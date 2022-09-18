19:23 18.09.2022 (обновлено: 22:33 18.09.2022)
Американский генерал-лейтенант заявил о лжи Белого дома об Украине
Американский генерал-лейтенант в отставке Келлог назвал США стороной конфликта на Украине
© AP Photo / Alex BrandonАмериканский самолет, загруженный боеприпасами для Украины
© AP Photo / Alex Brandon
Американский самолет, загруженный боеприпасами для Украины. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. США предоставляют киевским властям большую часть военной помощи, что делает их стороной конфликта на Украине, заявил в интервью Fox News генерал-лейтенант в отставке и бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог.
"Когда мы стали отправлять им (Украине. — Прим. ред.) вооружение типа HIMARS и MLRS, то подчеркнули, что не хотим становиться стороной конфликта. Я постоянно думаю: это сумасшествие! Мы уже предоставляем 75 процентов гуманитарной, экономической и военной помощи! Мы — уже сторона этого конфликта!"— рассказал он.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что поставки Украине американских баллистических ракет ATACMS чреваты вовлечением Вашингтона в военный конфликт с Москвой. По его словам, если киевский режим получит такое оружие, в область возможного поражения попадут крупные российские города, а также объекты промышленной и транспортной инфраструктуры. По данным американских СМИ, высшие должностные лица Пентагона выступают против передачи Украине ракет большей дальности.
С 24 февраля проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На фоне операции Соединенные Штаты и союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине, выделяя на военную помощь десятки миллиардов долларов. Москва не раз подчеркивала, что таким образом Запад только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.