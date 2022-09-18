https://ria.ru/20220918/kishinev-1817675239.html

В Кишиневе началась массовая акция протеста сторонников оппозиции

В Кишиневе началась массовая акция протеста сторонников оппозиции - РИА Новости, 18.09.2022

В Кишиневе началась массовая акция протеста сторонников оппозиции

Несколько десятков тысяч человек собрались на митинг протеста перед зданием администрации президента Молдавии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T15:49

2022-09-18T15:49

2022-09-18T18:25

в мире

молдавия

кишинев

майя санду

андрей нэстасе

игорь додон

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КИШИНЕВ, 18 сен — РИА Новости. Несколько десятков тысяч человек собрались на митинг протеста перед зданием администрации президента Молдавии, передает корреспондент РИА Новости.Организатором акции выступили оппозиционная партия "Шор" и коммунисты. Причиной недовольства властями стали рост цен на продукты, высокие тарифы на энергоносители, а также преследование политических оппонентов правящей партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой остается президент Майя Санду.Манифестанты скандируют: "Досрочные выборы", "Долой власть!", "Отставка", "Долой Майю Санду!", "Меняем Санду на дрова!", "Нет политическому преследованию оппозиции!", "Мы хотим жить!", "Не уничтожайте страну!".Член партии "Шор" Дину Цуркану, возглавляющий Оргеевский районный совет, заявил со сцены, что протесты будут продолжатся в режиме нон-стоп, пока власти не уйдут в отставку. Для этого активисты собираются установить у президентского дворца палатки.Организаторы оценивают число митингующих примерно в 45 тысяч человек. По словам почетного председателя партии "Шор" Валерия Клименко, их могло бы быть больше, но полиция пыталась сорвать акцию и развернула многие автобусы, направлявшиеся в Кишинев.Клименко подчеркнул, что цель протестующих — отставка президента, правительства и парламента, а также проведение досрочных выборов, чтобы новая власть позаботилась о решении проблем народа.Движение на соседних с администрацией президента улицах перекрыто. Полиция следит за порядком, но не вмешивается в действия демонстрантов.Нынешнюю акцию поддержали другие оппозиционные политики — например, бывший союзник Санду по коалиции ACUM ("Сейчас") Андрей Нэстасе и экс-президент, почетный председатель Партии социалистов Игорь Додон (хотя официально социалисты не участвуют в мероприятиях "Шор").Массовые антиправительственные митинги начались в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное подорожание энергоносителей и продуктов питания, падение уровня жизни и рекордная инфляция (33,5 процента). Они обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом и нежелании договориться с Россией о более выгодных ценах на газ.Партия "Шор" подвергается серьезному давлению со стороны властей — против нее возбудили уголовное дело о незаконном финансировании, а у активистов провели обыски. В конце июля вице-председателя партии Марину Таубер лишили депутатского иммунитета и арестовали. Только на этой неделе ее перевели под домашний арест.Многочисленные опросы показывают, что примерно 60 процентов жителей Молдавии сомневаются в возможности партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года. При этом 70 процентов разочарованы политикой властей, а почти 65 поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20220912/moldaviya-1816274752.html

https://ria.ru/20220915/moldaviya-1817044681.html

https://ria.ru/20220914/moldaviya-1816722154.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Митинг против правительства в Кишиневе LIVE: Митинг против правительства в Кишиневе 2022-09-18T15:49 true PT1S

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Екатерина Зайцева

в мире, молдавия, кишинев, майя санду, андрей нэстасе, игорь додон