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В Курской области 87 населенных пунктов остались без света из-за непогоды - РИА Новости, 18.09.2022
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В Курской области 87 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
В Курской области 87 населенных пунктов остались без света из-за непогоды - РИА Новости, 18.09.2022
В Курской области 87 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
В Курской области несколько десятков населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды, сообщили РИА Новости в администрации региона. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T22:57
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происшествия
курская область
жкх
россия
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ВОРОНЕЖ, 18 сен — РИА Новости. В Курской области несколько десятков населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды, сообщили РИА Новости в администрации региона."Восемьдесят семь населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды. Это в целом по области", — рассказали в пресс-службе.Во время урагана погибли два человека. Как заявили в управлении СК по региону, по предварительным данным, скончался учащийся Курского автотехнического колледжа. Студент находился в комнате, когда дерево повредило окно, стекло попало ему в область живота, в результате он умер на месте.Позже стало известно о гибели еще одного человека. По данным областной администрации, его насмерть придавило упавшим деревом на улице.
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происшествия, курская область, жкх, россия
Происшествия, Курская область, ЖКХ, Россия
22:57 18.09.2022 (обновлено: 23:55 18.09.2022)
 
В Курской области 87 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

В Курской области 87 населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкВысоковольтные линии электропередачи
Высоковольтные линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Высоковольтные линии электропередачи. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 18 сен — РИА Новости. В Курской области несколько десятков населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды, сообщили РИА Новости в администрации региона.
"Восемьдесят семь населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды. Это в целом по области", — рассказали в пресс-службе.
Во время урагана погибли два человека. Как заявили в управлении СК по региону, по предварительным данным, скончался учащийся Курского автотехнического колледжа. Студент находился в комнате, когда дерево повредило окно, стекло попало ему в область живота, в результате он умер на месте.
Позже стало известно о гибели еще одного человека. По данным областной администрации, его насмерть придавило упавшим деревом на улице.

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