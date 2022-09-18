18:45 18.09.2022 (обновлено: 21:57 18.09.2022)
В Кишиневе прошел массовый митинг с требованием отставки Санду
Полиция Молдавии: в акции протеста в Кишиневе приняли участие более шести тысяч человек
© Sputnik / Дмитрий Осматеско / Перейти в медиабанкУчастники акции протеста оппозиции перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Участники акции протеста оппозиции перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе
КИШИНЕВ, 18 сен — РИА Новости. Антиправительственная акция молдавской оппозиционной партии "Шор" в центре Кишинева завершилась без происшествий, в ней приняли участие 6,5 тысячи человек, сообщила пресс-служба полиции Молдавии в Telegram-канале.
"Полиция дежурила и обеспечивала общественный порядок на акции протеста в центре столицы, в которой приняли участие около 6,5 тысячи горожан. Протестующие попытались установить палатки на обочине дороги, но по требованию полиции перенесли их на площадь парламента", — говорится в заявлении.
Отмечается, что во время манифестации произошло несколько незначительных инцидентов, организаторы сотрудничали с органами правопорядка.
В воскресенье оппозиционная партия "Шор" провела акцию протеста, в которой, по предварительным данным, участвовали около 45 тысяч человек из почти всех районов Молдавии. Митингующие требовали отставки президента Майи Санду, правительства и парламента. Они установили в сквере перед парламентом республики около 20 палаток, которые, как заявил председатель партии Илан Шор, простоят до демонтажа существующего режима и до назначения досрочных парламентских и президентских выборов.
Массовые антиправительственные митинги начались в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное подорожание энергоносителей и продуктов питания, падение уровня жизни и рекордная инфляция (33,5 процента). Они обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, политическом давлении на оппонентов и нежелании договориться с Россией о более выгодных ценах на газ.