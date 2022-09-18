https://ria.ru/20220918/melitopol-1817722467.html
В центре Мелитополя подорвали автомобиль с мирными жителями
В центре Мелитополя подорвали автомобиль с мирными жителями - РИА Новости, 18.09.2022
В центре Мелитополя подорвали автомобиль с мирными жителями
В центре Мелитополя подорвали автомобиль с мирными жителями, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T20:57
2022-09-18T20:57
2022-09-18T23:58
специальная военная операция на украине
мелитополь
в мире
запорожская область
украина
владимир путин
россия
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости. В центре Мелитополя подорвали автомобиль с мирными жителями, передает корреспондент РИА Новости. Находившиеся в машине люди выжили.Как рассказал агентству один из пострадавших, два человека получили ранения в результате ЧП.Сообщается, что сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в мусорный бак, рядом с которым был припаркован автомобиль.Мелитополь регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Так, в субботу там прогремели пять взрывов, а в южной части города подорвали линии электропередачи. МВД Запорожской области назвало произошедшее терактом.Кроме того, в начале сентября в Мелитополе взорвали штаб движения "Мы вместе с Россией". Как рассказал председатель организации и член главного совета региональной администрации Владимир Рогов, ВСУ открыли огонь после обнародования результатов опроса о поддержке жителями области голосования по поводу вхождения в состав России.С 24 февраля проходит военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской и всю Херсонскую область. Там работают новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, введен в оборот рубль. Оба региона объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220917/kazaki-1817586059.html
https://ria.ru/20220918/tyazhelyak-1817330339.html
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Кадры с места взрыва в Мелитополе
Кадры с места взрыва в Мелитополе
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мелитополь, в мире, запорожская область, украина, владимир путин, россия, вооруженные силы украины, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, В мире, Запорожская область, Украина, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов
20:57 18.09.2022 (обновлено: 23:58 18.09.2022)
В центре Мелитополя подорвали автомобиль с мирными жителями
В центре Мелитополя с помощью СВУ подорвали автомобиль с мирными жителями
МЕЛИТОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости. В центре Мелитополя подорвали автомобиль с мирными жителями, передает корреспондент РИА Новости.
Находившиеся в машине люди выжили.
Как рассказал агентству один из пострадавших, два человека получили ранения в результате ЧП.
Сообщается, что сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в мусорный бак, рядом с которым был припаркован автомобиль.
Мелитополь регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Так, в субботу там прогремели пять взрывов, а в южной части города подорвали линии электропередачи. МВД Запорожской области назвало произошедшее терактом.
Кроме того, в начале сентября в Мелитополе взорвали штаб движения "Мы вместе с Россией". Как рассказал председатель организации и член главного совета региональной администрации Владимир Рогов, ВСУ открыли огонь после обнародования результатов опроса о поддержке жителями области голосования по поводу вхождения в состав России.
С 24 февраля проходит военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской и всю Херсонскую область. Там работают новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, введен в оборот рубль. Оба региона объявили о планах войти в состав России.