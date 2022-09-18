https://ria.ru/20220918/moskva-1817698340.html
В Москве в офисах "Мои документы" проходят технические работы
В Москве в офисах "Мои документы" проходят технические работы - РИА Новости, 18.09.2022
В Москве в офисах "Мои документы" проходят технические работы
Отдельные услуги в московских офисах "Мои документы" недоступны из-за технических работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичных центров госуслуг. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T17:52
2022-09-18T17:52
2022-09-18T17:52
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Отдельные услуги в московских офисах "Мои документы" недоступны из-за технических работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичных центров госуслуг.Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что в некоторых МФЦ наблюдаются сбои с выдачей документов, особенно загранпаспортов, также не работает система выдачи талонов, их выдают вручную."На данный момент электронная очередь в московских центрах госуслуг работает в штатном режиме. Подавляющее большинство социально значимых услуг доступны для получения в офисах "Мои документы". Отдельные услуги временно недоступны в связи с проведением заключительного этапа технических работ в информационных системах, непосредственно связанных с порталом mos.ru", - заявили в пресс-службе.Там добавили, что все услуги можно будет получить после завершения работ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва
В Москве в офисах "Мои документы" проходят технические работы
Отдельные услуги в офисах "Мои документы" в Москве недоступны из-за технических работ
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Отдельные услуги в московских офисах "Мои документы" недоступны из-за технических работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичных центров госуслуг.
Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что в некоторых МФЦ наблюдаются сбои с выдачей документов, особенно загранпаспортов, также не работает система выдачи талонов, их выдают вручную.
"На данный момент электронная очередь в московских центрах госуслуг работает в штатном режиме. Подавляющее большинство социально значимых услуг доступны для получения в офисах "Мои документы". Отдельные услуги временно недоступны в связи с проведением заключительного этапа технических работ в информационных системах, непосредственно связанных с порталом mos.ru", - заявили в пресс-службе.
Там добавили, что все услуги можно будет получить после завершения работ.