https://ria.ru/20220918/konflikt-1817699133.html
Киргизия заявила, что действия Таджикистана могут привести к дестабилизации
Киргизия заявила, что действия Таджикистана могут привести к дестабилизации - РИА Новости, 18.09.2022
Киргизия заявила, что действия Таджикистана могут привести к дестабилизации
МИД Киргизии считает, что действия таджикской стороны могут привести к конфликту и дестабилизации ситуации в центральноазиатском регионе. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T18:02
2022-09-18T18:02
2022-09-18T18:35
в мире
киргизия
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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БИШКЕК, 18 сен - РИА Новости. МИД Киргизии считает, что действия таджикской стороны могут привести к конфликту и дестабилизации ситуации в центральноазиатском регионе."Действия таджикской стороны могут привести к развязыванию масштабного межгосударственного конфликта, а также к дестабилизации ситуации в центральноазиатском регионе в целом", - говорится в заявлении МИД Киргизии, распространенном пресс-службой ведомства в воскресенье.Согласно заявлению, МИД Киргизии расценивает события, произошедшие 14-17 сентября, как "заранее спланированный вооруженный акт агрессии" Таджикистана в отношении киргизского государства."У кыргызской стороны имеются все доказательства (фото- и видеоматериалы), где зафиксированы начало агрессии, а также все бесчинства и преступления, совершенные таджикскими военнослужащими на территории Кыргызской Республики. В случае необходимости кыргызская сторона готова предоставить эти доказательства", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве."Кыргызская Республика действовала исключительно с оборонительной позиции, не имея цели захвата чужой территории, в отличие от таджикской стороны, которая вероломно посягнула на территориальную целостность и суверенитет Кыргызстана, что в очередной раз подтверждает наличие территориальных претензий Таджикистана", - отмечается в заявлении."Заявляем решительный протест противоправным и деструктивным действиям Республики Таджикистан, которая, нарушив все ранее достигнутые договоренности, заблаговременно стянув войска к границе Кыргызстана, с использованием вооруженных сил и тяжелой военной техники беспричинно атаковала пограничные и гражданские объекты, населенные пункты по всему периметру кыргызско-таджикской государственной границы", - подытожили в МИД.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру субботы.Киргизская сторона сообщила о 46 погибших и 140 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 35 погибших и 30 пострадавших.
https://ria.ru/20220918/tadzhikistan-1817692764.html
https://ria.ru/20220918/kirgiziya-1817674541.html
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в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Киргизия, Таджикистан, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
18:02 18.09.2022 (обновлено: 18:35 18.09.2022)
Киргизия заявила, что действия Таджикистана могут привести к дестабилизации
МИД Киргизии заявил, что действия Таджикистана могут привести к дестабилизации в регионе
БИШКЕК, 18 сен - РИА Новости.
МИД Киргизии считает
, что действия таджикской стороны могут привести к конфликту и дестабилизации ситуации в центральноазиатском регионе.
"Действия таджикской стороны могут привести к развязыванию масштабного межгосударственного конфликта, а также к дестабилизации ситуации в центральноазиатском регионе в целом", - говорится в заявлении МИД Киргизии, распространенном пресс-службой ведомства в воскресенье.
Согласно заявлению, МИД Киргизии расценивает события, произошедшие 14-17 сентября, как "заранее спланированный вооруженный акт агрессии" Таджикистана в отношении киргизского государства.
"У кыргызской стороны имеются все доказательства (фото- и видеоматериалы), где зафиксированы начало агрессии, а также все бесчинства и преступления, совершенные таджикскими военнослужащими на территории Кыргызской Республики. В случае необходимости кыргызская сторона готова предоставить эти доказательства", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
"Кыргызская Республика действовала исключительно с оборонительной позиции, не имея цели захвата чужой территории, в отличие от таджикской стороны, которая вероломно посягнула на территориальную целостность и суверенитет Кыргызстана, что в очередной раз подтверждает наличие территориальных претензий Таджикистана", - отмечается в заявлении.
"Заявляем решительный протест противоправным и деструктивным действиям Республики Таджикистан, которая, нарушив все ранее достигнутые договоренности, заблаговременно стянув войска к границе Кыргызстана, с использованием вооруженных сил и тяжелой военной техники беспричинно атаковала пограничные и гражданские объекты, населенные пункты по всему периметру кыргызско-таджикской государственной границы", - подытожили в МИД.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру субботы.
Киргизская сторона сообщила о 46 погибших и 140 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 35 погибших и 30 пострадавших.