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В Мелитополе при взрыве были ранены два человека, рассказал пострадавший
В Мелитополе при взрыве были ранены два человека, рассказал пострадавший - РИА Новости, 18.09.2022
В Мелитополе при взрыве были ранены два человека, рассказал пострадавший
Два человека пострадали в результате взрыва в Мелитополе в воскресенье вечером, сообщил РИА Новости один из пострадавших в машине, задетой взрывом. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T23:57
2022-09-18T23:57
2022-09-18T23:57
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости. Два человека пострадали в результате взрыва в Мелитополе в воскресенье вечером, сообщил РИА Новости один из пострадавших в машине, задетой взрывом.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал о взрыве самодельного взрывного устройства, заложенного в мусорном баке, в результате которого повреждения получил автомобиль с мирными жителями."Высадили коллегу, развернулись, проезжали мимо мусорного бака. Взрыв в машине, (я - ред.) пассажиром сидел, дальше ничего не помню. Оглушен на левое ухо, у водителя повреждена нога", - рассказал пострадавший.
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РИА Новости
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в мире, мелитополь, авто
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мелитополь, Авто
В Мелитополе при взрыве были ранены два человека, рассказал пострадавший
В Мелитополе при взрыве СВО были ранены два человека, рассказал пострадавший
МЕЛИТОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости. Два человека пострадали в результате взрыва в Мелитополе в воскресенье вечером, сообщил РИА Новости один из пострадавших в машине, задетой взрывом.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал о взрыве самодельного взрывного устройства, заложенного в мусорном баке, в результате которого повреждения получил автомобиль с мирными жителями.
"Высадили коллегу, развернулись, проезжали мимо мусорного бака. Взрыв в машине, (я - ред.) пассажиром сидел, дальше ничего не помню. Оглушен на левое ухо, у водителя повреждена нога", - рассказал пострадавший.