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В Кишиневе прошел массовый митинг с требованием отставки Санду

В Кишиневе прошел массовый митинг с требованием отставки Санду - РИА Новости, 18.09.2022

В Кишиневе прошел массовый митинг с требованием отставки Санду

Антиправительственная акция молдавской оппозиционной партии "Шор" в центре Кишинева завершилась без происшествий, в ней приняли участие 6,5 тысячи человек,... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T18:45

2022-09-18T18:45

2022-09-18T21:57

в мире

майя санду

кишинев

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россия

telegram (приложение)

илан шор

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КИШИНЕВ, 18 сен — РИА Новости. Антиправительственная акция молдавской оппозиционной партии "Шор" в центре Кишинева завершилась без происшествий, в ней приняли участие 6,5 тысячи человек, сообщила пресс-служба полиции Молдавии в Telegram-канале."Полиция дежурила и обеспечивала общественный порядок на акции протеста в центре столицы, в которой приняли участие около 6,5 тысячи горожан. Протестующие попытались установить палатки на обочине дороги, но по требованию полиции перенесли их на площадь парламента", — говорится в заявлении.Отмечается, что во время манифестации произошло несколько незначительных инцидентов, организаторы сотрудничали с органами правопорядка.В воскресенье оппозиционная партия "Шор" провела акцию протеста, в которой, по предварительным данным, участвовали около 45 тысяч человек из почти всех районов Молдавии. Митингующие требовали отставки президента Майи Санду, правительства и парламента. Они установили в сквере перед парламентом республики около 20 палаток, которые, как заявил председатель партии Илан Шор, простоят до демонтажа существующего режима и до назначения досрочных парламентских и президентских выборов.Массовые антиправительственные митинги начались в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное подорожание энергоносителей и продуктов питания, падение уровня жизни и рекордная инфляция (33,5 процента). Они обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, политическом давлении на оппонентов и нежелании договориться с Россией о более выгодных ценах на газ.

https://ria.ru/20220915/moldaviya-1817044681.html

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Массовый протест в Кишиневе с требованием отставки руководства страны В Кишиневе проходит массовый протест с требованием отставки руководства страны и проведения досрочных выборов: "Меняем Санду на дрова!" 2022-09-18T18:45 true PT0M28S

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в мире, майя санду, кишинев, молдавия, россия, telegram (приложение), илан шор