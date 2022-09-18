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Guardian: Британия хочет заменить китайские институты учителями из Тайваня - РИА Новости, 18.09.2022
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Guardian: Британия хочет заменить китайские институты учителями из Тайваня
Guardian: Британия хочет заменить китайские институты учителями из Тайваня - РИА Новости, 18.09.2022
Guardian: Британия хочет заменить китайские институты учителями из Тайваня
Власти Великобритании намерены постепенно закрыть действующие в стране китайские институты Конфуция и пригласить учителей с Тайваня для альтернативных программ... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T22:54
2022-09-18T22:54
в мире
тайвань
китай
великобритания
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Власти Великобритании намерены постепенно закрыть действующие в стране китайские институты Конфуция и пригласить учителей с Тайваня для альтернативных программ по преподаванию китайского языка, сообщает газета Guardian.По данным газеты, в настоящий момент в Британии работают 30 институтов Конфуция, которые продолжают обучать британцев китайскому языку и культуре, несмотря на "разногласия" между странами. При этом, как пишет издание, до недавнего времени консервативное британское правительство "положительно воспринимало поддерживаемую Пекином программу" образования.Теперь, отмечает газета, из-за ухудшения отношений между странами британское правительство стремится постепенно закрыть китайские институты Конфуция. Вместо них власти хотят создать альтернативные образовательные программы и пригласить учителей с Тайваня для преподавания китайского языка.Отмечается, что группа межпартийных депутатов уже ведет переговоры с Тайванем.Ранее результаты исследования организации China Research Group показали, что почти все государственные расходы Великобритании на преподавание китайского языка в школах направляются через институты Конфуция. По оценкам, эти расходы составляют не менее 27 миллионов фунтов стерлингов (более 30 миллионов долларов) с 2015 по 2024 годы. Теперь депутаты предлагают перенаправить финансирование на альтернативные программы, в частности, на совместные программы с Тайванем.КНР не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220918/knr-1817718195.html
https://ria.ru/20220918/tayvan-1817618094.html
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в мире, тайвань, китай, великобритания
В мире, Тайвань, Китай, Великобритания
22:54 18.09.2022
 
Guardian: Британия хочет заменить китайские институты учителями из Тайваня

Guardian: Британия хочет закрыть китайские институты и пригласить учителей с Тайваня

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкШкольники в Институте Конфуция Дальневосточного федерального университета во Владивостоке
Школьники в Институте Конфуция Дальневосточного федерального университета во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Школьники в Институте Конфуция Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Власти Великобритании намерены постепенно закрыть действующие в стране китайские институты Конфуция и пригласить учителей с Тайваня для альтернативных программ по преподаванию китайского языка, сообщает газета Guardian.
По данным газеты, в настоящий момент в Британии работают 30 институтов Конфуция, которые продолжают обучать британцев китайскому языку и культуре, несмотря на "разногласия" между странами. При этом, как пишет издание, до недавнего времени консервативное британское правительство "положительно воспринимало поддерживаемую Пекином программу" образования.
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Теперь, отмечает газета, из-за ухудшения отношений между странами британское правительство стремится постепенно закрыть китайские институты Конфуция. Вместо них власти хотят создать альтернативные образовательные программы и пригласить учителей с Тайваня для преподавания китайского языка.
Отмечается, что группа межпартийных депутатов уже ведет переговоры с Тайванем.
Ранее результаты исследования организации China Research Group показали, что почти все государственные расходы Великобритании на преподавание китайского языка в школах направляются через институты Конфуция. По оценкам, эти расходы составляют не менее 27 миллионов фунтов стерлингов (более 30 миллионов долларов) с 2015 по 2024 годы. Теперь депутаты предлагают перенаправить финансирование на альтернативные программы, в частности, на совместные программы с Тайванем.
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