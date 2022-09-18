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В Кишиневе прошел массовый митинг с требованием отставки Санду - РИА Новости, 18.09.2022
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В Кишиневе прошел массовый митинг с требованием отставки Санду
В Кишиневе прошел массовый митинг с требованием отставки Санду - РИА Новости, 18.09.2022
В Кишиневе прошел массовый митинг с требованием отставки Санду
Антиправительственная акция молдавской оппозиционной партии "Шор" в центре Кишинева завершилась без происшествий, в ней приняли участие 6,5 тысячи человек,... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T18:45
2022-09-18T21:57
в мире
майя санду
кишинев
молдавия
россия
telegram (приложение)
илан шор
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КИШИНЕВ, 18 сен — РИА Новости. Антиправительственная акция молдавской оппозиционной партии "Шор" в центре Кишинева завершилась без происшествий, в ней приняли участие 6,5 тысячи человек, сообщила пресс-служба полиции Молдавии в Telegram-канале."Полиция дежурила и обеспечивала общественный порядок на акции протеста в центре столицы, в которой приняли участие около 6,5 тысячи горожан. Протестующие попытались установить палатки на обочине дороги, но по требованию полиции перенесли их на площадь парламента", — говорится в заявлении.Отмечается, что во время манифестации произошло несколько незначительных инцидентов, организаторы сотрудничали с органами правопорядка.В воскресенье оппозиционная партия "Шор" провела акцию протеста, в которой, по предварительным данным, участвовали около 45 тысяч человек из почти всех районов Молдавии. Митингующие требовали отставки президента Майи Санду, правительства и парламента. Они установили в сквере перед парламентом республики около 20 палаток, которые, как заявил председатель партии Илан Шор, простоят до демонтажа существующего режима и до назначения досрочных парламентских и президентских выборов.Массовые антиправительственные митинги начались в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное подорожание энергоносителей и продуктов питания, падение уровня жизни и рекордная инфляция (33,5 процента). Они обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, политическом давлении на оппонентов и нежелании договориться с Россией о более выгодных ценах на газ.
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Массовый протест в Кишиневе с требованием отставки руководства страны
В Кишиневе проходит массовый протест с требованием отставки руководства страны и проведения досрочных выборов: "Меняем Санду на дрова!"
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в мире, майя санду, кишинев, молдавия, россия, telegram (приложение), илан шор
В мире, Майя Санду, Кишинев, Молдавия, Россия, Telegram (приложение), Илан Шор
18:45 18.09.2022 (обновлено: 21:57 18.09.2022)
 
В Кишиневе прошел массовый митинг с требованием отставки Санду

Полиция Молдавии: в акции протеста в Кишиневе приняли участие более шести тысяч человек

© Sputnik / Дмитрий Осматеско / Перейти в медиабанкУчастники акции протеста оппозиции перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе
Участники акции протеста оппозиции перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Участники акции протеста оппозиции перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 18 сен — РИА Новости. Антиправительственная акция молдавской оппозиционной партии "Шор" в центре Кишинева завершилась без происшествий, в ней приняли участие 6,5 тысячи человек, сообщила пресс-служба полиции Молдавии в Telegram-канале.
"Полиция дежурила и обеспечивала общественный порядок на акции протеста в центре столицы, в которой приняли участие около 6,5 тысячи горожан. Протестующие попытались установить палатки на обочине дороги, но по требованию полиции перенесли их на площадь парламента", — говорится в заявлении.
Отмечается, что во время манифестации произошло несколько незначительных инцидентов, организаторы сотрудничали с органами правопорядка.
В воскресенье оппозиционная партия "Шор" провела акцию протеста, в которой, по предварительным данным, участвовали около 45 тысяч человек из почти всех районов Молдавии. Митингующие требовали отставки президента Майи Санду, правительства и парламента. Они установили в сквере перед парламентом республики около 20 палаток, которые, как заявил председатель партии Илан Шор, простоят до демонтажа существующего режима и до назначения досрочных парламентских и президентских выборов.
Массовые антиправительственные митинги начались в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное подорожание энергоносителей и продуктов питания, падение уровня жизни и рекордная инфляция (33,5 процента). Они обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, политическом давлении на оппонентов и нежелании договориться с Россией о более выгодных ценах на газ.

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В миреМайя СандуКишиневМолдавияРоссияTelegram (приложение)Илан Шор
 
 
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