https://ria.ru/20220918/melitopol-1817722467.html

В центре Мелитополя подорвали автомобиль с мирными жителями

В центре Мелитополя подорвали автомобиль с мирными жителями - РИА Новости, 18.09.2022

В центре Мелитополя подорвали автомобиль с мирными жителями

В центре Мелитополя подорвали автомобиль с мирными жителями, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T20:57

2022-09-18T20:57

2022-09-18T23:58

специальная военная операция на украине

мелитополь

в мире

запорожская область

украина

владимир путин

россия

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости. В центре Мелитополя подорвали автомобиль с мирными жителями, передает корреспондент РИА Новости. Находившиеся в машине люди выжили.Как рассказал агентству один из пострадавших, два человека получили ранения в результате ЧП.Сообщается, что сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в мусорный бак, рядом с которым был припаркован автомобиль.Мелитополь регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Так, в субботу там прогремели пять взрывов, а в южной части города подорвали линии электропередачи. МВД Запорожской области назвало произошедшее терактом.Кроме того, в начале сентября в Мелитополе взорвали штаб движения "Мы вместе с Россией". Как рассказал председатель организации и член главного совета региональной администрации Владимир Рогов, ВСУ открыли огонь после обнародования результатов опроса о поддержке жителями области голосования по поводу вхождения в состав России.С 24 февраля проходит военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской и всю Херсонскую область. Там работают новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, введен в оборот рубль. Оба региона объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220917/kazaki-1817586059.html

https://ria.ru/20220918/tyazhelyak-1817330339.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

мелитополь

запорожская область

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мелитополь, в мире, запорожская область, украина, владимир путин, россия, вооруженные силы украины, владимир рогов