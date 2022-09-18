13:24 18.09.2022 (обновлено: 23:18 18.09.2022)
Нацбатальон "Айдар"* потерял более половины бойцов в районе Зайцево в ДНР
МО: батальон "Айдар" потерял более половины бойцов в районе Зайцево
Танк Т-72 ВС России в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Украинские националисты продолжают нести значительные потери в Донецкой Народной Республике, а также в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Харьковской областях, следует из сводки Минобороны.
"В ходе боевых действий в районе населенного пункта Зайцево Донецкой Народной Республики 24-й батальон нацформирования "Айдар"* 53-й механизированной бригады потерял свыше половины личного состава. Командование ВСУ отвело остатки подразделения в Часов Яр", — заявили в военном ведомстве.
На территории ДНР российская армия нанесла также удары по позициям 10-й горно-штурмовой, 54-й и 93-й механизированных бригад ВСУ. Потери этих подразделений составили более 110 человек и 20 единиц военной техники.
В Харьковской области высокоточные ракеты поразили позиции 14-й и 63-й механизированных бригад, а в Херсонской — 3-го отдельного батальона территориальной обороны. В целом там уничтожены порядка 150 националистов. А в Запорожской области под удар попала 65-я механизированная бригада, потерявшая до ста военнослужащих.
В Минобороны рассказали также о боях на Николаево-Криворожском направлении.
"Противник силами трех ротных тактических групп 60-й пехотной и 57-й мотопехотной бригад при поддержке шести танков предпринимал безуспешные попытки наступления в районах Миролюбовки, Малой Сейдеминухи и Белогорки Херсонской области. Подразделениями российских вооруженных сил все атаки были успешно отражены", — говорится в сводке.
Кроме того, за сутки российские войска поразили пункт координации ракетных ударов группировки "Приморье", базу наемников американской частной военной кампании "Академия" и нацформирования "Кракен"*, а также три пункта управления ВСУ и два склада боеприпасов. ВКС уничтожили локатор наведения комплекса С-300, станцию ПВО и гаубицу M777. Подразделения противовоздушной обороны сбили восемь беспилотников и восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.