работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичных центров госуслуг.
Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что в некоторых МФЦ наблюдаются сбои с выдачей документов, особенно загранпаспортов, также не работает система выдачи талонов, их выдают вручную.
"На данный момент электронная очередь в московских центрах госуслуг работает в штатном режиме. Подавляющее большинство социально значимых услуг доступны для получения в офисах "Мои документы". Отдельные услуги временно недоступны в связи с проведением заключительного этапа технических работ в информационных системах, непосредственно связанных с порталом mos.ru", - заявили в пресс-службе.
Там добавили, что все услуги можно будет получить после завершения работ.

Читайте также:

 
ОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала