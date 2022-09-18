https://ria.ru/20220918/kishinev-1817692197.html

В Кишиневе проходит массовый митинг с требованием отставки Санду

В Кишиневе проходит массовый митинг с требованием отставки Санду - РИА Новости, 18.09.2022

В Кишиневе проходит массовый митинг с требованием отставки Санду

В Кишиневе проходит массовый митинг с требованием отставки президента Майи Санду, парламента и правительства, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T17:13

2022-09-18T17:13

2022-09-18T18:27

в мире

молдавия

кишинев

майя санду

илан шор

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КИШИНЕВ, 18 сен — РИА Новости. В Кишиневе проходит массовый митинг с требованием отставки президента Майи Санду, парламента и правительства, передает корреспондент РИА Новости.Сторонники оппозиционной партии "Шор" установили палаточный городок перед зданием парламента. Они планируют сделать протесты бессрочными."Начиная с сегодняшнего дня мы будем массово протестовать каждое воскресенье, пока не добьемся отставки власти. Произойдет это тогда, когда нас будет сто тысяч, тогда они сами убегут. <…> Мы начинаем устанавливать палатки, которые будут работать в режиме нон-стоп до демонтажа существующего режима и до назначения досрочных парламентских и президентских выборов", — заявил председатель партии Илан Шор в видеообращении к протестующим.Активисты установили в сквере около парламента больше десяти палаток и заявляют, что это только начало создания "Городка перемен".Движение на улицах в этом районе перекрыто, полиция следит за порядком, но не вмешивается в действия протестующих.Член "Шор" Дину Цуркану отметил, что на митинг приехали представители 31 района Молдавии — практически со всей страны. По его словам, полиция пыталась чинить им препятствия, блокировать проезд, но сорвать акцию не удалось.Массовые антиправительственные митинги начались в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное подорожание энергоносителей и продуктов питания, падение уровня жизни и рекордная инфляция (33,5 процента). Они обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, политическом давлении на оппонентов и нежелании договориться с Россией о более выгодных ценах на газ.

https://ria.ru/20220913/pushkov-1816369178.html

https://ria.ru/20220915/moldaviya-1817044681.html

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кишинев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Массовый протест в Кишиневе с требованием отставки руководства страны В Кишиневе проходит массовый протест с требованием отставки руководства страны и проведения досрочных выборов: "Меняем Санду на дрова!" 2022-09-18T17:13 true PT0M28S

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Екатерина Зайцева

в мире, молдавия, кишинев, майя санду, илан шор