https://ria.ru/20220918/kitay-1817735661.html

Guardian: Британия хочет заменить китайские институты учителями из Тайваня

Guardian: Британия хочет заменить китайские институты учителями из Тайваня - РИА Новости, 18.09.2022

Guardian: Британия хочет заменить китайские институты учителями из Тайваня

Власти Великобритании намерены постепенно закрыть действующие в стране китайские институты Конфуция и пригласить учителей с Тайваня для альтернативных программ... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T22:54

2022-09-18T22:54

2022-09-18T22:54

в мире

тайвань

китай

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151355/11/1513551139_0:0:2895:1628_1920x0_80_0_0_ea9613c41173332be908ce8149794f5b.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Власти Великобритании намерены постепенно закрыть действующие в стране китайские институты Конфуция и пригласить учителей с Тайваня для альтернативных программ по преподаванию китайского языка, сообщает газета Guardian.По данным газеты, в настоящий момент в Британии работают 30 институтов Конфуция, которые продолжают обучать британцев китайскому языку и культуре, несмотря на "разногласия" между странами. При этом, как пишет издание, до недавнего времени консервативное британское правительство "положительно воспринимало поддерживаемую Пекином программу" образования.Теперь, отмечает газета, из-за ухудшения отношений между странами британское правительство стремится постепенно закрыть китайские институты Конфуция. Вместо них власти хотят создать альтернативные образовательные программы и пригласить учителей с Тайваня для преподавания китайского языка.Отмечается, что группа межпартийных депутатов уже ведет переговоры с Тайванем.Ранее результаты исследования организации China Research Group показали, что почти все государственные расходы Великобритании на преподавание китайского языка в школах направляются через институты Конфуция. По оценкам, эти расходы составляют не менее 27 миллионов фунтов стерлингов (более 30 миллионов долларов) с 2015 по 2024 годы. Теперь депутаты предлагают перенаправить финансирование на альтернативные программы, в частности, на совместные программы с Тайванем.КНР не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220918/knr-1817718195.html

https://ria.ru/20220918/tayvan-1817618094.html

https://ria.ru/20220916/tayvan-1817172468.html

тайвань

китай

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тайвань, китай, великобритания