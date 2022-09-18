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Американский генерал-лейтенант заявил о лжи Белого дома об Украине - РИА Новости, 18.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220918/lozh-1817709479.html
Американский генерал-лейтенант заявил о лжи Белого дома об Украине
Американский генерал-лейтенант заявил о лжи Белого дома об Украине - РИА Новости, 18.09.2022
Американский генерал-лейтенант заявил о лжи Белого дома об Украине
США предоставляют киевским властям большую часть военной помощи, что делает их стороной конфликта на Украине, заявил в интервью Fox News генерал-лейтенант в... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T19:23
2022-09-18T22:33
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в мире
сша
специальная военная операция на украине
министерство обороны сша
дональд трамп
анатолий антонов
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. США предоставляют киевским властям большую часть военной помощи, что делает их стороной конфликта на Украине, заявил в интервью Fox News генерал-лейтенант в отставке и бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог."Когда мы стали отправлять им (Украине. — Прим. ред.) вооружение типа HIMARS и MLRS, то подчеркнули, что не хотим становиться стороной конфликта. Я постоянно думаю: это сумасшествие! Мы уже предоставляем 75 процентов гуманитарной, экономической и военной помощи! Мы — уже сторона этого конфликта!"— рассказал он.Ранее посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что поставки Украине американских баллистических ракет ATACMS чреваты вовлечением Вашингтона в военный конфликт с Москвой. По его словам, если киевский режим получит такое оружие, в область возможного поражения попадут крупные российские города, а также объекты промышленной и транспортной инфраструктуры. По данным американских СМИ, высшие должностные лица Пентагона выступают против передачи Украине ракет большей дальности.С 24 февраля проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На фоне операции Соединенные Штаты и союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине, выделяя на военную помощь десятки миллиардов долларов. Москва не раз подчеркивала, что таким образом Запад только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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украина, россия, в мире, сша, министерство обороны сша, дональд трамп, анатолий антонов, владимир путин, нато
Украина, Россия, В мире, США, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны США, Дональд Трамп, Анатолий Антонов, Владимир Путин, НАТО
19:23 18.09.2022 (обновлено: 22:33 18.09.2022)
 
Американский генерал-лейтенант заявил о лжи Белого дома об Украине

Американский генерал-лейтенант в отставке Келлог назвал США стороной конфликта на Украине

© AP Photo / Alex BrandonАмериканский самолет, загруженный боеприпасами для Украины
Американский самолет, загруженный боеприпасами для Украины - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Американский самолет, загруженный боеприпасами для Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. США предоставляют киевским властям большую часть военной помощи, что делает их стороной конфликта на Украине, заявил в интервью Fox News генерал-лейтенант в отставке и бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог.
"Когда мы стали отправлять им (Украине. — Прим. ред.) вооружение типа HIMARS и MLRS, то подчеркнули, что не хотим становиться стороной конфликта. Я постоянно думаю: это сумасшествие! Мы уже предоставляем 75 процентов гуманитарной, экономической и военной помощи! Мы — уже сторона этого конфликта!"— рассказал он.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что поставки Украине американских баллистических ракет ATACMS чреваты вовлечением Вашингтона в военный конфликт с Москвой. По его словам, если киевский режим получит такое оружие, в область возможного поражения попадут крупные российские города, а также объекты промышленной и транспортной инфраструктуры. По данным американских СМИ, высшие должностные лица Пентагона выступают против передачи Украине ракет большей дальности.
С 24 февраля проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На фоне операции Соединенные Штаты и союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине, выделяя на военную помощь десятки миллиардов долларов. Москва не раз подчеркивала, что таким образом Запад только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

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