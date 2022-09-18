https://ria.ru/20220918/lnr-1817703965.html

Российский журналист пострадал при обстреле Сватово со стороны ВСУ

Российский журналист пострадал при обстреле Сватово со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.09.2022

Российский журналист пострадал при обстреле Сватово со стороны ВСУ

Российский журналист РИА ФАН получил ранения в результате ночного обстрела населенного пункта Сватово в ЛНР со стороны украинских войск, сообщило... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T18:39

2022-09-18T18:39

2022-09-18T21:54

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ЛУГАНСК, 18 сен - РИА Новости. Российский журналист РИА ФАН получил ранения в результате ночного обстрела населенного пункта Сватово в ЛНР со стороны украинских войск, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК)."В результате обстрела населенного пункта Сватово с применением американской РСЗО M142 HIMARS ранения получил журналист Федерального агентства новостей (РИА ФАН - ред.)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, отмечается, что в результате обстрела была разрушена гостиница "Ватра", повреждено семь одноэтажных жилых домов и объект розничной торговли.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в воскресенье выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Сватово.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.

https://ria.ru/20220918/himars-1817620985.html

https://ria.ru/20220916/prestupleniya-1817317606.html

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в мире, луганская народная республика, россия, сватово, сцкк