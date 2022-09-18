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ООН не стимулировала исполнение Минских соглашений, заявил Полянский - РИА Новости, 18.09.2022
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ООН не стимулировала исполнение Минских соглашений, заявил Полянский
ООН не стимулировала исполнение Минских соглашений, заявил Полянский - РИА Новости, 18.09.2022
ООН не стимулировала исполнение Минских соглашений, заявил Полянский
ООН вела себя пассивно, когда было нужно стимулировать исполнение Киевом Минских соглашений, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда России при ООН... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T11:24
2022-09-18T11:24
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совет безопасности оон
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ООН, 18 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. ООН вела себя пассивно, когда было нужно стимулировать исполнение Киевом Минских соглашений, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.По его словам, Россия сравнивали публичную риторику ооновского руководства до начала специальной военной операции 24 февраля и после этой даты."И это сравнение не в пользу ООН. В кризисных ситуациях проступают отчетливые двойные стандарты", - подчеркнул Полянский.Как указал дипломат, ООН в комментариях о плачевной ситуации в Сирии и Афганистане максимум ограничиваются призывами наращивать гуманитарное содействие этим странам и искать взаимоприемлемые решения.По его словам, не звучало от Гутерреша осуждений в адрес Вашингтона и "когда американские военные позорно бежали из Афганистана и попросту украли у страны финансовые резервы".Между тем он добавил, что Россия поддержала конструктивное посредничество Гутерреша при эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь", при заключении стамбульских пакетных договоренностей, предусматривающих обеспечение поставок на мировой рынок украинского зерна и российских продовольствия и удобрений.Читайте полный текст интервью Дмитрия Полянского &gt;&gt;
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в мире, оон, совет безопасности оон, антониу гутерреш, дмитрий полянский, россия, киев, афганистан, нато
В мире, ООН, Совет Безопасности ООН, Антониу Гутерреш, Дмитрий Полянский, Россия, Киев, Афганистан, НАТО
11:24 18.09.2022
 
ООН не стимулировала исполнение Минских соглашений, заявил Полянский

Полянский: ООН вела себя пассивно, когда было нужно стимулировать исполнение "Минска-2"

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 18 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. ООН вела себя пассивно, когда было нужно стимулировать исполнение Киевом Минских соглашений, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
"На критическом этапе обострения проблем европейской безопасности, когда международные чиновники должны были внести существенный вклад в реализацию минского комплекса мер, согласованного СБ ООН, и на фоне трагедий на Донбассе система ООН действовала пассивно", - сказал он.
Здания штаб-квартиры CNN в Атланте, США - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 22:56
CNN убрал из интервью с основателем Pink Floyd часть про Минские соглашения
По его словам, Россия сравнивали публичную риторику ооновского руководства до начала специальной военной операции 24 февраля и после этой даты.
"И это сравнение не в пользу ООН. В кризисных ситуациях проступают отчетливые двойные стандарты", - подчеркнул Полянский.
Как указал дипломат, ООН в комментариях о плачевной ситуации в Сирии и Афганистане максимум ограничиваются призывами наращивать гуманитарное содействие этим странам и искать взаимоприемлемые решения.
"В то время как о том, что стало причиной кризисов, генеральный секретарь попросту не говорит. Игнорируется, например, факт продолжающейся оккупации американцами части территории Сирии", - сказал Полянский.
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 18:28Специальная военная операция на Украине
Сенатор назвал киевский проект соглашений гарантиями опасности для России
"На фоне обостренной реакции (генсека ООН) Антониу Гутерреша на начало специальной военной операции на Украине мы никогда не слышали от него обвинений в адрес руководства США и стран НАТО, нанесших непоправимый урон ближневосточному региону, включая ковровые бомбардировки городов и гибель гражданского населения, и продолжающих "добивать" Сирию санкционной дубинкой", - заявил Полянский.
По его словам, не звучало от Гутерреша осуждений в адрес Вашингтона и "когда американские военные позорно бежали из Афганистана и попросту украли у страны финансовые резервы".
"Генеральный секретарь ООН развил весьма активную деятельность после начала СВО. Жаль, что такого рвения не наблюдалось при оценке невыполнения Киевом минских договоренностей", - отметил дипломат.
Между тем он добавил, что Россия поддержала конструктивное посредничество Гутерреша при эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь", при заключении стамбульских пакетных договоренностей, предусматривающих обеспечение поставок на мировой рынок украинского зерна и российских продовольствия и удобрений.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Полянского >>
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В миреООНСовет Безопасности ООНАнтониу ГутеррешДмитрий ПолянскийРоссияКиевАфганистанНАТО
 
 
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