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В "АвтоВАЗе" спрогнозировали спрос на Lada в 2023 году - РИА Новости, 18.09.2022
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В "АвтоВАЗе" спрогнозировали спрос на Lada в 2023 году
В "АвтоВАЗе" спрогнозировали спрос на Lada в 2023 году - РИА Новости, 18.09.2022
В "АвтоВАЗе" спрогнозировали спрос на Lada в 2023 году
"АвтоВАЗ" рассчитывает, что в следующем году спрос на автомобили Lada в России достигнет 500 тысяч автомобилей, сообщил в интервью РИА Новости президент... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T03:19
2022-09-18T03:23
автоваз
экономика
авто
россия
тольятти
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. "АвтоВАЗ" рассчитывает, что в следующем году спрос на автомобили Lada в России достигнет 500 тысяч автомобилей, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов.Топ-менеджер напомнил, что совет директоров компании под председательством вице-премьера — главы Минпромторга Дениса Мантурова поставил перед "АвтоВАЗом" задачу произвести порядка 500 тысяч автомобилей в 2023 году."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69 процента) в госсобственность. Новое руководство отечественной компании, в свою очередь, заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (плюс два процента к 2020 году).
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автоваз, экономика, авто, россия, тольятти, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), lada vesta
АвтоВАЗ, Экономика, Авто, Россия, Тольятти, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Lada Vesta
03:19 18.09.2022 (обновлено: 03:23 18.09.2022)
 
В "АвтоВАЗе" спрогнозировали спрос на Lada в 2023 году

"АвтоВАЗ" рассчитывает на спрос в 500 тысяч Lada в России в 2023 году

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Granta Classic
Автомобиль Lada Granta Classic - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Автомобиль Lada Granta Classic . Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. "АвтоВАЗ" рассчитывает, что в следующем году спрос на автомобили Lada в России достигнет 500 тысяч автомобилей, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов.

"Спрос будет. <...> На авторынке ожидается постепенное восстановление спроса от минимумов этого года (600-650 тысяч автомобилей) к 900 тысячам — миллиону", — подчеркнул он, отвечая на вопрос о спросе на такой большой объем автомобилей бренда.

Топ-менеджер напомнил, что совет директоров компании под председательством вице-премьера — главы Минпромторга Дениса Мантурова поставил перед "АвтоВАЗом" задачу произвести порядка 500 тысяч автомобилей в 2023 году.
"В дальнейшем, к 2030 году рынок восстановится до уровня 1,5 миллионов автомобилей, а к 2035 он вырастет до 2 миллионов машин. Это не только наша оценка, такого прогноза придерживаются эксперты и Минпромторг. Я считаю, такой объем вполне соответствует потребностям нашей страны", — продолжил он.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69 процента) в госсобственность. Новое руководство отечественной компании, в свою очередь, заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (плюс два процента к 2020 году).

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