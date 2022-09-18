https://ria.ru/20220918/miting-1817681871.html

Организатор митинга против власти в Кишиневе назвал количество протестующих

Организатор митинга против власти в Кишиневе назвал количество протестующих - РИА Новости, 18.09.2022

Организатор митинга против власти в Кишиневе назвал количество протестующих

Около 45 тысяч человек собрались на протест в столице Молдавии, чтобы потребовать отставки президента, правительства и парламента, участников было бы больше, но РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T16:26

2022-09-18T16:26

2022-09-18T16:53

в мире

майя санду

кишинев

молдавия

россия

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КИШИНЕВ, 18 сен - РИА Новости. Около 45 тысяч человек собрались на протест в столице Молдавии, чтобы потребовать отставки президента, правительства и парламента, участников было бы больше, но многих не пустили в Кишинев, заявил РИА Новости один из организаторов, почетный председатель партии "Шор" Валерий Клименко.Оппозиционная партия "Шор" проводит в воскресенье в центре Кишинева акцию протеста, чтобы добиться отставки президента Майи Санду и досрочных парламентских выборов. Организаторы заявили о намерении установить палатки и сделать акцию бессрочной."Было заявлено порядка 50 тысяч участников, по информации на эту минуту у меня есть цифра в 44 720 человек. Хочу сказать, что многие автобусы были остановлены, их развернули назад, сотрудники полиции пытались сорвать наше мероприятие", - заявил Клименко.По его словам, цель протестующих - это отставка президента, правительства и парламента, а также проведение досрочных выборов, чтобы новая власть позаботилась о решении проблем народа.Движение транспорта в периметрах улиц, где расположены парламент страны и президентский дворец, перекрыто. Полиция следит за порядком, не вмешиваясь в действия протестующих. Манифестанты с флагами Молдавии скандируют требования досрочных выборов и отставки Санду, лозунги "Долой власть", "Меняем Санду на дрова", "Нет политическому преследованию оппозиции", "Мы хотим жить", "Не уничтожайте страну".Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20220915/moldaviya-1817044681.html

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в мире, майя санду, кишинев, молдавия, россия