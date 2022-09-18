ООН не стимулировала исполнение Минских соглашений, заявил Полянский
Полянский: ООН вела себя пассивно, когда было нужно стимулировать исполнение "Минска-2"
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 18 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. ООН вела себя пассивно, когда было нужно стимулировать исполнение Киевом Минских соглашений, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, Россия сравнивали публичную риторику ооновского руководства до начала специальной военной операции 24 февраля и после этой даты.
"И это сравнение не в пользу ООН. В кризисных ситуациях проступают отчетливые двойные стандарты", - подчеркнул Полянский.
Как указал дипломат, ООН в комментариях о плачевной ситуации в Сирии и Афганистане максимум ограничиваются призывами наращивать гуманитарное содействие этим странам и искать взаимоприемлемые решения.
"В то время как о том, что стало причиной кризисов, генеральный секретарь попросту не говорит. Игнорируется, например, факт продолжающейся оккупации американцами части территории Сирии", - сказал Полянский.
"На фоне обостренной реакции (генсека ООН) Антониу Гутерреша на начало специальной военной операции на Украине мы никогда не слышали от него обвинений в адрес руководства США и стран НАТО, нанесших непоправимый урон ближневосточному региону, включая ковровые бомбардировки городов и гибель гражданского населения, и продолжающих "добивать" Сирию санкционной дубинкой", - заявил Полянский.
По его словам, не звучало от Гутерреша осуждений в адрес Вашингтона и "когда американские военные позорно бежали из Афганистана и попросту украли у страны финансовые резервы".
"Генеральный секретарь ООН развил весьма активную деятельность после начала СВО. Жаль, что такого рвения не наблюдалось при оценке невыполнения Киевом минских договоренностей", - отметил дипломат.
Между тем он добавил, что Россия поддержала конструктивное посредничество Гутерреша при эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь", при заключении стамбульских пакетных договоренностей, предусматривающих обеспечение поставок на мировой рынок украинского зерна и российских продовольствия и удобрений.