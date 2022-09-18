https://ria.ru/20220918/melitopol-1817741768.html

В Мелитополе при взрыве были ранены два человека, рассказал пострадавший

В Мелитополе при взрыве были ранены два человека, рассказал пострадавший - РИА Новости, 18.09.2022

В Мелитополе при взрыве были ранены два человека, рассказал пострадавший

Два человека пострадали в результате взрыва в Мелитополе в воскресенье вечером, сообщил РИА Новости один из пострадавших в машине, задетой взрывом. РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T23:57

2022-09-18T23:57

2022-09-18T23:57

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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости. Два человека пострадали в результате взрыва в Мелитополе в воскресенье вечером, сообщил РИА Новости один из пострадавших в машине, задетой взрывом.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал о взрыве самодельного взрывного устройства, заложенного в мусорном баке, в результате которого повреждения получил автомобиль с мирными жителями."Высадили коллегу, развернулись, проезжали мимо мусорного бака. Взрыв в машине, (я - ред.) пассажиром сидел, дальше ничего не помню. Оглушен на левое ухо, у водителя повреждена нога", - рассказал пострадавший.

мелитополь

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