https://ria.ru/20220918/koroleva-1817709013.html

Байден прибыл в Вестминстерский дворец на прощание с Елизаветой II

Байден прибыл в Вестминстерский дворец на прощание с Елизаветой II - РИА Новости, 18.09.2022

Байден прибыл в Вестминстерский дворец на прощание с Елизаветой II

Президент США Джо Байден прибыл на прощание с королевой Великобритании Елизаветой II в Вестминстерский дворец в Лондоне. РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T19:19

2022-09-18T19:19

2022-09-18T19:29

в мире

елизавета ii

джо байден

великобритания

сша

лондон

умерла королева елизавета ii

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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден прибыл на прощание с королевой Великобритании Елизаветой II в Вестминстерский дворец в Лондоне.Как сообщает пул Белого дома, Байден с женой Джилл появились на балконе дворца для участия в церемонии прощения.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.Церемония публичного прощания с королевой началась 14 сентября в 17.00 (19.00 мск) и будет длиться до 6.30 (8.30 мск) 19 сентября. Похороны Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Церемония состоится в 11.00 по местному времени (13.00 мск).

https://ria.ru/20220917/koroleva-1817570505.html

великобритания

сша

лондон

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