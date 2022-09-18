https://ria.ru/20220918/koronavirus-1817640179.html
В Москве за сутки госпитализировали 264 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 264 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 18.09.2022
В Москве за сутки госпитализировали 264 пациента с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 5884 случая COVID-19, 29 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T11:09
2022-09-18T11:09
2022-09-18T11:09
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 5884 случая COVID-19, 29 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 5884, госпитализировано 264 человека, выздоровело 5144 человека, 29 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 7077 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 147 063 случая коронавируса, выздоровели 2 913 448 человек, умерли 45 698 человек.
https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 264 пациента с COVID-19
В Москве за сутки выявили 5884 новых случая COVID-19, умерли 29 человек