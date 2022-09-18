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В Мелитополе при взрыве были ранены два человека, рассказал пострадавший - РИА Новости, 18.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220918/melitopol-1817741768.html
В Мелитополе при взрыве были ранены два человека, рассказал пострадавший
В Мелитополе при взрыве были ранены два человека, рассказал пострадавший - РИА Новости, 18.09.2022
В Мелитополе при взрыве были ранены два человека, рассказал пострадавший
Два человека пострадали в результате взрыва в Мелитополе в воскресенье вечером, сообщил РИА Новости один из пострадавших в машине, задетой взрывом. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T23:57
2022-09-18T23:57
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
авто
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости. Два человека пострадали в результате взрыва в Мелитополе в воскресенье вечером, сообщил РИА Новости один из пострадавших в машине, задетой взрывом.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал о взрыве самодельного взрывного устройства, заложенного в мусорном баке, в результате которого повреждения получил автомобиль с мирными жителями."Высадили коллегу, развернулись, проезжали мимо мусорного бака. Взрыв в машине, (я - ред.) пассажиром сидел, дальше ничего не помню. Оглушен на левое ухо, у водителя повреждена нога", - рассказал пострадавший.
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в мире, мелитополь, авто
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мелитополь, Авто
23:57 18.09.2022
 
В Мелитополе при взрыве были ранены два человека, рассказал пострадавший

В Мелитополе при взрыве СВО были ранены два человека, рассказал пострадавший

© РИА НовостиНа месте взрыва в Мелитополе. Кадр из видео
На месте взрыва в Мелитополе. Кадр из видео
© РИА Новости
На месте взрыва в Мелитополе. Кадр из видео
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости. Два человека пострадали в результате взрыва в Мелитополе в воскресенье вечером, сообщил РИА Новости один из пострадавших в машине, задетой взрывом.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал о взрыве самодельного взрывного устройства, заложенного в мусорном баке, в результате которого повреждения получил автомобиль с мирными жителями.
"Высадили коллегу, развернулись, проезжали мимо мусорного бака. Взрыв в машине, (я - ред.) пассажиром сидел, дальше ничего не помню. Оглушен на левое ухо, у водителя повреждена нога", - рассказал пострадавший.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМелитопольАвто
 
 
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