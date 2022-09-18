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В Курске студент погиб от осколка окна, разбитого ураганом - РИА Новости, 18.09.2022
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В Курске студент погиб от осколка окна, разбитого ураганом
В Курске студент погиб от осколка окна, разбитого ураганом - РИА Новости, 18.09.2022
В Курске студент погиб от осколка окна, разбитого ураганом
Следственный комитет начал проверку из-за гибели учащегося в общежитии колледжа в Курске из-за урагана, предварительно, студент был ранен разбитым оконным... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T23:19
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происшествия
курск
курская область
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ВОРОНЕЖ, 18 сен - РИА Новости. Следственный комитет начал проверку из-за гибели учащегося в общежитии колледжа в Курске из-за урагана, предварительно, студент был ранен разбитым оконным стеклом, сообщает СУСК региона."По предварительной информации, погибший находился в комнате общежития один. В ходе урагана фрагментом дерева было повреждено окно, стекло которого попало в область живота подростка, в результате чего он получил телесные повреждения, от которых скончался на месте", - говорится в сообщении.По данным администрации Курской области, в воскресенье вечером на регион обрушилась гроза, ливень и шквалистый ветер. В результате непогоды 87 населённых пунктов остались без электричества.
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происшествия, курск, курская область
Происшествия, Курск, Курская область
23:19 18.09.2022 (обновлено: 23:31 18.09.2022)
 
В Курске студент погиб от осколка окна, разбитого ураганом

В Курске студент колледжа был смертельно ранен осколком окна, разбившегося из-за урагана

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкРазбитое окно и осколки
Разбитое окно и осколки - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Разбитое окно и осколки. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 18 сен - РИА Новости. Следственный комитет начал проверку из-за гибели учащегося в общежитии колледжа в Курске из-за урагана, предварительно, студент был ранен разбитым оконным стеклом, сообщает СУСК региона.
"По предварительной информации, погибший находился в комнате общежития один. В ходе урагана фрагментом дерева было повреждено окно, стекло которого попало в область живота подростка, в результате чего он получил телесные повреждения, от которых скончался на месте", - говорится в сообщении.
По данным администрации Курской области, в воскресенье вечером на регион обрушилась гроза, ливень и шквалистый ветер. В результате непогоды 87 населённых пунктов остались без электричества.
 
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