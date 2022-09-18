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Байден прибыл в Вестминстерский дворец на прощание с Елизаветой II - РИА Новости, 18.09.2022
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Байден прибыл в Вестминстерский дворец на прощание с Елизаветой II
Байден прибыл в Вестминстерский дворец на прощание с Елизаветой II - РИА Новости, 18.09.2022
Байден прибыл в Вестминстерский дворец на прощание с Елизаветой II
Президент США Джо Байден прибыл на прощание с королевой Великобритании Елизаветой II в Вестминстерский дворец в Лондоне. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T19:19
2022-09-18T19:29
в мире
елизавета ii
джо байден
великобритания
сша
лондон
умерла королева елизавета ii
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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден прибыл на прощание с королевой Великобритании Елизаветой II в Вестминстерский дворец в Лондоне.Как сообщает пул Белого дома, Байден с женой Джилл появились на балконе дворца для участия в церемонии прощения.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.Церемония публичного прощания с королевой началась 14 сентября в 17.00 (19.00 мск) и будет длиться до 6.30 (8.30 мск) 19 сентября. Похороны Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Церемония состоится в 11.00 по местному времени (13.00 мск).
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в мире, елизавета ii, джо байден, великобритания, сша, лондон, умерла королева елизавета ii
В мире, Елизавета II, Джо Байден, Великобритания, США, Лондон, Умерла Королева Елизавета II
19:19 18.09.2022 (обновлено: 19:29 18.09.2022)
 
Байден прибыл в Вестминстерский дворец на прощание с Елизаветой II

Белый дом сообщил о прибытии Байдена в Вестминстерский дворец для прощания с Елизаветой II

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден прибыл на прощание с королевой Великобритании Елизаветой II в Вестминстерский дворец в Лондоне.
Как сообщает пул Белого дома, Байден с женой Джилл появились на балконе дворца для участия в церемонии прощения.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.
Церемония публичного прощания с королевой началась 14 сентября в 17.00 (19.00 мск) и будет длиться до 6.30 (8.30 мск) 19 сентября. Похороны Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Церемония состоится в 11.00 по местному времени (13.00 мск).
Королева Великобритании Елизавета II - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября, 18:30
Байден вылетел на похороны Елизаветы II
 
В миреЕлизавета IIДжо БайденВеликобританияСШАЛондонУмерла Королева Елизавета II
 
 
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