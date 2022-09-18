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Российский журналист пострадал при обстреле Сватово со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.09.2022
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Российский журналист пострадал при обстреле Сватово со стороны ВСУ
Российский журналист пострадал при обстреле Сватово со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.09.2022
Российский журналист пострадал при обстреле Сватово со стороны ВСУ
Российский журналист РИА ФАН получил ранения в результате ночного обстрела населенного пункта Сватово в ЛНР со стороны украинских войск, сообщило... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T18:39
2022-09-18T21:54
в мире
луганская народная республика
россия
сватово
сцкк
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ЛУГАНСК, 18 сен - РИА Новости. Российский журналист РИА ФАН получил ранения в результате ночного обстрела населенного пункта Сватово в ЛНР со стороны украинских войск, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК)."В результате обстрела населенного пункта Сватово с применением американской РСЗО M142 HIMARS ранения получил журналист Федерального агентства новостей (РИА ФАН - ред.)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, отмечается, что в результате обстрела была разрушена гостиница "Ватра", повреждено семь одноэтажных жилых домов и объект розничной торговли.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в воскресенье выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Сватово.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
https://ria.ru/20220918/himars-1817620985.html
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в мире, луганская народная республика, россия, сватово, сцкк
В мире, Луганская Народная Республика, Россия, Сватово, СЦКК
18:39 18.09.2022 (обновлено: 21:54 18.09.2022)
 
Российский журналист пострадал при обстреле Сватово со стороны ВСУ

Журналист РИА ФАН получил ранение при обстреле украинскими войсками Сватово из HIMARS

© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия обстрела города Сватово, ЛНР
Последствия обстрела города Сватово, ЛНР - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
Последствия обстрела города Сватово, ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 сен - РИА Новости. Российский журналист РИА ФАН получил ранения в результате ночного обстрела населенного пункта Сватово в ЛНР со стороны украинских войск, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).
"В результате обстрела населенного пункта Сватово с применением американской РСЗО M142 HIMARS ранения получил журналист Федерального агентства новостей (РИА ФАН - ред.)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
Вчера, 07:33Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли из HIMARS город Сватово в ЛНР
Кроме того, отмечается, что в результате обстрела была разрушена гостиница "Ватра", повреждено семь одноэтажных жилых домов и объект розничной торговли.
Ранее представительство сообщало, что украинские войска в воскресенье выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Сватово.
Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 16:12Специальная военная операция на Украине
Пушилин назвал удары в Луганске, Херсоне, Бердянске военными преступлениями
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияСватовоСЦКК
 
 
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