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Президент АвтоВАЗа объяснил, почему Lada больше не ржавеют - РИА Новости, 18.09.2022
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Президент АвтоВАЗа объяснил, почему Lada больше не ржавеют
Президент АвтоВАЗа объяснил, почему Lada больше не ржавеют - РИА Новости, 18.09.2022
Президент АвтоВАЗа объяснил, почему Lada больше не ржавеют
При покраске автомобилей Lada применяют современные технологии, это обеспечивает защиту от коррозии, сообщил в интервью РИА Новости президент АО "АвтоВАЗ"... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T06:32
2022-09-18T17:16
авто
максим соколов
автоваз
lada
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ижевск
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. При покраске автомобилей Lada применяют современные технологии, это обеспечивает защиту от коррозии, сообщил в интервью РИА Новости президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.Соколов также уточнил, что гарантия от сквозной коррозии металла, которую дает автопроизводитель, — шесть лет.АО "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69 процента) в госсобственность. Новое руководство АвтоВАЗа, в свою очередь, заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (плюс два процента к 2020 году).
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авто, максим соколов, автоваз, lada, тольятти, ижевск, renault logan, lada vesta
Авто, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada, Тольятти, Ижевск, Renault Logan, Lada Vesta
06:32 18.09.2022 (обновлено: 17:16 18.09.2022)
 
Президент АвтоВАЗа объяснил, почему Lada больше не ржавеют

Глава АвтоВАЗа Соколов: Lada не ржавеют благодаря использованию катафореза при покраске

© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Granta
Автомобиль Lada Granta - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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Автомобиль Lada Granta. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. При покраске автомобилей Lada применяют современные технологии, это обеспечивает защиту от коррозии, сообщил в интервью РИА Новости президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.

"Сейчас современная технология окраски — пять слоев, это достаточно высокотехнологичный процесс с использованием катафореза. За счет определенных электрохимических реакций происходит обмен ионами и проникновение слоя, препятствующего коррозии, непосредственно в структуру металла", — пояснил он.

Соколов также уточнил, что гарантия от сквозной коррозии металла, которую дает автопроизводитель, — шесть лет.
АО "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69 процента) в госсобственность. Новое руководство АвтоВАЗа, в свою очередь, заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году.
Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (плюс два процента к 2020 году).

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