https://ria.ru/20220918/kredit-1817621651.html

Россияне стали запрашивать рекордные суммы микрозаймов, выяснили эксперты

Россияне стали запрашивать рекордные суммы микрозаймов, выяснили эксперты - РИА Новости, 18.09.2022

Россияне стали запрашивать рекордные суммы микрозаймов, выяснили эксперты

Средняя запрашиваемая сумма микрозаймов в августе достигла в России рекордного уровня в 24,8 тысячи рублей, при этом сами микрофинансовые организации готовы... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T07:43

2022-09-18T07:43

2022-09-18T07:57

экономика

кредиты

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Средняя запрашиваемая сумма микрозаймов в августе достигла в России рекордного уровня в 24,8 тысячи рублей, при этом сами микрофинансовые организации готовы предложить заемщикам в среднем втрое меньше, говорится в исследовании экосистемы Unicom, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Так, россияне стали запрашивать в микрофинансовых организациях на 1,5% больше, чем месяцем ранее. С начала года сумма снижалась, пока не достигла в марте 16,3 тысячи рублей, однако уже в апреле резко подскочила — до 23,5 тысячи рублей и продолжила расти. При этом близкие к текущим уровни были зафиксированы в мае 2021 года — 24,45 тысячи рублей и июле 2022 года — 24,5 тысячи рублей.В то же время эксперты отмечают, что сами микрофинансовые организации готовы предложить своим клиентам сумму в среднем втрое меньше запрашиваемой суммы - около 8-9 тысячи рублей. Это объясняется желанием компаний минимизировать риски образования "плохой" задолженности."Стоит отметить, что спрос россиян на заемные средства по-прежнему находится на высоком уровне. Так, например, каждый второй россиянин со среднем уровнем доходов признался, что для совершения незапланированной покупки он вынужден экономить или обращаться в финансовые организации", — указывают в исследовании.

https://ria.ru/20190220/1551117888.html

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экономика, кредиты