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В Кишиневе проходит массовый митинг с требованием отставки Санду - РИА Новости, 18.09.2022
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В Кишиневе проходит массовый митинг с требованием отставки Санду
В Кишиневе проходит массовый митинг с требованием отставки Санду - РИА Новости, 18.09.2022
В Кишиневе проходит массовый митинг с требованием отставки Санду
В Кишиневе проходит массовый митинг с требованием отставки президента Майи Санду, парламента и правительства, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T17:13
2022-09-18T18:27
в мире
молдавия
кишинев
майя санду
илан шор
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КИШИНЕВ, 18 сен — РИА Новости. В Кишиневе проходит массовый митинг с требованием отставки президента Майи Санду, парламента и правительства, передает корреспондент РИА Новости.Сторонники оппозиционной партии "Шор" установили палаточный городок перед зданием парламента. Они планируют сделать протесты бессрочными."Начиная с сегодняшнего дня мы будем массово протестовать каждое воскресенье, пока не добьемся отставки власти. Произойдет это тогда, когда нас будет сто тысяч, тогда они сами убегут. &lt;…&gt; Мы начинаем устанавливать палатки, которые будут работать в режиме нон-стоп до демонтажа существующего режима и до назначения досрочных парламентских и президентских выборов", — заявил председатель партии Илан Шор в видеообращении к протестующим.Активисты установили в сквере около парламента больше десяти палаток и заявляют, что это только начало создания "Городка перемен".Движение на улицах в этом районе перекрыто, полиция следит за порядком, но не вмешивается в действия протестующих.Член "Шор" Дину Цуркану отметил, что на митинг приехали представители 31 района Молдавии — практически со всей страны. По его словам, полиция пыталась чинить им препятствия, блокировать проезд, но сорвать акцию не удалось.Массовые антиправительственные митинги начались в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное подорожание энергоносителей и продуктов питания, падение уровня жизни и рекордная инфляция (33,5 процента). Они обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, политическом давлении на оппонентов и нежелании договориться с Россией о более выгодных ценах на газ.
https://ria.ru/20220913/pushkov-1816369178.html
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Массовый протест в Кишиневе с требованием отставки руководства страны
В Кишиневе проходит массовый протест с требованием отставки руководства страны и проведения досрочных выборов: "Меняем Санду на дрова!"
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в мире, молдавия, кишинев, майя санду, илан шор
В мире, Молдавия, Кишинев, Майя Санду, Илан Шор
17:13 18.09.2022 (обновлено: 18:27 18.09.2022)
 
В Кишиневе проходит массовый митинг с требованием отставки Санду

Сторонники оппозиционной партии "Шор" установили палаточный городок в центре Кишинева

Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 18 сен — РИА Новости. В Кишиневе проходит массовый митинг с требованием отставки президента Майи Санду, парламента и правительства, передает корреспондент РИА Новости.
Сторонники оппозиционной партии "Шор" установили палаточный городок перед зданием парламента. Они планируют сделать протесты бессрочными.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
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"Начиная с сегодняшнего дня мы будем массово протестовать каждое воскресенье, пока не добьемся отставки власти. Произойдет это тогда, когда нас будет сто тысяч, тогда они сами убегут. <…> Мы начинаем устанавливать палатки, которые будут работать в режиме нон-стоп до демонтажа существующего режима и до назначения досрочных парламентских и президентских выборов", — заявил председатель партии Илан Шор в видеообращении к протестующим.
Активисты установили в сквере около парламента больше десяти палаток и заявляют, что это только начало создания "Городка перемен".
Движение на улицах в этом районе перекрыто, полиция следит за порядком, но не вмешивается в действия протестующих.
Член "Шор" Дину Цуркану отметил, что на митинг приехали представители 31 района Молдавии — практически со всей страны. По его словам, полиция пыталась чинить им препятствия, блокировать проезд, но сорвать акцию не удалось.
Массовые антиправительственные митинги начались в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное подорожание энергоносителей и продуктов питания, падение уровня жизни и рекордная инфляция (33,5 процента). Они обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, политическом давлении на оппонентов и нежелании договориться с Россией о более выгодных ценах на газ.
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В миреМолдавияКишиневМайя СандуИлан Шор
 
 
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