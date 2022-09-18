https://ria.ru/20220918/minoborony-1817657401.html

Нацбатальон "Айдар"* потерял более половины бойцов в районе Зайцево в ДНР

Нацбатальон "Айдар"* потерял более половины бойцов в районе Зайцево в ДНР - РИА Новости, 18.09.2022

Нацбатальон "Айдар"* потерял более половины бойцов в районе Зайцево в ДНР

Украинские националисты продолжают нести значительные потери в Донецкой Народной Республике, а также в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Харьковской... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T13:24

2022-09-18T13:24

2022-09-18T23:18

специальная военная операция на украине

в мире

зайцево

донецкая народная республика

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797600995_0:177:3327:2048_1920x0_80_0_0_5002828c3ee75245263f921fa49158ea.jpg

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Украинские националисты продолжают нести значительные потери в Донецкой Народной Республике, а также в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Харьковской областях, следует из сводки Минобороны.На территории ДНР российская армия нанесла также удары по позициям 10-й горно-штурмовой, 54-й и 93-й механизированных бригад ВСУ. Потери этих подразделений составили более 110 человек и 20 единиц военной техники.В Харьковской области высокоточные ракеты поразили позиции 14-й и 63-й механизированных бригад, а в Херсонской — 3-го отдельного батальона территориальной обороны. В целом там уничтожены порядка 150 националистов. А в Запорожской области под удар попала 65-я механизированная бригада, потерявшая до ста военнослужащих.Еще один удар ВКС нанесли по подразделениям 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад в районе Николаева. Там уничтожены более 180 единиц личного состава, два танка, семь боевых бронированных машин, три орудия и десять автомобилей.В Минобороны рассказали также о боях на Николаево-Криворожском направлении."Противник силами трех ротных тактических групп 60-й пехотной и 57-й мотопехотной бригад при поддержке шести танков предпринимал безуспешные попытки наступления в районах Миролюбовки, Малой Сейдеминухи и Белогорки Херсонской области. Подразделениями российских вооруженных сил все атаки были успешно отражены", — говорится в сводке.Кроме того, за сутки российские войска поразили пункт координации ракетных ударов группировки "Приморье", базу наемников американской частной военной кампании "Академия" и нацформирования "Кракен"*, а также три пункта управления ВСУ и два склада боеприпасов. ВКС уничтожили локатор наведения комплекса С-300, станцию ПВО и гаубицу M777. Подразделения противовоздушной обороны сбили восемь беспилотников и восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20220918/spetsoperatsiya-1817628184.html

https://ria.ru/20220918/poteri-1817615695.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

зайцево

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, зайцево, донецкая народная республика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)