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Нацбатальон "Айдар"* потерял более половины бойцов в районе Зайцево в ДНР - РИА Новости, 18.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220918/minoborony-1817657401.html
Нацбатальон "Айдар"* потерял более половины бойцов в районе Зайцево в ДНР
Нацбатальон "Айдар"* потерял более половины бойцов в районе Зайцево в ДНР - РИА Новости, 18.09.2022
Нацбатальон "Айдар"* потерял более половины бойцов в районе Зайцево в ДНР
Украинские националисты продолжают нести значительные потери в Донецкой Народной Республике, а также в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Харьковской... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T13:24
2022-09-18T23:18
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
донецкая народная республика
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Украинские националисты продолжают нести значительные потери в Донецкой Народной Республике, а также в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Харьковской областях, следует из сводки Минобороны.На территории ДНР российская армия нанесла также удары по позициям 10-й горно-штурмовой, 54-й и 93-й механизированных бригад ВСУ. Потери этих подразделений составили более 110 человек и 20 единиц военной техники.В Харьковской области высокоточные ракеты поразили позиции 14-й и 63-й механизированных бригад, а в Херсонской — 3-го отдельного батальона территориальной обороны. В целом там уничтожены порядка 150 националистов. А в Запорожской области под удар попала 65-я механизированная бригада, потерявшая до ста военнослужащих.Еще один удар ВКС нанесли по подразделениям 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад в районе Николаева. Там уничтожены более 180 единиц личного состава, два танка, семь боевых бронированных машин, три орудия и десять автомобилей.В Минобороны рассказали также о боях на Николаево-Криворожском направлении."Противник силами трех ротных тактических групп 60-й пехотной и 57-й мотопехотной бригад при поддержке шести танков предпринимал безуспешные попытки наступления в районах Миролюбовки, Малой Сейдеминухи и Белогорки Херсонской области. Подразделениями российских вооруженных сил все атаки были успешно отражены", — говорится в сводке.Кроме того, за сутки российские войска поразили пункт координации ракетных ударов группировки "Приморье", базу наемников американской частной военной кампании "Академия" и нацформирования "Кракен"*, а также три пункта управления ВСУ и два склада боеприпасов. ВКС уничтожили локатор наведения комплекса С-300, станцию ПВО и гаубицу M777. Подразделения противовоздушной обороны сбили восемь беспилотников и восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.
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зайцево
донецкая народная республика
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в мире, зайцево, донецкая народная республика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Зайцево, Донецкая Народная Республика, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:24 18.09.2022 (обновлено: 23:18 18.09.2022)
 
Нацбатальон "Айдар"* потерял более половины бойцов в районе Зайцево в ДНР

МО: батальон "Айдар" потерял более половины бойцов в районе Зайцево

© РИА Новости / Перейти в медиабанкТанк Т-72 ВС России в зоне спецоперации
Танк Т-72 ВС России в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости
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Танк Т-72 ВС России в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Украинские националисты продолжают нести значительные потери в Донецкой Народной Республике, а также в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Харьковской областях, следует из сводки Минобороны.

"В ходе боевых действий в районе населенного пункта Зайцево Донецкой Народной Республики 24-й батальон нацформирования "Айдар"* 53-й механизированной бригады потерял свыше половины личного состава. Командование ВСУ отвело остатки подразделения в Часов Яр", — заявили в военном ведомстве.

На территории ДНР российская армия нанесла также удары по позициям 10-й горно-штурмовой, 54-й и 93-й механизированных бригад ВСУ. Потери этих подразделений составили более 110 человек и 20 единиц военной техники.
В Харьковской области высокоточные ракеты поразили позиции 14-й и 63-й механизированных бригад, а в Херсонской — 3-го отдельного батальона территориальной обороны. В целом там уничтожены порядка 150 националистов. А в Запорожской области под удар попала 65-я механизированная бригада, потерявшая до ста военнослужащих.
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Еще один удар ВКС нанесли по подразделениям 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад в районе Николаева. Там уничтожены более 180 единиц личного состава, два танка, семь боевых бронированных машин, три орудия и десять автомобилей.
В Минобороны рассказали также о боях на Николаево-Криворожском направлении.
"Противник силами трех ротных тактических групп 60-й пехотной и 57-й мотопехотной бригад при поддержке шести танков предпринимал безуспешные попытки наступления в районах Миролюбовки, Малой Сейдеминухи и Белогорки Херсонской области. Подразделениями российских вооруженных сил все атаки были успешно отражены", — говорится в сводке.
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Кроме того, за сутки российские войска поразили пункт координации ракетных ударов группировки "Приморье", базу наемников американской частной военной кампании "Академия" и нацформирования "Кракен"*, а также три пункта управления ВСУ и два склада боеприпасов. ВКС уничтожили локатор наведения комплекса С-300, станцию ПВО и гаубицу M777. Подразделения противовоздушной обороны сбили восемь беспилотников и восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗайцевоДонецкая Народная РеспубликаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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