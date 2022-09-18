03:19 18.09.2022 (обновлено: 03:23 18.09.2022)
В "АвтоВАЗе" спрогнозировали спрос на Lada в 2023 году
"АвтоВАЗ" рассчитывает на спрос в 500 тысяч Lada в России в 2023 году
Автомобиль Lada Granta Classic . Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. "АвтоВАЗ" рассчитывает, что в следующем году спрос на автомобили Lada в России достигнет 500 тысяч автомобилей, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов.
"Спрос будет. <...> На авторынке ожидается постепенное восстановление спроса от минимумов этого года (600-650 тысяч автомобилей) к 900 тысячам — миллиону", — подчеркнул он, отвечая на вопрос о спросе на такой большой объем автомобилей бренда.
Топ-менеджер напомнил, что совет директоров компании под председательством вице-премьера — главы Минпромторга Дениса Мантурова поставил перед "АвтоВАЗом" задачу произвести порядка 500 тысяч автомобилей в 2023 году.
"В дальнейшем, к 2030 году рынок восстановится до уровня 1,5 миллионов автомобилей, а к 2035 он вырастет до 2 миллионов машин. Это не только наша оценка, такого прогноза придерживаются эксперты и Минпромторг. Я считаю, такой объем вполне соответствует потребностям нашей страны", — продолжил он.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69 процента) в госсобственность. Новое руководство отечественной компании, в свою очередь, заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (плюс два процента к 2020 году).