https://ria.ru/20220918/konflikt-1817661336.html
Путин обсудил с президентами Киргизии и Таджикистана ситуацию на границе
Путин обсудил с президентами Киргизии и Таджикистана ситуацию на границе - РИА Новости, 18.09.2022
Путин обсудил с президентами Киргизии и Таджикистана ситуацию на границе
Президент России Владимир Путин обсудил в телефонных разговорах с главами Киргизии и Таджикистана обстановку на границе между двумя странами, сообщили в... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T13:50
2022-09-18T13:50
2022-09-18T16:05
в мире
киргизия
таджикистан
россия
столкновения на границе таджикистана и киргизии
владимир путин
садыр жапаров
эмомали рахмон
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил в телефонных разговорах с главами Киргизии и Таджикистана обстановку на границе между двумя странами, сообщили в пресс-службе Кремля."В ходе телефонных разговоров президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым и президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном обсуждена обстановка на киргизско-таджикской границе", — говорится в заявлении.Российский лидер призвал Киргизию и Таджикистан не допустить дальнейшей эскалации и принять меры к урегулированию ситуации исключительно мирными средствами.Он также подтвердил готовность России оказывать необходимое содействие для обеспечения стабильности в киргизско-таджикском приграничье.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Ожесточенные бои между военными двух стран длились почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.Как рассказали в пресс-центре Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии, ночь на воскресенье прошла спокойно, но обстановка на участке государственной границы в Чон-Алайском районе Ошской области и в Баткенской области продолжает оставаться напряженной.Конфликты на киргизско-таджикской границе регулярно возникают из-за того, что стороны не завершили процесс делимитации и демаркации некоторых участков.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, таджикистан, россия, столкновения на границе таджикистана и киргизии, владимир путин, садыр жапаров, эмомали рахмон
В мире, Киргизия, Таджикистан, Россия, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон
13:50 18.09.2022 (обновлено: 16:05 18.09.2022)
Путин обсудил с президентами Киргизии и Таджикистана ситуацию на границе
Президент Путин обсудил с Жапаровым и Рахмоном обстановку на киргизско-таджикской границе