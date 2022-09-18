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Россияне стали запрашивать рекордные суммы микрозаймов, выяснили эксперты
Россияне стали запрашивать рекордные суммы микрозаймов, выяснили эксперты - РИА Новости, 18.09.2022
Россияне стали запрашивать рекордные суммы микрозаймов, выяснили эксперты
Средняя запрашиваемая сумма микрозаймов в августе достигла в России рекордного уровня в 24,8 тысячи рублей, при этом сами микрофинансовые организации готовы... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T07:43
2022-09-18T07:43
2022-09-18T07:57
экономика
кредиты
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Средняя запрашиваемая сумма микрозаймов в августе достигла в России рекордного уровня в 24,8 тысячи рублей, при этом сами микрофинансовые организации готовы предложить заемщикам в среднем втрое меньше, говорится в исследовании экосистемы Unicom, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Так, россияне стали запрашивать в микрофинансовых организациях на 1,5% больше, чем месяцем ранее. С начала года сумма снижалась, пока не достигла в марте 16,3 тысячи рублей, однако уже в апреле резко подскочила — до 23,5 тысячи рублей и продолжила расти. При этом близкие к текущим уровни были зафиксированы в мае 2021 года — 24,45 тысячи рублей и июле 2022 года — 24,5 тысячи рублей.В то же время эксперты отмечают, что сами микрофинансовые организации готовы предложить своим клиентам сумму в среднем втрое меньше запрашиваемой суммы - около 8-9 тысячи рублей. Это объясняется желанием компаний минимизировать риски образования "плохой" задолженности."Стоит отметить, что спрос россиян на заемные средства по-прежнему находится на высоком уровне. Так, например, каждый второй россиянин со среднем уровнем доходов признался, что для совершения незапланированной покупки он вынужден экономить или обращаться в финансовые организации", — указывают в исследовании.
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экономика, кредиты
07:43 18.09.2022 (обновлено: 07:57 18.09.2022)
Россияне стали запрашивать рекордные суммы микрозаймов, выяснили эксперты
Средняя запрашиваемая сумма микрозаймов достигла рекордного уровня в 24,8 тысячи рублей
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Средняя запрашиваемая сумма микрозаймов в августе достигла в России рекордного уровня в 24,8 тысячи рублей, при этом сами микрофинансовые организации готовы предложить заемщикам в среднем втрое меньше, говорится в исследовании экосистемы Unicom, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Средняя запрашиваемая сумма по займам МФО достигла рекордного показателя. В августе россияне хотели получить займ в размере 24,8 тысячи рублей", — сказано в исследовании.
Так, россияне стали запрашивать в микрофинансовых организациях на 1,5% больше, чем месяцем ранее. С начала года сумма снижалась, пока не достигла в марте 16,3 тысячи рублей, однако уже в апреле резко подскочила — до 23,5 тысячи рублей и продолжила расти. При этом близкие к текущим уровни были зафиксированы в мае 2021 года — 24,45 тысячи рублей и июле 2022 года — 24,5 тысячи рублей.
В то же время эксперты отмечают, что сами микрофинансовые организации готовы предложить своим клиентам сумму в среднем втрое меньше запрашиваемой суммы - около 8-9 тысячи рублей. Это объясняется желанием компаний минимизировать риски образования "плохой" задолженности.
"Стоит отметить, что спрос россиян на заемные средства
по-прежнему находится на высоком уровне. Так, например, каждый второй россиянин со среднем уровнем доходов признался, что для совершения незапланированной покупки он вынужден экономить или обращаться в финансовые организации", — указывают в исследовании.