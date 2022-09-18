https://ria.ru/20220918/minsk-1817641876.html

ООН не стимулировала исполнение Минских соглашений, заявил Полянский

ООН не стимулировала исполнение Минских соглашений, заявил Полянский - РИА Новости, 18.09.2022

ООН не стимулировала исполнение Минских соглашений, заявил Полянский

ООН вела себя пассивно, когда было нужно стимулировать исполнение Киевом Минских соглашений, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда России при ООН... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T11:24

2022-09-18T11:24

2022-09-18T11:24

в мире

оон

совет безопасности оон

антониу гутерреш

дмитрий полянский

россия

киев

афганистан

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ООН, 18 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. ООН вела себя пассивно, когда было нужно стимулировать исполнение Киевом Минских соглашений, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.По его словам, Россия сравнивали публичную риторику ооновского руководства до начала специальной военной операции 24 февраля и после этой даты."И это сравнение не в пользу ООН. В кризисных ситуациях проступают отчетливые двойные стандарты", - подчеркнул Полянский.Как указал дипломат, ООН в комментариях о плачевной ситуации в Сирии и Афганистане максимум ограничиваются призывами наращивать гуманитарное содействие этим странам и искать взаимоприемлемые решения.По его словам, не звучало от Гутерреша осуждений в адрес Вашингтона и "когда американские военные позорно бежали из Афганистана и попросту украли у страны финансовые резервы".Между тем он добавил, что Россия поддержала конструктивное посредничество Гутерреша при эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь", при заключении стамбульских пакетных договоренностей, предусматривающих обеспечение поставок на мировой рынок украинского зерна и российских продовольствия и удобрений.Читайте полный текст интервью Дмитрия Полянского >>

https://ria.ru/20220808/tsenzura-1808186495.html

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https://ria.ru/20220901/ukraina-1813762491.html

россия

киев

афганистан

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, оон, совет безопасности оон, антониу гутерреш, дмитрий полянский, россия, киев, афганистан, нато