https://ria.ru/20220918/kursk-1817741259.html

Число жертв урагана в Курске увеличилось до двух человек

Число жертв урагана в Курске увеличилось до двух человек - РИА Новости, 19.09.2022

Число жертв урагана в Курске увеличилось до двух человек

Число жертв урагана в Курске увеличилось до двух — на улице человека насмерть придавило упавшим деревом, передает администрация Курской области. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-18T23:53

2022-09-18T23:53

2022-09-19T05:08

курск

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен — РИА Новости. Число жертв урагана в Курске увеличилось до двух — на улице человека насмерть придавило упавшим деревом, передает администрация Курской области.Как заявили в управлении СК по региону, по предварительным данным, также скончался учащийся Курского автотехнического колледжа. Студент находился в комнате, когда дерево повредило окно, стекло попало ему в область живота, в результате он умер на месте.В обладминистрации также добавили РИА Новости, что 87 населенных пунктов в регионе остались без электричества.

https://radiosputnik.ria.ru/20220711/uragan-1801691813.html

курск

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курск, происшествия