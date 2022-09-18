https://ria.ru/20220918/kursk-1817734546.html

В Курской области студент погиб из-за непогоды

В Курской области студент погиб из-за непогоды - РИА Новости, 18.09.2022

В Курской области студент погиб из-за непогоды

Учащийся Курского автотехнического колледжа погиб при грозе и ураганном ветре с ливнем в Курской области, повреждены постройки, есть обрывы ЛЭП, сообщает... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T22:35

2022-09-18T22:35

2022-09-18T22:41

происшествия

курская область

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ/ВОРОНЕЖ, 18 сен - РИА Новости. Учащийся Курского автотехнического колледжа погиб при грозе и ураганном ветре с ливнем в Курской области, повреждены постройки, есть обрывы ЛЭП, сообщает администрация региона в своем Telegram-канале.По информации курского правительства, в воскресенье вечером несколько районов региона накрыла непогода, в результате шквалистого ветра были повреждены постройки."К сожалению, жертвой непогоды стал учащийся Курского автотехнического колледжа. Подробную информацию ждём позже от правоохранительных органов. Соболезнуем родным и близким", — отмечает администрация Курской области.Позднее власти уточнили, что сильная гроза со шквалистым ветром прошла на границе Глушковского района и Сумской области. "...В результате …были сломаны деревья, в деревне Тяжино произошел обрыв на линии электропередачи, на некоторых домах пострадала кровля, есть другие повреждения", - говорится в сообщении. Отмечается, что электричество оперативно восстановили.На опубликованных властями, а также в соцсетях фотографиях и видео некоторые дома лишены крыши частично, какие-то - полностью, а некоторые постройки сложились как карточные домики. В частности, много разрушений в деревне Тяжино Глушковского района, в селе Ольговка Кореневского района. Много фотографий с поваленными деревьями.Гроза с ливнем обрушились и на Курск. По данным пользователей соцсетей, в общежитии, где погиб учащийся, ветром сорвало крышу, выбило стекла. Молодой человек, как утверждают очевидцы, находился в комнате в здании.Согласно информации администрации региона, ливень в Курске стихает. Областное ГУ МЧС сообщает, что ветер с порывами до 17-22 метров в секунду ожидается в регионе до 21.00 19 сентября, также прогнозируются дожди.

https://radiosputnik.ria.ru/20220912/tok-1816233004.html

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происшествия, курская область, россия