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Число жертв урагана в Курске увеличилось до двух человек
Число жертв урагана в Курске увеличилось до двух человек - РИА Новости, 19.09.2022
Число жертв урагана в Курске увеличилось до двух человек
Число жертв урагана в Курске увеличилось до двух — на улице человека насмерть придавило упавшим деревом, передает администрация Курской области. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-18T23:53
2022-09-18T23:53
2022-09-19T05:08
курск
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен — РИА Новости. Число жертв урагана в Курске увеличилось до двух — на улице человека насмерть придавило упавшим деревом, передает администрация Курской области.Как заявили в управлении СК по региону, по предварительным данным, также скончался учащийся Курского автотехнического колледжа. Студент находился в комнате, когда дерево повредило окно, стекло попало ему в область живота, в результате он умер на месте.В обладминистрации также добавили РИА Новости, что 87 населенных пунктов в регионе остались без электричества.
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курск, происшествия
23:53 18.09.2022 (обновлено: 05:08 19.09.2022)
Число жертв урагана в Курске увеличилось до двух человек
В Курске два человека погибло из-за урагана, одно из них придавило деревом
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен — РИА Новости. Число жертв урагана в Курске увеличилось до двух — на улице человека насмерть придавило упавшим деревом, передает администрация Курской области.
"Под упавшим деревом обнаружен еще один погибший. Подробности будут уточнены позже", — говорится в сообщении ведомства.
Как заявили в управлении СК по региону, по предварительным данным, также скончался учащийся Курского автотехнического колледжа. Студент находился в комнате, когда дерево повредило окно, стекло попало ему в область живота, в результате он умер на месте.
В обладминистрации также добавили РИА Новости, что 87 населенных пунктов в регионе остались без электричества.