Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с президентами Киргизии и Таджикистана ситуацию на границе - РИА Новости, 18.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220918/konflikt-1817661336.html
Путин обсудил с президентами Киргизии и Таджикистана ситуацию на границе
Путин обсудил с президентами Киргизии и Таджикистана ситуацию на границе - РИА Новости, 18.09.2022
Путин обсудил с президентами Киргизии и Таджикистана ситуацию на границе
Президент России Владимир Путин обсудил в телефонных разговорах с главами Киргизии и Таджикистана обстановку на границе между двумя странами, сообщили в... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T13:50
2022-09-18T16:05
в мире
киргизия
таджикистан
россия
столкновения на границе таджикистана и киргизии
владимир путин
садыр жапаров
эмомали рахмон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791541193_293:0:3010:1528_1920x0_80_0_0_91d7ce7d2d970850a38421e4f5260af0.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил в телефонных разговорах с главами Киргизии и Таджикистана обстановку на границе между двумя странами, сообщили в пресс-службе Кремля."В ходе телефонных разговоров президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым и президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном обсуждена обстановка на киргизско-таджикской границе", — говорится в заявлении.Российский лидер призвал Киргизию и Таджикистан не допустить дальнейшей эскалации и принять меры к урегулированию ситуации исключительно мирными средствами.Он также подтвердил готовность России оказывать необходимое содействие для обеспечения стабильности в киргизско-таджикском приграничье.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Ожесточенные бои между военными двух стран длились почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.Как рассказали в пресс-центре Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии, ночь на воскресенье прошла спокойно, но обстановка на участке государственной границы в Чон-Алайском районе Ошской области и в Баткенской области продолжает оставаться напряженной.Конфликты на киргизско-таджикской границе регулярно возникают из-за того, что стороны не завершили процесс делимитации и демаркации некоторых участков.
https://ria.ru/20220916/politika-1817329074.html
https://ria.ru/20220918/kirgiziya-1817660114.html
https://ria.ru/20220917/oon-1817564295.html
киргизия
таджикистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791541193_310:0:2964:1990_1920x0_80_0_0_248c5f44218f1fc2b9b6d6d427f81d27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киргизия, таджикистан, россия, столкновения на границе таджикистана и киргизии, владимир путин, садыр жапаров, эмомали рахмон
В мире, Киргизия, Таджикистан, Россия, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон
13:50 18.09.2022 (обновлено: 16:05 18.09.2022)
 
Путин обсудил с президентами Киргизии и Таджикистана ситуацию на границе

Президент Путин обсудил с Жапаровым и Рахмоном обстановку на киргизско-таджикской границе

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил в телефонных разговорах с главами Киргизии и Таджикистана обстановку на границе между двумя странами, сообщили в пресс-службе Кремля.
"В ходе телефонных разговоров президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым и президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном обсуждена обстановка на киргизско-таджикской границе", — говорится в заявлении.
Российский лидер призвал Киргизию и Таджикистан не допустить дальнейшей эскалации и принять меры к урегулированию ситуации исключительно мирными средствами.
Он также подтвердил готовность России оказывать необходимое содействие для обеспечения стабильности в киргизско-таджикском приграничье.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Ожесточенные бои между военными двух стран длились почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.
Как рассказали в пресс-центре Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии, ночь на воскресенье прошла спокойно, но обстановка на участке государственной границы в Чон-Алайском районе Ошской области и в Баткенской области продолжает оставаться напряженной.
Конфликты на киргизско-таджикской границе регулярно возникают из-за того, что стороны не завершили процесс делимитации и демаркации некоторых участков.

Читайте также:

 
В миреКиргизияТаджикистанРоссияСтолкновения на границе Таджикистана и КиргизииВладимир ПутинСадыр ЖапаровЭмомали Рахмон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала