https://ria.ru/20220918/lada-1817616801.html

В "АвтоВАЗе" спрогнозировали спрос на Lada в 2023 году

В "АвтоВАЗе" спрогнозировали спрос на Lada в 2023 году - РИА Новости, 18.09.2022

В "АвтоВАЗе" спрогнозировали спрос на Lada в 2023 году

"АвтоВАЗ" рассчитывает, что в следующем году спрос на автомобили Lada в России достигнет 500 тысяч автомобилей, сообщил в интервью РИА Новости президент... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T03:19

2022-09-18T03:19

2022-09-18T03:23

автоваз

экономика

авто

россия

тольятти

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

lada vesta

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. "АвтоВАЗ" рассчитывает, что в следующем году спрос на автомобили Lada в России достигнет 500 тысяч автомобилей, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов.Топ-менеджер напомнил, что совет директоров компании под председательством вице-премьера — главы Минпромторга Дениса Мантурова поставил перед "АвтоВАЗом" задачу произвести порядка 500 тысяч автомобилей в 2023 году."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69 процента) в госсобственность. Новое руководство отечественной компании, в свою очередь, заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (плюс два процента к 2020 году).

https://ria.ru/20220917/lada-1817488122.html

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автоваз, экономика, авто, россия, тольятти, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), lada vesta