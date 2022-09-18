https://ria.ru/20220918/kursk-1817735968.html

В Курской области 87 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

В Курской области 87 населенных пунктов остались без света из-за непогоды - РИА Новости, 18.09.2022

В Курской области 87 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

В Курской области несколько десятков населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды, сообщили РИА Новости в администрации региона. РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T22:57

2022-09-18T22:57

2022-09-18T23:55

происшествия

курская область

жкх

россия

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ВОРОНЕЖ, 18 сен — РИА Новости. В Курской области несколько десятков населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды, сообщили РИА Новости в администрации региона."Восемьдесят семь населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды. Это в целом по области", — рассказали в пресс-службе.Во время урагана погибли два человека. Как заявили в управлении СК по региону, по предварительным данным, скончался учащийся Курского автотехнического колледжа. Студент находился в комнате, когда дерево повредило окно, стекло попало ему в область живота, в результате он умер на месте.Позже стало известно о гибели еще одного человека. По данным областной администрации, его насмерть придавило упавшим деревом на улице.

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происшествия, курская область, жкх, россия